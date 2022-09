Tämän ”kirjaviisaan ja mietteliään” miehen väitetään olleen Ukrainan nerokkaan harhautuksen takana

Ukrainan puolustusministeriö on nimennyt viisi henkilöä etenkin Harkovan seudulla vauhdilla edenneen vastahyökkäyksen ”arkkitehdeiksi”. Eniten heistä on viime päivinä saanut huomiota Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.

Ukrainan vastahyökkäys on yllättänyt tehokkuudellaan sekä venäläisjoukot että muun maailman erityisesti Harkovan seudulla. Alueelta on reilun viikon kuluessa kantautunut jatkuvasti tietoa Ukrainan joukkojen vapauttamista uusista kylistä ja kaupungeista.

Ukrainan armeija on julistanut menestyksekkään vastahyökkäyksen ”arkkitehdeiksi” viisi henkilöä. Kyiv Postin mukaan he ovat asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi, yleisesikunnan päällikkö Serhi Shaptala, itäisen puolustusalueen komentaja Oleksandr Syrskyi, eteläisen puolustusalueen komentaja Andri Kovaltshuk sekä varapuolustusministeri Hanna Maljar.

sankarin viittaa on viime päivinä soviteltu erityisesti Harkovassa vastahyökkäystä johtaneen kenraalieversti Syrskyin, 57, harteille. 10. syyskuuta Ukrainan puolustusministeriö julkaisi videon, jolla Syrskyi osallistui Ukrainan lipun nostamiseen kaksi päivää aiemmin vapautetussa Balaklijan kaupungissa.

– Tänään olemme saattamassa päätökseen hyökkäyksemme ensimmäisen ison kaupungin, Balaklijan, vapauttamisen. Olen varma, ettei tämä ole viimeinen kaupunki. Edessämme on Kupjansk, josta joukkomme ovat vallanneet jo puolet. Edessämme on myös Izjum ja monia muita kaupunkeja, Syrskyi lausui ennen kuin sotilaat vetivät Ukrainan lipun salkoon maan kansallislaulun soidessa.

Samoihin aikoihin ISW-ajatushautomo kertoi Ukrainan vallanneen takaisin maa-alueita noin 2 500 neliökilometrin laajuudelta Harkovan alueella.

Kuuden päivän kuluttua Balaklijan vapauttamisesta Syrskyi nosti Ukrainan lipun salkoon Izjumissa yhdessä presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Muutamaa päivää aiemmin armeija oli vahvistanut vapauttaneensa sekä Izjumin että Kupjanskin.

Syrskyi niitti jo keväällä mainetta johtaessaan pääkaupunki Kiovan puolustusta. Seudulle helmikuun lopulla rynnineet venäläisjoukot eivät koskaan päässeet etenemään Kiovaan saakka. Ne joutuivat lopulta vetäytymään alueelta maalis-huhtikuun vaihteessa.

Washington Post perkasi Kiovan taistelun yksityiskohtia elokuussa julkaisemassaan artikkelissa. Lehti kuvaili ”kirjaviisasta ja mietteliästä” Syrskyiä ”kokeneeksi sotilasviranomaiseksi, joka varautuu kaikkiin vaihtoehtoihin – jopa niihin, joita hän pitää erittäin epätodennäköisenä”.

Ukrainassa Venäjän suurhyökkäykseen ei liiemmin uskottu etukäteen, eivätkä kaikki pitäneet edes armeijan keskuudessa Kiovaan kohdistuvaa hyökkäystä kovinkaan todennäköisenä.

– Rehellisesti puhuen, en olisi edes voinut kuvitella, että Venäjän johto käynnistäisi niin röyhkeän ja laajamittaisen aggression. Vaikutti siltä, että jos aktiiviset vihamielisyydet käynnistyisivät, se tapahtuisi todennäköisimmin idässä, Donetskin ja Luhanskin alueen rajojen sisällä tai niiden tuntumassa, Syrskyi muisteli Washington Postille.

Harkovan tapahtumat ovat yllättäneet erityisesti siksi, että Ukraina vihjaili pitkään käynnistävänsä odotetun laajan vastahyökkäyksensä maan eteläosissa Hersonin ja Mykolajivin suunnalla.

Saksalaislehti Spiegelin tietojen mukaan nimenomaan Syrskyi olisi ollut ideoimassa Harkovan vastahyökkäystä siinä muodossa kuin se on toteutunut.

– Sanotaan, että kenraalieversti Syrskyillä oli suunnitelma harhauttaa venäläisiä pitkään puhutulla suurhyökkäyksellä eteläisellä Hersonin alueella.Toiveena oli, että he vetäisivät joukkojaan sinne itärintamalta, Spiegel kirjoitti mainiten samalla, että tietoa ei ole vahvistettu.

Myös Ukrainan mediassa on levitetty tietoja, joiden mukaan Syrskyin olisi pitänyt vakuuttaa muu armeijan johto suunnitelman toimivuudesta. The New Voice of Ukraine -lehden mukaan Ukrainan armeija on kuitenkin kiistänyt tiedot perättöminä huhuina.

Oleksandr Syrskyin sotilasura sai alkunsa jo Neuvostoliiton aikoina Moskovassa, jossa hän valmistui sotilaskorkeakoulusta vuonna 1982. Spiegel luonnehti tätä seikkaa artikkelissaan ”yhdeksi tämänhetkisen sodan katkerista ironioista”.

Ukrainan armeijassa Syrskyi on palvellut maan itsenäisyyden alkumetreiltä 1990-luvun alusta lähtien. Vuonna 2007 hänet nimitettiin armeijan esikuntapäälliköksi. Uransa edetessä hän osallistui myös Naton kanssa käytyihin keskusteluihin, jotka koskivat Ukrainan asevoimien muuttamista Naton standardien mukaisiksi.

Syrskyi ja presidentti Zelenskyi pitivät hiljaisen hetken Izjumin tuhotun kaupungintalon edustalla.

Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja käynnisti sotatoimet Ukrainan itäisellä Donbasin alueella. Tuolloin Syrskyistä tuli Itä-Ukrainan terrorisminvastaisten operaatioiden varakomentaja ja myöhemmin vielä komentaja.

Vuonna 2019 hän nousi Ukrainan maavoimien komentajaksi.

Balaklijan takaisinvaltauksen jälkeen Ukrainan varapuolustusministeri – itsekin vastahyökkäyksen arkkitehteihin luettu Hanna Maljar – vertasi Syrskyiä, Zaluzhnyia, Shaptalaa ja Kovaltshukia kreikkalaisen taruston Atlas-jumalaan. Maljarin mukaan he kannattelivat operaatiota harteillaan kuten tarun Atlas koko taivaankantta.

Maljar löysi puheessaan yhtäläisyyksiä myös Hollywodin elokuvateollisuuteen ja sen vuosittain jakamiin Oscar-palkintoihin.

– Meidän kamppailussamme ei ole pääosan tai sivuosien näyttelijöitä. Ukrainalaiset ovat yhdessä vetäneet historian linjat suuressa vapautussodassamme. Mutta silti on olemassa erityiskategoria oman alansa mestareille. Sotilaallisen kunnian Oscar kuuluu heille, Maljar sanoi viitaten vastahyökkäyksen ”arkkitehteihin”.