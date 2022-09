Asiantuntijan mukaan Venäjä on toiminut entisen Neuvostoliiton alueella vakauttavana tekijänä. Kiina saattaa pyrkiä ottamaan tämän roolin, mikäli Ukrainan sota heikentää Venäjää.

Venäjän lähialueilla on rauha rakoillut viime päivinä. Rajakahakassa Armenian ja Azerbaidzhanin välillä kuoli 135 sotilasta Armenian mukaan. Azerbaidzhan on kertonut 71 sotilaan kuolleen yhteenotossa.

Kirgisian ja Tadzhikistanin rajalla kymmenien on kerrottu kuolleen ja haavoittuneen yhteenotoissa kiistellyllä alueella. Kirgisia on väittänyt Tadzhikistanin jatkaneen tulittamista maiden presidenttien sopimasta tulitauosta huolimatta. Kirgisia on kertonut 36:n ihmisen kuolleen ja yli 120:n haavoittuneen. Tadzhikistan ei ole julkaissut virallisia kuolinlukuja, mutta epävirallisten tietojen mukaan kuolleita olisi ainakin 30.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvanin mukaan Venäjän heikkeneminen voi johtaa jäätyneiden konfliktien eskaloitumiseen entisissä neuvostotasavalloissa.

– Voi tapahtua eskaloitumista. On totta, että Venäjä on sotilaallisella läsnäolollaan jonkinlaista vakautta alueella. Pari vuotta sitten nähtiin Azerbaidzhanin ja Armenian toinen sota ja vuosi sitten Kirgisian ja Tadzhikistanin välillä paha rajakonflikti. Voi olla, että jo olemassa oleva trendi vahvistuu, jos Venäjä heikkenee, Silvan sanoo.

Hänen mukaansa konfliktien taustalla on Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991. Tiivistetysti kyse on siitä, että Neuvostoliiton hallinnolliset rajat jäivät tuolloin voimaan maiden itsenäistyessä ja eri mailla on ollut eri näkemyksiä siitä, missä rajojen tulisi kulkea.

Silvanin mukaan Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa on kytenyt konflikti jo pitkään eikä Venäjän kärsimillä tappioilla Ukrainan sodassa ole välttämättä mitään tekemistä tuoreimman kahakan kanssa.

– Mitä tulee Kirgisiaan ja Tadzhikistaniin, jo viime vuoden keväällä kirjoitin siitä, että kun näitä konflikteja ei saada ratkaistua, sillä se raja pysyy kiisteltynä, on vain ajan kysymys, milloin tulee seuraava kuolonuhreja vaativa rajakonflikti. Nyt tilanne on jälleen kärjistynyt, Silvan sanoo.

Kirgisian rajavartioston julkaisema kuva videosta, jossa näkyy rajavartioston mukaan sotilaallista aktiivisuutta Tadzhikistanin vastaisella rajalla.

– On myös nähty, että sekä Kirgisia että Tadzhikistan ovat olleet hankkimassa lennokkeja ja muuta aseteknologiaa, eli molemmilla puolilla on ilmeisesti halu ottaa voimakeinot käyttöön ratkaistakseen jäätyneen konfliktin itselleen suotuisalla tavalla.

Sen sijaan Armenian ja Azerbaidzhanin välisen kiistan kärjistymiseen on hänen mukaansa voinut vaikuttaa se, että sota on heikentänyt Venäjää.

– Osaltaan siihen on voinut vaikuttaa se, että Azerbaidzhan ei usko, että Venäjä olisi kovin halukas puolustamaan Armeniaa tässä maailman tilassa eikä ole kovin kiinnostunut siitä, miten Armenian lopulta käy.

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt huomiota video Venäjän presidentistä Vladimir Putinista, joka joutui odottamaan Kirgisian presidenttiä Sadyr Zhaparovia. Moni on tulkinnut kyseessä olleen näpäytys Putinille, joka usein laittaa keskustelukumppaninsa odottamaan itseään.

Silvan ei kuitenkaan usko tähän teoriaan.

– Ei se oikein vielä kerro mistään. Mielestäni Kirgisian ja Venäjän väleissä ei ole ollut mitään, mikä antaisi ymmärtää johtajien välisestä kriisistä vaan he vaikuttavat kyllä tulevan hyvin toimeen. Toki, jos tällaisia signaaleja tulisi useammin, voisi ehkä vetää johtopäätöksiä.

Kesäkuussa huomiota herätti se, kun Kazakstanin presidentti asettui julkisesti Putinia vastaan sanoen, että mikäli eri alueiden annettaisiin itse julistautua itsenäisiksi, maailmassa olisi satoja uusia valtioita ja seurauksena olisi kaaos.

Armenialainen vapaaehtoinen partioimassa Jermukin rajakaupungissa.

Nyt Kiinan presidentin Xi Jingpingin on kerrottu sanoneen, että Kiina tukee ”Kazakstania maan itsenäisyyden, kansallisen itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden varjelussa”.

Silvanin mukaan Kazakstan on jo aiemmin tehnyt selväksi, ettei se aio tunnustaa Itä-Ukrainan ”kansantasavaltojen” itsenäisyyttä. Se ei myöskään ole tukenut Venäjää Krimin miehityksessä.

– Pohjois-Kazakstanissa on venäläisvähemmistö, ja aina säännöllisin väliajoin venäläis­kommentaattorit väittävät Kazakstanin olevan yhtä keinotekoinen valtio kuin Ukraina ja oikeasti, historiallisesti osa Venäjää. Sen takia Kazakstanin politiikkana on ollut jo pidempään, että mitään tuollaisia yksipuolisesti irtautuneita tai irrotettuja alueita ei tunnusteta.

Silvanin mukaan ei ole yllättävää, että Kazakstan saa tukea Kiinalta.

– Siinä Kazakstan on samalla linjalla Kiinan kanssa, sillä Kiinalla on Taiwanin kysymys. Kiina ei ole hyväksynyt Taiwanin irtautumista ja alueen katsotaan kuuluvan Kiinaan. Kiinalle tämä rajojen koskemattomuus on Taiwanin takia tärkeä teema.

Kiinan presidentti Xi Jingping vieraili Kazakstanissa aiemmin tällä viikolla ja tapasi Kazakstanin presidentin Kasym-Zhomart Tokajevin.

Silvanin mukaan suuri kysymysmerkki on, mitä tapahtuu, jos Venäjän vaikutusvalta entisissä neuvostotasavalloissa vähenee. Tutkijatohtorin mukaan Venäjää on alueella kenties hieman yllättäen pidetty positiivisempana toimijana kuin Kiina yhteisen historian takia.

Silvanin mukaan Kiina on investoinut paljon Keski-Aasian maiden infrastruktuuriin. Tätä ei ole kuitenkaan nähty ongelmattomana.

– Se on vauhdittanut korruptiota ja tuonut omat työntekijänsä Manner-Kiinasta, jolloin joillain alueilla on ajateltu kiinalaisten vievän työt. Kiinalainen politiikka on hyvin läpinäkymätöntä, ja kansalaiset ovat huolissaan siitä, millä ehdoin kiinalaista rahaa virtaa, Silvan sanoo.

– Iso kysymys on, että jos Venäjä vetäytyy, ottaako Kiina sitten roolia alueen tasapainon tuottajana. Mutta siitä ei tiedetä vielä mitään, koska tähän asti Venäjä on ollut siellä niin vahvana tekijänä, ettei Kiinalla ole ollut tarvetta ottaa tällaista roolia.