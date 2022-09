Putin rikkoi hiljaisuuden – kommentoi sodan etenemistä Ukrainassa tappioiden jälkeen

Putin kommentoi asiaa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä kärsi merkittäviä tappioita Harkovan alueella.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjän ei ole tarpeen muuttaa ”erikoisoperaation” suunnitelmaa. Venäjä kutsuu Ukrainan tapahtumia erikoisoperaatioksi eikä ole virallisesti julistanut sotaa.

Venäjä on kokenut merkittäviä tappioita Harkovan suunnalla. Putin ei suoraan ottanut kantaa tappioihin. Putinin mukaan Venäjä tarkkailee, kuinka Ukrainan vastahyökkäys etenee.

Putinin mukaan Venäjän armeija valtaa vähitellen uusia alueita. Hänen mukaansa Venäjällä ei ole kiire "erikoisoperaation" päättämisessä.

Putin kommentoi sodan kulkua ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä on kokenut merkittäviä tappioita Harkovan alueella.

Putin toisti linjansa, että Venäjän tavoite Ukrainan sodassa on vallata koko Donbasin alue. Putin puhui toimittajille Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa Uzbekistanissa.

Osa Donbasista on ollut vuodesta 2014 lähtien Venäjän tukemien separatistien hallussa. Venäjä on tunnustanut Luhanskin ja Donetskin "kansantasavaltojen" itsenäisyyden ja Venäjän on kerrottu kaavailevan kansanäänestyksiä, joissa alueet liitettäisiin Venäjään.

On kuitenkin epäselvää, tarkoittaako Putin ainoastaan näitä alueita vai laajempaa Donbasin aluetta johon on katsottu kuuluvan esimerkiksi osia Dnipropetrovskin alueesta.

Putin väitti, että länsi yritti hajottaa Venäjää, ja perusteli tällä Ukrainan sotaa.