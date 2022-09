Vaarallinen Nanmadol-taifuuni lähestyy Japania – miljoonia ihmisiä kehotettu evakkoon

Japanissa on annettu korkein hätätilavaroitus. Viranomaisten mukaan Nanmadolin aiheuttamat tuhot saattavat olla pahimpia vuosikymmeniin.

Aamu on sarastanut Japanissa poikkeuksellisen kurjan sään merkeissä, sillä maan lounaisen pääsaaren Kyushun rannikkoa piiskaavat voimakkaan Nanmadol-taifuunin tuomat rankkasateet. Trooppisen hirmumyrskyn saapumista Japaniin voi seurata maan yleisradioyhtiö NHK:n verkkokameroista. Kyushun eteläosiin odotetaan sadetta jopa kuuden metrin edestä vuorokauden aikana.

NHK:n mukaan Kyushun Kagoshiman prefektuuriin on annettu hätätilavaroitus. Guardianin mukaan kyse on Japanin korkeimmasta taifuunin vuoksi annettavasta hätätilavaroituksesta, joka annettiin ensimmäistä kertaa Okinawan ulkopuolella sitten vuoden 2013, jolloin uusi varoitusjärjestelmä otettiin käyttöön.

Kyushussa lähes kaksi miljoonaa ihmistä on määrätty evakkoon, kertoi NHK. Uutistoimisto AFP:n mukaan evakuoitavia olisi jopa kolme miljoonaa. Japanin mediassa evakuoinnista puhutaan määräyksenä, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan evakuoinnit eivät kuitenkaan ole pakollisia, ja viranomaisilla onkin aiemmin ollut vaikeuksia saada ihmiset liikkeelle luonnonkatastrofien tieltä.

Kansalaisille henkilökohtaisesti lähetettävistä varoituksista korkein viidennen asteen varoitus on annettu yli 14 000 ihmiselle 7 800 kotitaloudessa Kagoshiman prefektuuriin kuuluvassa Nishinoomoten kaupungissa. Nishinoomote sijaitsee saarella lähellä Kyushun rannikkoa, noin sadan kilometrin päässä prefektuurin samannimisestä pääkaupungista Kagoshimasta.

Suuret aallot piiskasivat Minamatan rannikkoa sunnuntaina.

Tuhannet ihmiset värjöttelevät parhaillaan väestönsuojissa taifuunia paossa. Taifuunin odotetaan rantautuvan sunnuntaina illalla paikallista aikaa.

Japanin ilmatieteen laitos on varoittanut prefektuurin asukkaita varautumaan tuhoisiin tuulenpuuskiin, korkeaan aallokkoon sekä myrskyvuoksiin eli myrskytulviin. Myös maanvyöryt ja rakennusten sortumiset ovat mahdollisia. Viranomaisten mukaan Nanmadolin aiheuttamat tuhot saattavat olla pahimpia vuosikymmeniin.

Myrskyn on ennakoitu kulkevan käytännössä koko Kyushun sekä suurimman saaren Honshun yli, kertoo sääpalvelu AccuWeather. Taifuunin nopeimmat jatkuvat tuulennopeudet ovat tällä hetkellä yli 59 metriä sekunnissa, eli myrsky vastaa neljännen luokan hurrikaania.

Taifuuni on tuonut mukanaan rankkasateita myös pääkaupunkiin Tokioon.

Sunnuntaina aamulla yli 25 000 taloutta oli vailla sähköä Kagoshimassa ja naapurissa Miyazakin prefektuurissa. Myrskyn saapuminen on sotkenut myös lentoliikenteen, ja aamuun mennessä lentoyhtiöt Japan Airlines ja All Nippon Airways olivat peruneet päivältä yli 500 lentoa, NHK kertoo. Myös junaliikenne on häiriintynyt.

Kuten trooppiset hirmumyrskyt aina tekevät, Nanmadolin ennustetaan menettävän energiaansa myrskyn edetessä maalla. Sen on ennakoitu heikkenevän taifuunista vakavaksi trooppiseksi myrskyksi ennen saapumistaan Honshun pääsaaren suurten asutuskeskusten kuten Osakan, Nagoyan ja Tokion ylle. Myrskyn matka saarten yli jatkuu keskiviikkoon asti.

Taifuunit ovat japanilaisille arkea tähän vuodenaikaan. Maahan osuu vuodessa keskimäärin 20 trooppista hirmumyrskyä. Vuonna 2019 taifuunissa kuoli yli 100 ihmistä myrskyn osuessa yhteen rugbyn maailmanmestaruuskisojen kanssa.