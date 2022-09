Iskelmätähti Alla Pugatshova pyytää, että hänet julistetaan Venäjällä ”ulkomaiden agentiksi”

Venäjä julisti perjantaina ulkovaltojen agentiksi Alla Pugatshovan miehen, vastikään Helsingin Kulttuuritalolla esiintyneen koomikko Maksim Galkinin.

Venäjän legendaarisimpiin showmaailman tähtiin kuuluva Alla Pugatshova, 73, pyytää, että hänet julistetaan kotimaassaan ”ulkovaltojen agentiksi”.

Pugatshovalla on Neuvostoliiton ajoilta periytyvä kansantaiteilijan arvonimi. Hänet muistetaan myös Suomessa 1980-luvulta lähtien Neuvostoliiton imagon pehmentäjänä muun muassa Miljoona ruusua -kappaleensa kautta.

Pugatshovan pyyntö on protesti sille, että hänen aviomiehensä ja kaksostensa isä Maksim Galkin, 46, julistettiin perjantaina Venäjällä ulkovaltojen agentiksi.

Pugatshova julkaisi Venäjän oikeusministeriölle osoitetun pyynnön sunnuntaina 18. syyskuuta omalla Instagram-tilillään.

– Pyydän, että minut listataan rakkaan maani ulkomaisten agenttien listalle. Olen solidaarinen aviomiehelleni, rehelliselle, kunnolliselle ja oikeudenmukaiselle miehelle, todelliselle ja itseään myymättömälle Venäjän patriootille, joka haluaa Synninmaallemme kukoistusta, rauhaa, sananvapautta ja sitä, että meidän poikiemme tappaminen kuvitteellisten päämäärien vuoksi lopetetaan, sillä ne tekevät meidän maastamme hylkiön ja vaikeuttavat meidän kansalaistemme elämää, Pugatshova kirjoitti vetoomuksessaan.

Venäjän oikeusministeriö julisti Maksim Galkinin ulkovaltojen agentiksi perjantaina 16. syyskuuta. Oikeusministeriön mukaan Galkin on saanut Ukrainalta rahaa poliittiseen toimintaan.

Alla Pugatshova (oik) kuvattiin Moskovassa 3. syyskuuta, kun hän kävi jättämässä jäähyväisiä elokuun 30. päivänä kuolleelle Mihail Gorbatshoville. Maksim Galkin (vas) kävi vastikään esiintymässä Helsingissä Kulttuuritalolla.

Pugatshova palasi elokuun lopulla takaisin Venäjälle sen jälkeen, kun pariskunta oli viettänyt liki koko kevään ja kesän ajan ulkomailla Venäjän helmikuussa aloittaman Ukrainan sodan vuoksi.

Galkin on kritisoinut avoimesti Vladimir Putinin aloittamaa sotaan sen ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta Pugatshova on ollut tähän asti sanoissaan hyvin varovainen. On myös selvää, että Pugatshovan julistaminen ulkovaltojen agentiksi olisi Kremliltä uhkarohkea teko, sillä hän on yksi legendaarisimmista Venäjän kansan lemmikkijulkkiksista.

Pugatshovan paluun Venäjälle uskotaan liittyvän siihen, että pariskunta halusi lastensa Garrin ja Lizan jatkavan kouluaan venäläisessä koulussa. Pugatshova nähtiin julkisuudessa Moskovassa syyskuun alussa, kun hän kävi jättämässä jäähyväisiä Neuvostoliiton viimeiselle johtajalle Mihail Gorbatshoville tämän arkun äärellä.

Maksim Galkin ei ole palannut Venäjälle, vaan hän jatkaa esiintymiskiertuettaan maailmalla. Elokuun puolivälissä Galkin esiintyi liki loppuunmyydylle Kulttuuritalon salille Helsingissä.

Galkin oli ennen Ukrainan suursotaa yksi Venäjän suosituimpia tv-tähtiä: juontaja, koomikko ja laulaja. Galkinilla oli myös tärkeä rooli Kremlin kontrolloiman valtiontelevision viihdyttäjänä, sillä hän sai tietyssä rajoissa tehdä pilaa jopa Putinista, kunhan hän ei astunut hänelle sallittujen rajojen yli.

Kun Galkin esitti kritiikkiä Putinin aloittamaa sotaa vastaan, Venäjällä ryhdyttiin välittömästi vaatimaan häntä jopa syytteeseen valetiedoista tai armeijan kunnian halventamisesta. Venäjän duumassa on myös vaadittu hänen omaisuutensa kansallistamista.

Syyskuun alussa Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ilmoitti julkisuuteen, että Galkin on antanut ”sietämättömiä” kannanottoja.

– On ilmiselvää, että hänellä ei ole meidän kanssamme yhteistä tietä, sillä hän on antanut kommentteja, joiden vuoksi hän asettaa itsensä meitä kaikkia vastaan, Peskov luonnehti Venäjän medialle Galkinia.

Galkin kommentoi itse omaa agenttistatustaan ilmoittamalla, että hän ei ole koskaan pyrkinyt politiikkaan eikä hän ole käynyt kauppaa mielipiteillään, vaan hän on käyttänyt ainoastaan sananvapauttaan Venäjän kansalaisena ja humoristina. Hän ilmoitti päässeensä ulkomaisten agenttien listalle yhdessä lukuisten korkealle arvostamiensa venäläisten kanssa, joten hän on valmis kantamaan uutta leimaa ylpeästi otsassaan.