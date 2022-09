Lavrov järjesti suljetun tapaamisen – mukana myös Suomen Moskovan-lähettiläs

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov isännöi maanantaina Moskovassa ulkomaalaisia suurlähettiläitä suljetussa tapaamisessa, johon otti osaa myös suurlähettiläs Antti Helanterä.

Venäjän mediassa on noussut esille uutinen, jonka mukaan Suomen Moskovan-suurlähetystö ei paljasta, mitä teemoja käsiteltiin ulkoministeri Sergei Lavrovin isännöimässä tapaamisessa maanantaina.

Uutistoimisto Tassin mukaan Suomen Moskovan-suurlähetystö kuitenkin vahvistaa, että keskustelutilaisuuteen otti osaa suurlähettiläs Antti Helanterä.

– Voimme vahvistaa, että suurlähettiläs osallistui, mutta keskustelun teemoista meillä ei valitettavasti ole kommentoitavaa, Suomen suurlähetystön kerrotaan vastanneen Tassin tiedusteluun.

Myös IS sai samanlaisen vastauksen tiistaina aamusta Moskovan-lähetystöstä: Helanterän osallistuminen tapaamiseen vahvistetaan, mutta tilaisuuden keskusteluista ei tiedoteta julkisuuteen.

Venäjän ulkoministeriö järjesti Moskovaan akkreditoiduille suurlähettiläille maanantaina tapaamisen, jonka yhtenä aiheena kerrottiin olleen Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen tiistaina alkava istunto.

Moskovan tapaamiseen kutsuttujen ja osallistuneiden suurlähettiläiden listaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Venäjän ulkoministeriön sivuilla tapaamisesta on julkaistu yksi valokuva, jossa ei näy ketään suurlähettilästä kasvoillaan, vaan kuva on otettu Lavrovia kuuntelevien diplomaattien takaraivoista. Lavrovin julkinen avajaispuhe tilaisuudessa on ollut myös huomattavan lyhyt ja yksityiskohtiin menemätön.

– Tilanne kansainvälisellä areenalla ei käy yksinkertaisemmaksi... Tämä vaatii lisää kontakteja ja kantojemme selventämistä toinen toisillemme. Kiitos, että otitte vastaan meidän kutsumme järjestää tämä keskustelu. Toivon, että siitä tulee vuorovaikutteinen, Lavrov sanoi Venäjän ulkoministeriön sivujen mukaan suurlähettilästilaisuuden aluksi.

YK:n 77. yleiskokous alkaa tiistaina New Yorkissa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö johtaa Suomen valtuuskuntaa ja pitää oman kansallisen puheensa tiistaina.

Suomen yleiskokousvaltuuskuntaan kuuluvat Niinistön ohella ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppaministeri Ville Skinnari (sd) ja opetusministeri Li Andersson (vas).

Lavrov osallistuu YK:n yleiskokoukseen oman seurueensa kanssa, ja niin osallistuu myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.

Venäjän mukaan Yhdysvallat viivytti viimeiseen asti Lavrovin seurueen viisumeiden saantia, mikä vaikeutti Venäjän valmistautumista kokoukseen, Kommersant-lehti kertoo. Venäjä on protestoinut viisumivaikeuksistaan jo julkisesti, vaikka loppujen lopuksi suurin osa Venäjän vaatimista viisumeista annettiin.

Venäjän mediassa Lavrovin esiintymistä YK:ssa on jo etukäteen hehkutettu yhdeksi todisteeksi siitä, että Venäjä ei ole suinkaan eristetty kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle Ukrainan sodan eli venäläisittäin Ukrainan ”sotilaallisen erikoisoperaation” takia.