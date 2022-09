Presidentin tilaisuutta on pidetty jälleen avoimena kädenojennuksena äärilaidan salaliittoteoreetikoille.

Ex-presidentti Donald Trumpin puhetilaisuus Ohion osavaltiossa lauantai-iltana on jälleen nostanut Yhdysvalloissa huomion kohteeksi QAnon-salaliittoteoriat ja sen kannattajien oudon symboliikan.

Trumpin tilaisuudessa soinut musiikki on yhdistetty suoraan QAnoniin, ja lavalla puhunutta Trumpia tervehdittiin uudella tavalla, joka toi mielleyhtymiä natsi-Saksaan.

Kyseessä ei kuitenkaan ole natsien Sieg Heil -tervehdys, vaikka se kauempaa otettujen kuvien perusteella siltä saattaa vaikuttaakin.

Trumpin kannattajat reagoivat ex-presidentin puheeseen ja tilaisuuden taustamusiikkiin erikoisella tervehdyksellä.

Kenelläkään ei kuitenkaan tunnu olevan täyttä varmuutta siitä, mistä tämä Trumpin kannattajien tervehdys tulee.

Trump on järjestänyt puhetilaisuuksiaan tiuhaan tahtiin, kun hän käy tukemassa kannattamiaan republikaaniehdokkaita Yhdysvaltain välivaalien lähestyessä. Samalla hän vihjailee omasta uudesta presidenttiehdokkuudestaan.

Lauantai-iltana Trump esiintyi Youngstownissa senaattoriehdokas J.D. Vancen hyväksi. Ennen Trumpia puhumassa oli myös aiemmin QAnon-teorioita levittänyt kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene.

Trump kätteli republikaanien senaattoriehdokasta J.D. Vancea tilaisuudessa lauantaina.

Trumpin omaa puhetta on kuvailtu synkäksi maalailuksi siitä, kuinka maan nykyhallinto yrittää nujertaa poliittiset vastavoimat, eli hänet. Hän viittasi liittovaltion poliisin ratsiaan Floridan-kartanoonsa, josta Trumpin hallusta löytyi valtion salaisimpia asiakirjoja.

Trumpin puheissa ei ollut sinänsä mitään uutta, mutta tilaisuuden muissa yksityiskohdissa oli.

Taustamusiikkina soi amerikkalaismedian mukaan kappale, joka muistuttaa hyvin paljon QAnonin tunnusmusiikkia.

Kappaleen nimi on Wwg1wga, ja se tulee sanoista where we go one, we go all, joka tarkoittaa suomeksi kutakuinkin ”minne menemme yhdessä, sinne menemme kaikki”.

Kyseessä on samalla QAnon-liikkeen tunnuslause.

Vaikka soitetun kappaleen nimestä ja alkuperästä ei ole varmuutta, Trumpin tilaisuuden yleisö reagoi omalla tavallaan puheen lopussa kuultuun kappaleeseen. He nostivat yhden kätensä ylös etusormi kohotettuna.

Trumpin kannattajien etusormitervehdys on uusi ilmiö hänen tilaisuuksissaan.

Vastaavaa joukkoilmiötä ei aiemmin ole Trumpin tilaisuuksissa nähty.

Tarkkaa käsitystä eleen merkityksestä ei ole. Yksi teoria on, että se viittaisi Trumpin Amerikka Ensin -iskusanoihin.

Toisen käsityksen mukaan se voi kuitenkin viitata myös numeroon 1 QAnonin tunnuskappaleessa.

Tähän viittaa myös se, että QAnonin keskustelupalstoja seuraavien mukaan Trumpin lauantainen tilaisuus on tulkittu tunnustukseksi liikkeelle.

Trumpin edustajat joka tapauksessa kiistivät, että valittu taustamusiikki olisi ollut Wwg1wga. Asiaa New York Timesille selittäneet avustajat sanoivat kappaleen olevan nimeltään Mirror ja soineen aiemmin esimerkiksi videolla, joka esitettiin konservatiivien CPAC-konferenssissä.

– Tämä on valemedian säälittävä yritys luoda ristiriitoja ja jakaa maatamme keksimällä uusi salaliittoteoria kappaleesta, joka on vapaasti käytettävissä suositussa musiikkipalvelussa, Trumpin edustaja Taylor Budowich kommentoi.

Kappaleet kuulostavat joka tapauksessa erehdyttävästi samalta. Taustamusiikin voi kuulla esimerkiksi alla olevan twiitin videolta.

Trumpin avoimesta flirttailusta QAnon-salaliittoteorian kanssa on myös aivan tuore osoitus.

Äskettäin Trumpin sosiaalisen median palvelussa Truth Socialissa julkaistiin kuva Trumpista rinnassaan Q-pinssi. Kuvaan oli liitetty iskulause storm is coming, myrsky on nousemassa.

Myrsky on niinikään QAnon-retoriikkaa, sillä salaliittoteoreetikkojen mukaan Trump on myrsky, joka pyyhkäisee vallasta ”satanistiset pedofiilidemokraatit”, jollaisina QAnonin kannattajat Trumpin vastustajia pitävät.

QAnon-teoria syntyi internetin syövereissä Trumpin presidenttikauden alussa, ja se on sittemmin yhdistetty yhä selvemmin republikaanipuolueen äärilaitaan. Monet Yhdysvaltain vaalitulosta vastustaneet Capitolin valtaajat olivat QAnonin kannattajia.

Trumpin kannattaja Doug Jensen tunkeutui Capitolille tyylitelty Q-paita päällään. Nyt hän on oikeudessa vastaamassa syytteisiin.

Liittovaltion poliisi FBI pitää QAnonia uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja on varoittanut, että sen kannattajat saattavat yltyä väkivaltaisiin tekoihin.

Yhdysvaltain välivaalit pidetään 8. marraskuuta, ja niitä pidetään merkittävänä esinäytöksenä kahden vuoden päästä koittaville presidentinvaaleille.

Esivaaleissa republikaanipuolueen ehdokkaiksi nousi monia Trumpin tukemia äärilaidan ehdokkaita, jotka toistavat tämän valheellisia väittämiä viime vaalien epärehellisyydestä. Jotkut ehdokkaat ovat jopa luvanneet muuttaa vaalilakeja osavaltioissa, ja tämän on pelätty pahimmillaan voivan johtaa vaalitulosten kumoamiseen tekaistuin perustein.

Presidentti Joe Biden otti aiemmin kantaa Trumpin äärilaidan kannattajien tavoitteisiin, kun hän kutsui trumpismin ideologiaa semi-fasismiksi. Presidentin aiempaa kovasanaisempi hyökkäys on herättänyt suurta huomiota Yhdysvalloissa.