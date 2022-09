Asukkaiden mukaan venäläiset sotilaat vaikuttivat hämmentyneen Ukrainassa näkemästään todellisuudesta.

Vapautetuille Harkovan seuduille jalkautuneet ukrainalaisviranomaiset ovat kuluneella viikolla tutkineet mahdollisia sotarikoksia venäläismiehityksen ajalta. Maailmalla tulosten julkistamista on odotettu pelonsekaisin tuntein, ovathan tuoreessa muistissa keväällä Kiovan alueen Butshasta paljastuneet raakuudet.

Tällä erää raskauttavimmat syytökset on lausunut tutkinnanjohtaja Serhii Bolvinov brittimedia Sky Newsin haastattelussa. Bolvinov ilmoitti tutkijoiden löytäneen rajaseudun Izjumissa suunnilleen 440 ruumista kattavan joukkohaudan.

– Tiedämme, että jotkut heistä ammuttiin, jotkut kuolivat tykkituleen, miinojen räjähdyksiin. Jotkut kuolivat ilmaiskuihin. Meillä on myös tietoa, että suurta osaa ruumiista ei ole vielä identifioitu. Kuolinsyyt selviävät tutkimusten aikana, Bolvinov sanoi Sky Newsin mukaan.

– Vastahyökkäyksen jälkeen olemme löytäneet joitakin hautapaikkoja Venäjän armeijan murhaamille paikallisille. Eräitä heistä on jopa kidutettu. Mitä Izjumiin tulee, olemme vasta aloittamassa tutkintaa, Harkovan aluesyyttäjä Oleksandr Filtshakov totesi puolestaan Guardianille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Izjumin löydöksiä torstai-iltana pitämässään televisiopuheessa. Hän arvioi, että tarkempia tietoja joukkohaudasta saataisiin tänään perjantaina.

–Haluamme maailman tietävän, mitä oikeasti tapahtuu ja mihin Venäjän miehitys on johtanut. Butshassa, Mariupolissa ja nyt valitettavasti Izjumissa. Venäjä jättää jälkeensä kuolemaa kaikkialle, Zelenskyi sanoi.

Ennen sotaa Izjumin väkiluku oli 46 000:n kieppeillä, mutta kotiinsa heistä on jäänyt vain jokunen tuhat. Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen Izjumissa on vieraillut myös amerikkalaista mediaväkeä. Liittovaltion suurimpiin kuuluvan Washington Post -lehden haastattelemat paikalliset kertovat pelänneensä miehittäjiä, mutta tunteneensa heitä kohtaan loppua kohden liki sääliä.

– Eivät he olleet hirviöitä. He olivat lapsia. Kysyin, mitä he meistä oikein haluavat ja he vastasivat: ”Voimme olla joko täällä tai vankilassa”, Olena Matvienko kuvaili WP:lle.

Toiset sotilaista vakuuttelivat asukkaille, etteivät he olleet sotaretkellä ukrainalaisia vastaan vaan suojelemassa heitä milloin Yhdysvalloilta, milloin natseilta. Uutiskanava CNN:n haastatteleman Valerin mukaan osa tulokkaista vaikutti havahtuvan Ukrainasta saamansa käsityksen valheellisuuteen.

– Venäläinen tykkimies tuli luokseni ja sanoi: ”Ukko, olemme pelastaneet sinut natseilta.” Vastasin hänelle, että näytä minulle yksi.

Valeri kertoo selittäneensä nuorukaisille, että he olivat tuhoamassa kahden kansan välistä erityissuhdetta. Hän viittasi omaan naapuriinsa, jonka asunnon he olivat hyökätessään räjäyttäneet ja joka oli itse kotoisin rajan toiselta puolelta Kurskin alueelta.

Valerin mukaan kerran hämmentyneet sotilastiedustelijat olivat kysyneet häneltä, keitä he olivat oikeastaan tulleet vapauttamaan.

Guardianin haastattelemat asukkaat korostavat venäläisten pysytelleen miehityksen aikana pitkälti omissa oloissaan. Heidän mukaansa saapuessaan hyökkääjillä oli valmiina lista kaikista asukkaista, jotka kuuluivat armeijaan ja jotka olivat sotineet Ukrainan joukoissa Donbasissa vuoden 2014 jälkeen. Listalla olleita henkilöitä ei ole sen koommin nähty, ja heidän kohtalonsa on yhä mysteeri.

– He katosivat. Ystäväni kapinoi venäläisiä sotilaita vastaan, jotka olivat varastaneet hänen autonsa. He ampuivat hänet kylmäverisesti, samoin hänen koiransa, 30-vuotias Eduard kertoo.

Paikallisten mukaan erityisen tiukasti venäläiset vaativat noudattamaan ulkonaliikkumiskieltoa. Iltakuuden jälkeen jokaisen oli oltava ääneti kotonaan ja sammutettava valot.

63-vuotias Maria Grygorova kertoo naapurissaan illalla juhlineesta mieskaksikosta, joka vastasi säännön rikkomisesta hengellään. Seuraavana aamuna Grygorova löysi miehet lattialta kuolleina. Haettuaan ystävät avukseen hän hautasi vainajat viereiselle pihalle. Sittemmin ruumiit on kaivettu ylös sotarikostutkimuksia varten.

Asiantuntijat ovat pitäneet miehitetyille alueille jätettyä sotakalustoa merkkinä venäläisten parissa levinneestä paniikista, jonka Ukrainan ripeästi edennyt vastahyökkäys laukaisi.

Olena Matvienko vahvistaa tiedon Washington Postille: Jo hyökkäyksen ensimmäisillä tunneilla puolet venäläisistä hyppäsi armeijan ajoneuvoihin ja kaasutti kiireen vilkkaa tiehensä, loput anelivat epätoivoisina apua yksikköjensä johdolta radioyhteydellä.

– Heille sanottiin ”olette omillanne”. He tulivat taloihimme hakemaan vaatteita, jotteivät dronet tunnistaisi heitä univormuissa. He ottivat pyörämme. Kaksi heistä osoitti entistä miestäni aseilla, kunnes hän luovutti heille autonsa avaimet.

Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi aiemmin Harkovaan kuuluvasta Balaklijan kaupungista, jossa miehittäjien väitetään kiduttaneen paikallisia. Paikallinen mies kertoi, että venäläiset olisivat pitäneet häntä vangittuna yli 40 päivää.

Sen aikana häntä kidutettiin sähköiskuin paikallisen poliisilaitoksen sellissä, jota Venäjän joukot pitivät päämajanaan. Hän sanoi BBC:lle kuulleensa huutoja myös viereisistä selleistä.

– He sammuttivat sen (meluisan ilmanvaihtojärjestelmän), jotta kaikki voisivat kuulla sähköiskuista aiheutuneen huudon.