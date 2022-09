Kaukana ovat ne ajat, jolloin Euroopan unionin suurin talous oli kuin kallio keskellä tyrskyjä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kulmaleipomosta ostetut sämpylät, bretzelit ja leivät ovat elämän peruskiviä Saksassa. Miten päivä muka lähtisi käyntiin ilman tuoretta Brötcheniä?

Leivinuunit eivät kuitenkaan lämpene ilman energiaa – useimmiten maakaasua.

Stuttgartin lounaispuolella Eutingenissa sijaitseva perinteikäs pikkuleipomo Plaz jakoi hiljattain sosiaalisessa mediassa kuvan uudesta kaasulaskustaan, kertoo Deutsche Welle. Kaasun hinta nousee vajaasta kymmenestä sentistä lähes 35 senttiin kilowattitunnilta. Leipomo joutuu lokakuun alusta lähtien maksamaan kaasusta 2 588 euroa kuukaudessa, kun syyskuussa hinta oli vielä 721 euroa.

”Kaasun hinta ei ole ainoa, joka kallistuu jyrkästi. Sähkön ja raaka-aineiden hinnat nousevat myös jatkuvasti”, leipurimestari Tobias Plaz kirjoittaa Instagramissa.

Saksan käsityöleipomoiden liiton mukaan monet alan yritykset joutuvat laittamaan lapun luukulle, ellei valtio tule nopeasti apuun. Leipomotuotteiden hintoja ei voi korottaa määrättömiin. Kuka saksalainen olisi valmis maksamaan viisi euroa yhdestä sämpylästä tai kympin leivästä?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut energian hinnat uusiin sfääreihin Saksassa ja muualla Euroopassa.

Leipomot eivät ole ainoita energiakriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneita saksalaisyrityksiä. Saksan teollisuuden keskusliiton Bundesverband der Deutschen Industrien tekemän tuoreen kyselyn mukaan joka kolmas keskisuuri teollisuusyritys kokee toimintansa jatkon olevan uhattuna.

Arvostelijoiden mukaan Saksan liittohallitus on kyllä luvannut energiakriisissä tukea kotitalouksille mutta herännyt liian myöhään tukemaan yrityksiä. Siihen ei ole löytynyt yhtenäistä linjaa hallituspuolueista.

Talousasiantuntijat alkavat jo olla yksimielisiä siitä, että Saksa on ajautumassa taantumaan. Kieliläisen IfW-tutkimuslaitoksen mukaan Saksan talous supistuu ensi vuonna 0,7 prosenttia verrattuna tähän vuoteen, kertoo Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Taantumaan Saksaa vetävät Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin lisäksi korkea inflaatio, hidas toipuminen koronapandemiasta, toimitusketjujen pullonkaulat ja kuivuus, joka vaikeuttaa elinkeinoelämälle tärkeää jokilaivaliikennettä.

Ja kun Euroopan unionin suurin talous Saksa ajautuu taantumaan, se vetää muuta Eurooppaa mukanaan. Seuraavina perässä tulevat nopeasti Italia, Puola ja Tshekki, arvioi The Economist -lehti hiljattain. Myös Suomen taloudessa taantuman riski kasvaa.

Saksan talous on vuosikymmenet pyörinyt halvan venäläisen energian voimalla. Kulutusjuhlat ovat nyt ohi, ja kylmä totuus on valjennut saksalaisille. Oli valtava virhe luottaa Venäjään ja rakentaa energiainfrastruktuuri, jonka virtakytkin voidaan sulkea Kremlistä. Irtautuminen energiariippuvuudesta on jo menossa, mutta toimet vaativat aikaa.

Saksa on osoittanut myös poliittista heikkoutta keskellä Euroopan laajinta sotaa sitten toisen maailmansodan. Liittokansleri Olaf Scholzin johtama sosiaalidemokraattien, liberaalien ja vihreiden hallitus ei ole antanut Ukrainalle sitä sotilaallista ja taloudellista tukea, jota Saksalta olisi Euroopan unionin suurimpana taloutena voinut odottaa.

Asetoimituksissa Saksa on suorastaan pihtaillut. Jo kuukausia on keskusteltu vanhojen Leopard-taistelupanssarivaunujen lahjoittamisesta Ukrainalle, mutta hanke ei ole vieläkään toteutunut. Puheissa liittohallitus seisoo Ukrainan tukena, mutta konkretia jää kauas Scholzin vakuutteluista.

Bundeswehrin korkein upseeri, kenraali Eberhard Zorn, kehottaa Focus-lehden haastattelussa lopettamaan saksalaisen ase- ja sotilastarvikeavun Ukrainalle. Zornin mukaan Saksa tarvitsee aseet itse, sillä puolustusteollisuus ei vuosikausiin pysty täydentämään Bundeswehrin varastoja.

Zorn unohtaa, ettei Venäjä ole hyökkäämässä Saksaan eikä mihinkään muuhunkaan Nato-maahan. Ei Venäjällä siihen kykyjä ole.

Liittokansleri Olaf Scholzin johtama Saksan liittohallitus on luovuttanut Ukrainaan Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunuja ja muuta sotavarustusta, mutta ei taistelupanssareita.

Saksalta puuttuu rohkeutta ja johtajuutta, jota koko Eurooppa nyt kaipaisi. Puuttuu uskallusta ravistautua irti Venäjän pelosta, vaikka hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut Venäjän heikkouden ja moraalisen rappion.

Rohkeuden ja johtajuuden puute ja epäröinti ratkaisevalla hetkellä herättävät yhä enemmän epäilyjä Saksan asemasta ja linjasta. Saksan arvovalta Euroopassa on romahtanut.

Ukraina on vapauttanut vastahyökkäyksissä tuhansia neliökilometrejä aluettaan Venäjän miehityksestä. Viimeistään nyt Saksan liittohallituksen pitäisi ymmärtää tämän olevan se hetki, jolloin pitää painaa kaasua ja lisätä tukea Ukrainalle. Tämä on se hetki, sillä energiakriisin, inflaation ja uhkaavan taantuman aiheuttama tyytymättömyys alkaa jo levitä Saksassa ja muualla Euroopan unionissa. Ukrainaa on autettava juuri nyt, ennen kuin yhteiskunnalliset levottomuudet pakottavat EU:n jäsenmaiden hallitukset kääntämään katseensa sisäpolitiikkaan.

” Liittohallitukselta puuttuu rohkeutta ja johtajuutta, jota koko Eurooppa nyt kaipaisi.

EU:ta uhkaa 6–9 kuukauden kuluessa unionin historian vaikein kriisi, varoittaa bulgarialainen politiikan tutkija Ivan Krastev. Luvassa on Krastevin mukaan voimakasta turbulenssia, sillä edellisissä kriiseissä rivinsä tiivistäneet ryhmät yhdistävät nyt voimansa uuteen taisteluun ”eliittiä” ja vallitsevaa järjestystä vastaan. Energiakriisi antaa uutta virtaa ja uuden mielenosoitusten kohteen muun muassa 2000-luvun lopun finanssikriisin kurittamille, turvapaikanhakijoiden maahantuloa vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikana vastustaneille ja 2020-luvun alun koronapandemian ajan rokotuskriittisille.

– Kaikissa tähänastisissa kriiseissä on Saksa ollut vakauttava tekijä, kuin kallio keskellä tyrskyä, Krastev sanoo Deutsche Wellen haastattelussa.

– Tällä hetkellä Saksa kuitenkin kuuluu maihin, joita kriisi koskettaa taloudellisesti eniten. Sen lisäksi erityisesti Baltian maat, Puola ja myös Tshekki ovat asettaneet liittotasavallan moraalisen legitimiteetin kyseenalaiseksi. Muuttuneet asenteet Saksaa – ja myös Ranskaa – kohtaan tuovat lisää vaikeuksia ponnisteluihin päästä ulos massiivisesta kriisistä.

Ukrainan vastahyökkäyksistä huolimatta sota ei ole vielä ratkeamassa kummankaan osapuolen voittoon. Energiakriisiinkään ei ole luvassa nopeita ratkaisuja. Tyytymättömyyden ja koettelemusten talvi on tulossa. Toivottavasti vain yksi.