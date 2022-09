Izjumin joukkohautapaikalle on arvioitu haudatun yli 400 ihmisen ruumiit.

Venäjä väittää Ukrainassa Izjumin kaupungista löydetyn joukkohaudan olevan valhetta. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi tänään lehdistötilaisuudessa syytöksiin venäläissotilaiden hirmuteoista Ukrainassa.

Peskov kuvaili syytöksiä valheiksi ja kertoi Venäjän puolustavan totuutta Izjumin tapahtumista.

Izjumin joukkohautapaikalle on arvioitu haudatun yli 400 ihmisen ruumiit, joista merkittävän osan on kerrottu olevan siviilejä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan monissa Izjumista esiin kaivetuissa ruumiissa on ollut kidutuksen merkkejä.