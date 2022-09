Oletettujen itsemurhien ja murhien lisäksi vaikutusvaltaisten liikemiesten kuolinsyissä näyttävät korostuvan Venäjän eliitin uhkarohkeat extreme-harrastukset. Otsikoihin nousseita traagisia kuolemantapauksia on jo ainakin 20.

Tänä vuonna traagisissa ja osin epäselvissä olosuhteissa on kuollut jo ainakin 20 vaikutusvaltaista venäläistä yritysjohtajaa.

Suuressa osassa kyse on ollut ensitietojen mukaan itsemurhasta. Huomattava osa kuolleista kytkeytyy tavalla tai toisella energiayhtiö Gazpromiin.

Osa äkillisistä kuolemista näyttää yhdistyvän myös Venäjän eliitin keskuudessa muodissa oleviin uhkarohkeisiin extreme-harrastuksiin: kiipeilyyn, veneilyyn ja autoiluun.

Venäjän sisälläkin on havahduttu listaamaan yritysjohtajien kuolemia ajatuksella ”he menehtyivät kesken uransa huipun”. IS kokosi tähän artikkeliin, mitä tiedetään tänä vuonna tapahtuneista otsikoihin nousseista yllättävistä kuolemista.

Leonid Shulman

Leonid Shulman

Kuljetuspalvelujen johtajana Gazprom invest -yhtiössä toiminut 60-vuotias Leonid Shulman löytyi kuolleena huvilaltaan tammikuun lopussa. Mökki sijaitsi ”Gazpromin pesäksi” kutsutussa huvilakylässä, joka sijaitsee Suomelle kuuluneessa Haapalan kylässä Terijoen ja Pietarin lähellä.

Kuolemaa alettiin tutkia itsemurhana, sillä tapahtumapaikalta löytyi itsemurhaviesti. Venäläissivusto Ria Novostin mukaan Shulmanin ruumis löydettiin hänen huvilansa kylpyhuoneen lattialta ranteet auki viillettyinä.

Aleksandr Tjuljakov

Aleksandr Tjuljakov – hirttäytyi

Gazpromin ylimpään johtoon kuulunut 61-vuotias Aleksandr Tjuljakov löytyi helmikuussa hirttäytyneenä samasta huvilakylästä kuin Shulman.

Novaja gazeta -lehti kertoi, että Tjuljakovin kuolema oli viranomaisten mukaan oletettavasti itsemurha. Myös Tjuljakovin kerrotaan kirjoittaneen itsemurhaviestin, mutta viestin sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Dmitri Teslenko – kuoli vuorilla

Venäläisen sijoitusyhtiö TAIFin talousjohtaja Dmitri Teslenko kuoli lomamatkallaan Argentiinassa 7. helmikuuta 61-vuotiaana.

Teslenkon kerrotaan harrastaneen niin kutsuttua äärimatkailua ja kuolemantapaus sattui, kun hän oli kiipeämässä Aconcagua-vuorelle Andeilla. Teslenkon kerrotaan tunteneen olonsa huonoksi, kun hän oli vuorilla noin 6 100 metrin korkeudessa. Teslenko menetti tajuntansa eikä häntä saatu elvytettyä.

Mihail Watford (Tolstosheja ) – hirttäytyi

Britanniassa asunut öljy- ja kaasuoligarkki Mihail Watford, 67, löydettiin kuolleena maaliskuun alussa, mutta hänen kerrottiin kuolleen jo 28. helmikuuta. Watford löydettiin hirttäytyneenä Surreyn-kotinsa autotallista. Britannian poliisin mukaan kuoleman olosuhteet ovat epäselvät, mutta eivät epäilyttävät, joten kuolemaa pidetään itsemurhana.

Watfordin alkuperäinen sukunimi oli Tolstosheja. Hän oli syntynyt Ukrainan neuvostotasavallassa, mutta hän oli juuriltaan venäläinen.

Watford oli venäläisoligarkki Boris Berezovskin hyvä ystävä. Myös Berezovskin elämä päättyi hirttäytymiseen epäselvissä olosuhteissa vuonna 2013.

Vasili Melnikov

Vasili Melnikov – puukotettiin

Liikemies Vasili Melnikov löydettiin maaliskuussa kuolleena perheensä kanssa Nizhni Novgorodissa.

Melnikov omisti lääketieteellisen MedStorm-nimisen yrityksen. Venäjän viranomaisten mukaan 43-vuotias mies, 41-vuotias nainen sekä 10- ja 4-vuotiaat lapset löytyivät puukotettuna asunnosta 23. maaliskuuta.

Tapauksessa tutkitaan mahdollisuutta, että perheen isä murhasi lapsensa ja vaimonsa ja teki sen jälkeen itsemurhan. On myös tutkittu vaihtoehtoa, että koko perhe murhattiin ulkopuolisen toimesta.

Oleg Noskov – autoturma

Maaliskuussa Pietarin lähellä menehtyi auto-onnettomuudessa tunnettu pankkiiri ja ravintoloitsija Oleg Noskov, 70.

Noskovilla oli takanaan ura presidentti Vladimir Putinin ”henkilökohtaisena pankkina” tunnetun Rossija-pankin hallituksessa. Hän oli myös Stroganoff-ravintolaketjun yksi omistajista.

Noskovin Porsche törmäsi valtatien varrelle pysähtyneeseen autoon, jonka kuljettaja oli pysähtynyt korjaamaan rengasta. Fontanka-uutissivuston mukaan Noskov oli tunnettu nopeasta ajotyylistään, hän oli saanut vuonna 2021 jo 13 ylinopeussakkoa.

Vladislav Avajev

Vladislav Avajev

Gazprombankin entinen johtaja Vladislav Avajev, 51, löydettiin kuolleena huhtikuun puolivälissä Moskovassa sijaitsevasta luksusasunnosta.

Tassin mukaan Avajev olisi surmannut raskaana olleen vaimonsa ja teini-ikäisen tyttärensä ja lopuksi itsensä käsiaseella. Perheen löysi kuolleena heidän vanhin tyttärensä.

Pankin entinen varajohtaja Igor Volobujev kertoi CNN:lle oman näkemyksensä. Hän ei usko, että kyseessä oli itsemurha.

– Hän työskenteli yksityisessä pankissa VIP-asiakkaiden parissa. Hän oli vastuussa todella suurista määristä rahaa. Tappoiko hän itsensä? En usko. Luulen, että hän tiesi jotain ja tämä aiheutti jonkinlaisen riskin.

Sergei Protosenja perheineen

Sergei Protosenja – hirttäytyi

55-vuotias Sergei Protosenja löytyi huhtikuussa kuolleena perheen kakkoskodista Espanjan Kataloniassa. Protosenja työskenteli Venäjän toiseksi suurimman maakaasun tuotantoyhtiö Novatekin johdossa.

Espanjan tv-kanava Telecinco raportoi, että liikemiehen vaimo ja 18-vuotias tytär löytyivät niin ikään surmattuina asunnosta. Naisten ruumiissa oli lukuisia väkivallan merkkejä. Newsweekin mukaan Protosenja löytyi hirttäytyneenä.

Protosenjan on uskottu surmanneen perheenjäsenensä ja tämän jälkeen itsensä. Perheen poika uskoo, että kyseessä oli ulkopuolisen tekemä murha.

– Isäni ei ole tappaja, 22-vuotias Fedor Protosenja kommentoi Mail Onlinelle.

Aleksandr Subbotin

Aleksandr Subbotin – myrkytys

Venäläisen energiayhtiö Lukoilin entisen johtajan Aleksandr Subbotinin on kerrottu kuolleen epäiltyyn rupikonnamyrkytykseen toukokuussa.

Brittilehden mukaan 43-vuotiaan Subbotinin väitetään kuolleen kellarissa sen jälkeen, kun hän oli parannellut krapulaansa paikallisen shamaaniparantajan sessiossa. Krapulaa hoidettiin rupikonnan myrkyllä.

Vladimir Ljakishev – ampumahaava

Moskovasta löydettiin toukokuun alussa kuolleena tunnettu ravintoloitsija Vladimir Ljakishev, 46. Hänen kuolemaansa pidetään itsemurhana.

Venäjän tutkintakomitean mukaan kuolema oli tullut päähän ammutun laukauksen seurauksena. Ruumiin viereltä löytyi käsiase.

Ruumis löytyi moskovalaisen kerrostalon huoltoparvekkeelta, Ljakishev asui itse samassa talossa. Vaimon mukaan mies oli käyttänyt viime aikoina paljon alkoholia.

Andrei Krukovski – putosi vuorilta

Toukokuussa putosi kuolemaansa Krasnaja Poljanan hiihtokeskuksen johtaja Andrei Krukovski, 37. Hiihtokeskus on yksi Sotshin vuoden 2014 talviolympialaisten pitopaikoista.

Krukovskin kerrotaan olleen vaeltamassa yksin vuorilla, kun hän putosi kallionkielekkeeltä. Muun muassa Sovershenno sekretno -sivusto on esittänyt epäilyjä, että kyse ei olisi ollut pelkkä onnettomuus.

Vladimir Gabrieljan ja Sergei Merzljakov – huuhtoutuivat jokeen

Venäjän omaksi Facebookiksi kutsutun VKontakten varatoimitusjohtaja Vladimir Gabrieljan ja hankintajohtaja Sergei Merzljakov menehtyivät extreme-turismin parissa kesäkuussa Nenetsiassa.

Kaksikon kerrotaan olleen ylittämässä jokea maastoajoneuvolla Vienanmeren rannalla, kun heidän ajoneuvonsa kaatui ja he huuhtoutuivat kohti merta Shoinan kylän lähistöllä. Seurueessa olivat mukana myös Gabrieljanin vaimo ja ystävä, mutta he onnistuivat pelastautumaan.

Dmitri Kovtun – koronavirus

Kesäkuussa moskovalaisessa sairaalassa kuoli liikemies Dmitri Kovtun, 57, jonka nimi tuli tunnetuksi vuonna 2006 venäläisen ex-agentti Aleksandr Litvinenkon polonium-murhan yhteydessä.

Kovtunin epäillään myrkyttäneen Litvinenkon Britanniassa yhdessä oletetun rikoskumppaninsa, nykyisen kansanedustaja Andrei Lugovoin kanssa. Kumpikaan ei ole joutunut oikeuden eteen epäilyistä, sillä Venäjän valtio on suojellut heitä.

Lugovoi ilmoitti toverinsa kuolemasta julkisuuteen. Hänen mukaansa Kovtunin kuolema tuli äkillisesti koronaviruksen aiheuttaman vaikean sairauden vuoksi.

Jevgeni Palant – puukotus

Moskovan lähellä olevasta Zaretshjen kylästä löydettiin kesäkuussa kuolleena abhasialaisen puhelinyhtiön A-Mobilen osaomistaja Jeveni Palant.

Palant ja hänen vaimonsa olivat kuolleet puukoniskujen seurauksena. Ruumiit löydettiin lukkojen takaa asunnosta. Venäjän median mukaan kyseessä saattoi olla mustasukkaisuusmurha ja tekijänä Olga-vaimo.

Juri Voronov – ampumahaava

Astra-Shipping-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Juri Voronov löydettiin ammuttuna heinäkuussa.

Astra-Shipping-yritys oli yksi kaasuyhtiö Gazpromin alihankkijoista Arktiksella.

Voronovin vaimon kuvaillaan kertoneen, että Voronov alkoi juoda sen jälkeen, kun hän oli menettänyt paljon rahaa ajauduttuaan riitoihin liikekumppaniensa ja urakoitsijoiden kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganov

Ravil Maganov – putosi ikkunasta

Öljy-yhtiö Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganov, 67, kuoli pudottuaan niin kutsutun Kremlin sairaalan ikkunasta Moskovassa elokuun lopussa. Maganov oli hoidettavana sairaalan 6. kerroksessa.

Tassin mukaan kyseessä olisi ollut itsemurha. Ren-tv:n lähteen mukaan tapahtumapaikalta ei kuitenkaan löydetty minkäänlaista itsemurhaviestiä.

Lukoilin hallitus otti maaliskuun alussa kielteisen kannan niin kutsuttuun ”erikoisoperaatioon”. Lukoilin nettisivuilla julkaistiin kannanotto, jossa kehotettiin lopettamaan sotatoimet Ukrainassa. Yhtiö ilmaisi myös huolensa Ukrainan traagisten tapahtumien vuoksi ja esitti syvän osanottonsa kaikille, joita tragedia on kohdannut.

Dan Rapoport – putosi ikkunasta

Elokuun puolivälissä putosi kuolemaansa venäläisjuurinen investointipankkiiri Dan Rapoport, 52, Yhdysvaltain Washingtonissa. Hän oli pudonnut luksusasuntonsa edustalle kadulle. Poliisin mukaan kuolema vaikuttaa itsemurhalta.

Rapoport tunnettiin suorasukaisena Putinin kriitikkona. Kun Putin aloitti Ukrainan hyökkäyssodan, Rapoport asui Kiovassa uuden vaimonsa kanssa. Hän oli aikeissa palata syksyllä takaisin Ukrainaan.

Liikemies Bill Browder on huomauttanut, että Rapoportin kuoleman olosuhteet ovat epäilyttävät. Myöskään vaimo ei usko itsemurhateoriaan.

Ivan Petshorin

Ivan Petshorin – putosi veneestä

Ivan Petshorinin kerrotaan pudonneen huviveneestä täydessä vauhdissa mereen 10. syyskuuta, mutta hänen ruumiinsa löydettiin vasta 12. syyskuuta. Kuolema tapahtui Venäjän Kaukoidässä Vladivostokin lähellä, jossa Petshorin oli osallistunut vain muutamaa päivää aiemmin talousfoorumiin yhdessä presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Petshorin johti Venäjän Kaukoidän ja Arktiksen kehitysyhtiön (KRDV) lentotoimintaa eli hän oli yksi keskeinen henkilö Putinin pyrkimyksissä hyödyntää entistä enemmän arktisen alueen luonnonvaroja.

Komsomolskaja Pravda -lehden päätoimittaja Vladimir Sungorkin ja Vladimir Putin

Vladimir Sungorkin – aivoinfarkti

Niin ikään Vladivostokin talousfoorumiin osallistunut Komsomolskaja Pravda -lehden päätoimittaja Vladimir Sungorkin menehtyi yhtäkkiä 68 vuoden iässä matkallaan Kaukoidässä 14. syyskuuta.

Kuolinsyyksi on kerrottu aivoinfarkti. Kuolema sattui maastossa, kun Sungorkin osallistui venäläisen tutkimusmatkailijan jalanjäljissä tehdylle autoretkelle.

Aleksandr Fertov – ampumahaava

Moskovan lähellä olevan tekojärven rannalta löydettiin syyskuun alussa kuolleena liikemies Aleksandr Fertov, 50.

Fertov oli kuollut päähän ammutun laukauksen seurauksena. Hänen kuolemaansa tutkitaan murhana, vaikka itsemurhaakaan ei ole suljettu pois. Fertovilla oli itsellään 12 käsiasetta, mutta ruumiin vierestä ei löytynyt asetta.

Fertovin kerrotaan työskennelleen useissa öljy- ja kaasualan organisaatioissa ja hän osallistui lisäksi asiantuntijana yritysten pesänselvitysten tekemiseen. RBK:n mukaan kyseessä oli suurliikemies, sillä hänellä oli yritystoimintaa myös rakennusalalla ja maataloudessa.

Anatoli Gerashtshenko – putosi yliopiston porraskäytävässä

Kuolemantapausten virta jatkui keskiviikkona 21. syyskuuta, jolloin Moskovan ilmailuinstituutin entinen rehtori Anatoli Gerashtshenko, 72, putosi oman yliopistonsa porraskäytävässä usean kerrosvälin matkan. Asiasta uutisoi lähteidensä pohjalta Izvestija-lehti.

MAI on Venäjän johtava ilmailuun ja avaruuteen erikoistunut tutkimusinstituutti, jolla on useita laitoksia ja erillisiä kouluja. Suuri osa instituutin tutkimuksesta ja koulutuksesta liittyy sotilasilmailuun, mutta osa myös siviili-ilmailuun.

Gerashtshenko ehti työskennellä MAI:ssa 45 vuotta. Hän eteni vanhemmasta insinööristä rehtoriksi, jossa tehtävässä hän työskenteli kahdeksan vuotta. Hänellä oli useita kunniamerkkejä työstään Isänmaan hyväksi.

Mitä kuolemista voi päätellä?

Mitä näin monesta mystisestä kuolemasta sitten voi päätellä?

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila sanoo, että kyse tuskin on yhteensattumasta, jos kuolemien määrää vertaa normaaliin tilastoon.

– Näen, että jokin ilmapiirissä ajaa tämän tyyppiseen kohonneeseen kuolleisuuteen, jos näin voi sanoa.

Lassilan mukaan isompi kysymys on, minkä takia moni yritysjohtaja on päätynyt itsemurhaan.

Lassila nostaa esille Putinin ja ison bisneksen välisen sanattoman sopimuksen, jossa oligarkit eivät saa puuttua Putinin poliittisiin tekemisiin. Nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut yritysjohtajille valtavasti taloudellisia menetyksiä.

Ne taloudelliset menetykset kantaa ”alemmat toimijat”, tässä tapauksessa oligarkit ja yritysjohtajat. Se on mahdollisesti ajanut monet toimijat ratkaisuun päättää elämänsä oman käden kautta.

Lassilan on vaikea nähdä, että osa yrityspampuista olisi ”järjestetty pois”, kuten Venäjällä on tehty aikanaan, mikäli oligarkeilla on ollut poliittisia ambitioita.

Nykyiset oligarkit ovat Lassilan mukaan ”poliittisesti kunnianhimottomia ja kyvyttömiä”.

– Valistunut arvaukseni on, että tämä vallitseva tilanne on ajanut yritysjohtajia pakkorakoon, jossa moni on päättänyt päivänsä.

Lassila nostaa kuitenkin esille yhden tapauksen, joka saattaa olla poikkeus.

– Tämä Lukoil-pomon ikkunasta putoaminen. Se on ainoa tapaus, jossa yrityksellä oli verrattain kriittinen suhtautuminen sotaan. Siinä voi tietysti nähdä jonkinlaisen rangaistuksen tai muistutuksen.

Mutta toisaalta:

– Onhan Lukoilissakin koettu menetyksiä, eikä senkään yrityksen taloudellinen tilanne näytä hyvältä.