Ukrainan valtion energiayhtiön Energoatomin mukaan öisellä iskulla ei ollut vaikutusta ydinvoimalan toimintaan, vaikka se vahingoitti joitakin alueen rakennuksia sekä läheistä vesivoimalaa.

Venäjän joukot tekivät maanantain vastaisena yönä ohjusiskun Mykolajivin seudulla sijaitsevan Etelä-Ukrainan ydinvoimalaitoksen alueelle. Ukrainan valtion energiayhtiön Energoatomin mukaan isku ei kuitenkaan vaikuttanut voimalan sähköntuotantoon.

– Tällä hetkellä kaikki kolme Pivdennoukrainskan ydinvoimalan tehoyksikköä toimivat normaalisti. Onneksemme voimalan henkilöstön keskuudessa ei tapahtunut henkilövahinkoja, Energoatom tiedotti maanantaina Reutersin mukaan.

Myös Pivdennoukrainskan ydinvoimalana tunnettu voimala on toiseksi suurin Ukrainan viidestä ydinvoimalaitoksesta.

Energoatomin mukaan venäläisohjus osui noin 300 metrin päähän voimalan reaktoreista. Iskun kerrottiin vahingoittaneen joitakin voimala-alueen rakennuksia, läheistä vesivoimalaa sekä sähkönsiirtolinjoja.

Energiayhtiö julkaisi myös kuvia kraatterista, jonka se sanoi syntyneen voimala-alueelle iskun seurauksena.

Miehen varjo havainnollistaa ohjuksen synnyttämän montun kokoluokkaa Energoatomin julkaisemassa kuvassa. Taustalla näkyvissä ydinvoimalan rakennuksia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi ohjusiskua Telegramissa.

– Hyökkääjät halusivat tulittaa taas, mutta he unohtivat, mikä ydinvoimala on. Venäjä vaarantaa koko maailman. Meidän on pysäytettävä se ennen kuin on liian myöhäistä, Zelenskyi sanoi.

Venäjä ei ole toistaiseksi vastannut Ukrainan syytöksiin iskusta. Mykolajivin alue on ollut venäläisjoukkojen lähes jatkuvan tulituksen kohteena helmikuun lopulta lähtien.

Venäjän armeijan sota- ja miehitystoimet noin 250 kilometrin päässä sijaitsevalla Zaporizzjan ydinvoimalalla ovat herättäneet maailmalla pelkoa mahdollisesta ydinonnettomuudesta.

Juzhnoukrajinskin kaupungin lähellä sijaitsevan Pivdennoukrainskan ydinvoimala sijaitsee Ukrainan kontrolloimalla alueella.