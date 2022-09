Tämä mies on yhä elossa, ja se harmittaa venäläisiä – ”Olin juomassa kahvia”

Mykolajiv onnistui pysäyttämään Venäjän vyöryn kriittisellä hetkellä. Nyt siellä odotetaan Ukrainan vastahyökkäyksen tuloksia. IS tapasi kaupungin kuvernöörin Vitali Kimin, jonka maine on kasvanut legendaarisiin mittoihin.

Mykolajiv, Ukraina

Venäläinen Kalibr-ohjus iskeytyi Mykolajivin alueen hallintorakennuksen seinään vähän ennen aamuyhdeksää 29. maaliskuuta. Osuma jätti rakennukseen useiden kerrosten korkuisen aukon. 37 ihmistä menetti henkensä.

Ohjuksen tarkka osumakohta oli kuvernööri Vitali Kimin toimiston ikkunassa. Kim oli kuitenkin vasta matkalla työpaikalleen.

Mykolajivin alueen hallintorakennus tuhoutui Venäjän ohjusiskussa 29. maaliskuuta.

Paikalliset sotilaat kertovat mielellään, että Kimin pelastuminen johtui venäläisten typeryydestä – nämä kun eivät olleet tajunneet, että Ukrainassa oli siirrytty kaksi päivää aikaisemmin kesäaikaan.

Tarina on hyvä, mutta siinä on aukko. Kelloja siirretään keväällä eteenpäin. Jos venäläiset tekivät virheen, se siirsi iskua vain myöhemmäksi eikä siten vaikuttanut Kimiin.

Kim itse sanoo, että hän nukkui tuona aamuna liian myöhään.

– Olin juomassa kahvia ja 15 minuuttia myöhässä.

Kuvernööri pelastui ohjukselta nukkumalla pommiin.

Hallintorakennukseen kohdistuneessa iskussa kuoli 37 ihmistä.

Mustanmeren rannalla sijaitseva Mykolajiv on noussut Harkovan tavoin yhdeksi Ukrainan vastarinnan symboleista. Samalla karismaattisesta Kimistä, 41, on tullut kenties Ukrainan toiseksi suosituin henkilö presidentti Volodymyr Zelenskyin jälkeen.

Lue lisää: IS vieraili Zelenskyin lapsuuden­maisemissa – oliko presidentin isä Venäjän kohde?

Venäjän joukot etenivät heti sodan alkupäivinä aivan Mykolajivin kaupungin reunamille, tavoitteenaan jatkaa Odessaan ja lopulta katkaista kokonaan Ukrainan meriyhteys. Hersonin kaupunki vajaa sata kilometriä Mykolajivista kaakkoon taipui miehittäjille, mutta Mykolajiv kesti.

– On monia tekijöitä, jotka vaikuttivat Mykolajivin alueella. Ensinnäkin meillä oli kaksi päivää enemmän kuin Hersonilla. Toiseksi meillä on vaikea maasto lukuisine jokineen ja kanaaleineen. Kolmanneksi meillä on täällä paljon sotilasjoukkoja, Kim sanoo.

– Lisäksi tavalliset ihmiset taistelivat kylissään. Heillä oli suuri rooli vihollisen hidastamisessa.

Mykolajivin alueen kuvernööri Vitali Kim on noussut sodan aikana erittäin suosituksi.

Kimillä on isänsä puolelta korealaiset juuret. Hän ehti tehdä menestyksekkään uran liikemiehenä ennen kuin Zelenskyi nimitti hänet Mykolajivin alueen kuvernööriksi.

Helmikuun 24. päivänä Kimistä tuli kertaheitolla sota-ajan johtaja. Hän alkoi kuvata sosiaaliseen mediaan tilannepäivityksiä, joista tuli valtavan suosittuja. Kimin Instagram-seuraajien määrä kohosi yli puolen miljoonan.

Ei ihme, että hänestä leviää legendoja, jotka eivät aina pidä paikkansa.

Kim esiintyi videoviesteissään itsevarmasti ja pilkkasi venäläisjoukkoja. Hän tapasi aloittaa sanomalla ”Hyvää iltaa, olemme Ukrainasta”.

Pian lause näkyi ihmisten – erityisesti naisten – kantamissa t-paidoissa ympäri Ukrainaa. Alkukesästä se oli jopa suositumpi slogan kuin Käärmesaaren puolustajien kuuluisat terveiset ”Venäläinen sotalaiva, painu v-ttuun.”

Kim itse on vaatimaton asiasta kysyttäessä.

– Niin vain tapahtui. Eivät ne ole minun sanojani. Sotilaat ja erikoisjoukot käyttävät sanoja tervehtiessään toisiaan, hän sanoo.

On helppo päätellä, että Venäjän ohjusiskun tavoitteena oli eliminoida juuri suosittu Kim.

– Vastaan kysymykseen näin: Kalibr-ohjus on tarkka ase, se voi osua maaliin, jonka ympärysmitta on kaksi metriä. Ohjus osui toimistoni ikkunaan. Siinä vastaukseni.

Ohjuksia ja raketteja on satanut Mykolajiviin sodan aikana muutenkin. Sota on kestänyt yli seitsemän kuukautta, ja alle 30 päivää on ollut sellaisia, jolloin kaupunkiin ei ole suuntautunut iskuja.

Raketteja on lentänyt myös kaupungin kuuluisaan eläintarhaan, Ukrainan suurimpaan. Ne ovat tosin onneksi olleet toistaiseksi vain rakettien runkoja, joiden räjähtävät osat ovat pudonneet muualle.

Mykolajivin eläintarhan johtaja Volodymyr Toptshi ruokki kirahvia.

Eläintarha oli sodan ensimmäiset kolme ja puoli kuukautta suljettu, nyt se on auki viikonloppuisin. Se paikkasi lipputulojen puutetta myymällä internetissä pääsylippuja ympäri maailman. Eläintarhan johtaja Volodomyr Toptshi kertoo kampanjan tuottaneen yli kolme miljoonaa euroa.

Toptshin mukaan eläimet voivat nyt hyvin. Sodan aikana on jopa koettu jonkinlainen ihme. Eläintarhassa syntyi erittäin harvinainen amurinleopardi. Luonnossa niitä on noin 100, vankeudessa 200.

Kansainvälisen tietokannan mukaan pentu on yksi neljästä maailman eläintarhoissa tänä vuonna syntyneistä amurinleopardista.

Vielä nimetön amurinleopardi syntyi sodan aikana Mykolajivin eläintarhaan.

Yksi eläintarhan ja muiden Mykolajivin asukkaiden jakamista ongelmista on puhtaan veden puute.

Kaupungin puolesta miljoonasta asukkaasta noin puolet on lähtenyt sotaa pakoon. Euroopan pisimmäksi mainittu kävelykatu kaupungin keskustassa on hiljainen. Suurin osa liikkeiden ikkunoista on vanerilevyjen peittämiä.

Jäljelle jääneille asukkaille toimitetaan juomavettä ulkopuolelta, sillä Venäjä tuhosi huhtikuussa Dnepr-joelta tulevan vesijohdon. Ympäri kaupungin näkyy vettä jonottavia ihmisiä.

– Suositukseni on, että kaikki, joilla on työ ja voivat auttaa sotavoimia, tulisi työskennellä yhdessä ja auttaa sotilaita voittoon. Jos työtä ei ole, pitäisi poistua alueelta, Kim sanoo.

Mykolajivin asukkaat joutuvat jonottamaan juomavettä, koska venäläiset tuhosivat kaupungin vesijohdon.

Vitali Zheltuhin on yksi kaupunkiin jääneistä. Laivan konemestari ei pääse sodan takia merille, mutta hän pitää huolta vanhemmistaan.

Zheltuhinin vanhempien kotitalon katto romahti, kun kadun toisella puolella sijaitsevaan yliopistoon osui kahtena peräkkäisenä päivänä ohjus.

– Isäni jätti asunnon vasta toisen iskun jälkeen, Zheltuhin sanoo.

Zheltuhinin mukaan 150 vuotta vanha talo kärsi vaurioita myös toisessa maailmansodassa.

– En ymmärrä, miksi venäläiset iskivät yliopistoon.

Syynä saattaa olla se, että Venäjän joukot ovat siirtyneet käyttämään Mykolajivin rintamalla ilmatorjuntaohjuksia myös maassa oleviin kohteisiin. Ne eivät ole tähän tarkoitukseen kovin tarkkoja.

Yliopistoon osui ohjus kahdesti.

Mykolajivissa suoritettiin elokuun alussa puhdistusoperaatio, jossa napattiin kiinni venäläisjoukoille maaleja osoittaneita kätyreitä. Kimin mukaan kaupungin väestö on tiukasti Ukrainan puolella, vaikka sen valtakieli on venäjä.

– Kukaan ei ollut Putinin Venäjän puolella. Jotkut olivat nostalgisia nuoruutensa Neuvostoliittoa kohtaan. Donbasin ja Krimin miehitys 2014 näytti meille selvästi, millainen Venäjä on, Kim sanoo.

– Miehitetyillä alueilla ei ole mitään hyvää. Kukaan ei halua Venäjää tänne, tai ehkä alle yksi prosentti ihmisistä.

Tällä hetkellä Mykolajivissa odotetaan Ukrainan vastahyökkäyksen tuloksia. Rintama kulkee nyt noin 30 kilometriä kaupungista itään. Rintamalinjan toisella puolella on Herson, jonka vapauttaminen olisi Ukrainalle suuri voitto.

Kimillä on terveisiä suomalaisille.

– Me tarvitsemme aseita ja ammuksia vallataksemme takaisin alueemme. Se on tärkeintä. Meidän täytyy pysäyttää Venäjä täällä, eikä antaa heidän edetä Eurooppaan.