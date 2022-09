Twitterissä ihmiset ovat jakaneet kuvan myötä valokuvia omista käsistään, joita koristavat Ukrainan lipun väriset rannekorut.

Varoitus! Artikkelin kuvat voivat järkyttää.

Sosiaalisessa mediassa leviää pysäyttävä kuva kädestä, jossa on kaksi sinikeltaista rannenauhaa. Kuvasta on tullut eräänlainen symboli Venäjän tekemille julmuuksille.

Ilta-Sanomat tavoitti kuvan ottaneen Juri Larinin, joka on ukrainalainen toimittaja ja amatöörikuvaaja. Hän on harkovalaisen Dumka-verkkojulkaisun päätoimittaja.

Larin kertoo ottaneensa kuvan 16. syyskuuta Izjumissa. Kaupunki vallattiin hiljattain takaisin venäläisiltä.

– Valokuva otettiin metsässä, josta löytyi joukkohautoja. Kuvassa on nuoren miehen ruumis. Hänen ruumiinsa nostettiin ukrainalaisten sotilaiden joukkohaudasta. Niinpä kyse on Ukrainan asevoimien sotilaasta.

Larin kertoo saaneensa myöhemmin yhteydenottoja, joiden mukaan kyse olisi ollut nikopolilaisesta sotilaasta, joka olisi tunnistettu muissa kuvissa näkyvien tatuointien perusteella. Larinin mukaan sotilaan henkilöllisyyttä ei ole vielä kuitenkaan vahvistettu.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan Izjumista venäläisten vetäytymisen jälkeen löydetyssä joukkohaudassa on yli 400:n ihmisen ruumiit. Izjum oli venäläisten hallussa huhtikuun alusta lähtien.

Kuolleista osa on sotilaita, mutta suuri osa on siviilejä. Ukrainalaisten mukaan monessa ruumiissa on merkkejä kidutuksesta ja väkivallasta.

Ukrainalaisen Zaborona-median mukaan myös kuvan ruumiissa oli merkkejä kidutuksesta.

Kuva on saanut monet jakamaan kuvia omista käsistään, joita koristaa Ukrainan värein koristellut rannekorut ja -nauhat.

– Me kunnioitamme heitä, jotka kuolivat. Sen jälkeen, kun kuva venäläisten Izjumissa tappamasta ukrainalaisesta julkaistiin, ukrainalaiset alkoivat julkaista kuvia itsestään käyttämässä sinikeltaisia rannekoruja, englanniksi Ukrainasta kertovia uutisia jakava UkraineWorld twiittasi.

Päivityksessä on mukana video, jossa näkyy kuvia ihmisten käsistä, joita koristavat Ukrainan värit.

Päivitystä kommentoi myös moni ulkomaalainen kuvalla kädestään, jossa oli Ukrainan lipun värinen rannekoru.

– Me seisomme Ukrainan tukena, eräs tiivisti.

Ukrainalainen kirjailija Victoria Amelina jakoi piirretyn kuvan kädestä, jossa on sininen ja keltainen rannekoru. Kuvassa lukee englanniksi kansanmurha.

– En rohkene julkaista kuvaa Izjumista, se on liian traumatisoiva. Mutta tästä kädestä, joka on toistaiseksi tuntemattoman kidutetun ja tapetun ukrainalaisen, on tulossa symboli kaikelle sille kauhulle, josta meidän on selvittävä, Amelina sanoi ja vaati kansainvälistä tuomioistuinta.

Kuvaa on myös verrattu Butshassa otettuun kuvaan, jossa näkyy kuolleen naisen käsi. Kuva levisi maailmalla sen jälkeen, kun lähellä Kiovaa sijaitseva kaupunki vallattiin takaisin venäläisiltä huhtikuun alkupuolella.

Tämä kuva kosketti maailmaa huhtikuussa.

Tuolloin nainen tunnistettiin manikyyrinsä perusteella. Kuvan nainen oli 52-vuotias Irina Filkina, joka työskenteli lämmityslaitoksella. Filkina oli ilmeisesti surmattu jo 5. maaliskuuta Butshan ja Irpinin välissä sijaitsevan ostoskeskuksen luona palatessaan töistä polkupyörällä.

– Murtuneet kädet. Sidotut kädet. Naru niskan ympärillä. Tapettuja lapsia. Tapettuja perheitä. Nämä julmuudet eivät ole mitään muuta kuin kansanmurha. Venäjä pitäisi saattaa vastuuseen kaikesta, mitä se on tehnyt terroristivaltiona, sanottiin Ukrainan kulttuuri- ja informaatiopolitiikan ministeriön alaisen strategisen kommunikaation ja informaatioturvallisuuden keskuksen päivityksessä.