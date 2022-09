Kun Ukrainan vastahyökkäys alkoi, Ksenja ja Marija alkoivat lukea uutisia silmät kyyneleissä – tältä harkovalaisista nyt tuntuu

Harkovalaiset eivät pelkää, mutta ovat vihaisia, kiteyttää Suomeen pakolaisena tullut Marija Miahka.

Marija Miahka heräsi siihen, kun autojen varashälyttimet kaduilla alkoivat huutaa.

Silloin hän ei vielä tiennyt, että muutamaa kuukautta myöhemmin koko kaupunginosa olisi niin täydellisesti pommien nuolema, että sitä kuvailtaisiin aavekaupungiksi.

Oli varhainen aamu helmikuun 24. päivänä Ukrainan Harkovassa, Saltivkan kaupunginosassa. Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Miahka herätti lapsensa, silloin 5-vuotiaan Markin. Räjähdykset kuuluivat kaukaa, ehkä 70 kilometrin päästä.

Täysin yllätyksenä sodan alkaminen ei tullut. Joitain ihmisiä oli Miahkan mukaan evakuoitu jo 20. helmikuuta, mutta hän ajatteli sen olevan vain poliittista peliä. Edellisenä iltana Miahkan äiti oli kuitenkin käskenyt kerätä kaikki tärkeät paperit valmiiksi, kaiken varalta.

Samoihin aikoihin Ksenja Samoilova heräsi räjähdysten ääniin noin 15 kilometriä lounaaseen, Zaljutinen kaupunginosassa.

Samoilova ja hänen miehensä eivät heti tajunneet, mitä tapahtuu.

Samoilovaa pelotti, mutta kaikkia ei. Kaduilla uskalsi liikkua ja monet lähtivät normaalisti töihin.

Pikku hiljaa kaupat alkoivat mennä kiinni. Joukkoliikenne lakkasi toimimasta. Zaljutinen kaupunginosa on esikaupunkialuetta, eikä sieltä päässyt kaupunkiin ilman bussia.

Yhdeksän aikaan aamulla pommitus oli jo jatkuvaa.

Harkovassa nousi savu maaliskuussa 2022.

Saltivkassa Miahka ja hänen Mark-poikansa lähtivät kodistaan juoksemaan metrolle. Pojan isä, joka asui toisella puolen Harkovaa, tuli heitä vastaan.

Räjähdyksiä alkoi kuulua yhä useammin, yhä voimakkaimpina. Ne tuntuivat jo jaloissa.

Perhe yritti hakea autoihinsa bensaa, koska ajattelivat sen olevan tärkeää. Monessa paikassa sai vain kaasua. Kaupat alkoivat ottaa vastaan vain käteistä.

Pian kaikkialla oli paniikki, mutta monet ajattelivat, että kyse saattaisi olla vain yhdestä päivästä.

– Illalla tajusimme, ettei tämä lopu, Miahka sanoo.

Miahka, Mark ja Markin isä ajoivat toisaalle Harkovassa. Paikkaan, jossa oli pommisuojiksi sopivat kellarit. He viettivät siellä lopulta seitsemän päivää.

Helmikuinen Ukraina oli jäätävä. Ulkona oli 7–8 astetta pakkasta. Kellarissa oli välillä vain kolme astetta lämmintä. Mark-pojalla oli Reiman haalari, mutta päälle oli vielä pakko pukea villapaita.

Harkovan pohjoisosaa maaliskuun lopussa.

Ksenja Samoilova jäi aluksi kotiinsa, mutta kun neljän päivän kuluttua Venäjän koneet alkoivat lentää kaupungin yllä, muuttui olo viidennen kerroksen asunnossa liian turvattomaksi.

Samoilova, hänen miehensä ja pariskunnan lemmikit lähtivät miehen sedän luokse. Hän asui omakotitalossa Harkovassa.

Siellä he viettivät viikon. Sitten eläminen kaupungissa muuttui mahdottomaksi. Kauppaankin meneminen tuntui liian vaaralliselta. Humanitäärisen avun oli vaikea päästä perille kaupunkiin, vaikka toistaiseksi vettä ja ruokaa riitti hyvin.

Niinpä perhe lähti maalle Samoilovan isän luo, pieneen Ljubotin kaupunkiin noin 20 kilometrin päähän Harkovasta.

Myös Miahka ja Mark jättivät Harkovan viikon jälkeen.

He lähtivät ensin pakoon Länsi-Ukrainaan ja lopulta Helsinkiin, jonne hän he saapuivat huhtikuussa.

Samoilovan perheen elämä Ljubotissa oli paljon rauhallisempaa kuin Harkovassa, mutta päätös lähtemisestä kypsyi pikku hiljaa. Jonkinlainen käännekohta oli, kun isän talosta katkesi kaasu. Perhe joutui tekemään ruokansa nuotiolla.

Samoilovan mies sai luvan lähteä maasta terveydellisistä syistä. Pidettiin perhekokous, jonka päätteeksi Samoilova, hänen miehensä, kolme kissaa ja yksi koira päättivät lähteä Suomeen. Ensin kesäkuussa Helsinkiin, myöhemmin Kirkkonummelle.

Samoilova ja Miahka kertovat tarinaansa Espoossa, pakolaisten kohtaamispaikka Kaivossa.

Ksenja Samoilova, Marija Miahka ja hänen poikansa 6-vuotias Mark Miahkyi asuvat nyt Suomessa. Miahka kuvailee Suomea taianomaiseksi maaksi ja kertoo olevansa kiitollinen saamastaan avusta.

Ukrainan vastahyökkäyksestä Harkovan alueella on kulunut reilun viikon verran.

Harkovan kaupungin ympärillä käytiin kevättalvella rajuja taisteluita. Itse Harkova ei koskaan kaatunut, mutta sitä pommitettiin rajusti. Alkukesästä Ukraina onnistui työntämään Venäjän joukkoja kauemmas Harkovasta ja Ukrainaa ehdittiin julistamaan Harkovan taistelun voittajaksi.

Pommitukset kaupunkiin kuitenkin jatkuivat.

Ehkä pahiten kärsi Saltivkan alue, josta Miahka on kotoisin. Se pommitettiin aavekaupungiksi. Lähes päivittäiset iskut jatkuivat pitkälle syksyyn.

Kuvaa Saltivkan kaupunginosasta elokuulta. BBC kuvaili artikkelissaan Saltivkaa aavekaupungiksiki kesäkuussa.

Tuhoutunut auto Saltivkan alueella kuvattuna 6. syyskuuta.

Täysosuma kaasuputkeen aloitti valtavan tulipalon Saltivkassa keväällä. Tuhon jälkiä.

Vaikka kaupunki ei koskaan kaatunut, isoja alueita Harkovan alueella jäi miehityksen alle.

Ukrainan vastahyökkäyksen myötä lähes koko alue on nyt vapautettu.

Samoilova kertoo, että hänen ystävänsä Izjumin kaupungissa jäi miehityksen alle. Venäjä valtasi kaupungin kokonaisuudessaan huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Viimeiset Venäjän joukot lähtivät 10. syyskuuta.

– Nyt hän on vapaa, Samoilova sanoo.

Samoilova kertoo, että hänen ystävänsä onnistui olemaan häneen yhteydessä aika ajoin miehityksen aikaan – aina, kun sattui löytämään paikan, jossa on signaalia. Samoilovan mukaan ystävä eli kuitenkin uutispimennossa. Hän ei esimerkiksi tiennyt mitään tapahtumista Butshassa ja Irpinissä.

Viime viikolla, vastahyökkäyksen lähdettyä toden teolla käyntiin Harkovan alueella, Samoilova luki uutisia itkien ja taukoamatta.

– Muistan, kun oli 24. helmikuuta. Silloinkin luimme uutisia 24 tuntia vuorokaudessa, mutta eri syystä.

– Olemme iloisia vapautuksista näin isolla alueilla.

Samaa sanoo Miahka. Hänkin kertoo lukevansa uutisia koko ajan, keskellä yötäkin. Hän kuitenkin panee sanansa Samoilovaa varovaisemmin.

– Pelkään olla iloinen. Pelkään iloita ennen aikojani. Pelkään kirjoittaa monen kaverini kanssa, jos he eivät enää vastaakaan.

Miahkan poika Mark täytti Suomessa ollessaan 6 vuotta. Miahka sanoo, ettei poika koskaan unohda sitä, mitä on joutunut kokemaan. Eniten häntä huolettaa hänen Ukrainaan jääneen isänsä kohtalo. Hän haluaa soittaa isälleen päivittäin.

Harkovan alueen vapautusten myötä on paljastunut taas uusia Venäjän hirmutekoja.

Viimeisimpinä uutisia tuli juuri Izjumista, josta kerrottiin löytyneen yli 400 ihmisen joukkohauta.

– Suurin osa harkovalaisista ei pelkää. He ovat ennemminkin todella vihaisia. Monella Harkovassa on venäläiset sukujuuret. Ihmettelemme, miksi he ovat niin hiljaa, Miahka sanoo.

Izjumissa paljastui joukkohauta.

Harkova on pääosin venäjänkielinen kaupunki. Myös Miahkan äidinkieli on venäjä. Hän on kuitenkin päättänyt alkaa puhua ukrainaa.

– Nyt on vaikea selittää lapselle, miksi on tärkeä siirtyä puhumaan ukrainan kieltä. Meillä on kielimuuri täällä suomen kielen kanssa, mutta myös siksi, että nyt pitää opetella ukrainaa.