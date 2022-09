Tutkijalta tyly perustelu Putinin korvia särkevälle hiljaisuudelle

Venäjän armeija on kärsinyt Ukrainan sodan vakavimmat tappiot Harkovan ja Donbasin seuduilla. Sodan pääarkkitehti Vladimir Putin reagoi suureen käänteeseen olemalla vaiti – ja siihen on syynsä.

Sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tahdo omistaa Ukrainan sotaa, koska siinä on riskinsä. Siksi on hyvä delegoida osa vastuusta aluejohtajille.

– Kun tulee tappioita, heitä voi syyttää. Jos tulee voittoja, Putin voi ottaa kreditin, Käihkö totesi ISTV:n Ukraina-studiossa torstaina.

– Totta kai hän tahtoisi juhlia voittoja, mutta niitä ei ole näkyvissä. Ja tappioita hän ei tahdo omalle kontolleen.

Niinpä Putin hymyili etänä suuren maailmanpyörän avajaistilaisuudessa Moskovassa viikonloppuna, vaikka samaan aikaan rintamalla rytisi kohtalokkaasti. Tämä on Käihkön mukaan ymmärrettävää ja johdonmukaista, sillä Venäjän armeija on viime aikoina ”vain pakittanut siellä”.

– Putin ei pysty tarjoamaan tällä hetkellä minkäänlaista voittoreseptiä.

Käihkö arvioi, että Putin toivoo saavuttavansa voiton ajan kanssa, riippumatta siitä mitä taistelukentällä nyt tapahtuu. Toivo perustuu vääjäämättömälle uskolle ukrainalaisten heikkouteen, sekä Venäjän kaasuaseeseen, jonka lannistamana Eurooppa kyllästyisi tukemaan Ukrainaa talven yli.

– Eihän tämä välttämättä ole realistinen ratkaisu. Se riippuu meistä (lännestä) ja ukrainalaisten taistelutahdosta.

Presidentti Putin on vahvistamattomien tiedustelutietojen mukaan ottanut sotatoimien johtamista paljolti myös omiin käsiinsä, jopa yksittäisen taisteluiden tasolla.

Venäjällä viime päivinä päätään nostanut sotakritiikki herättääkin tämän takia mielenkiintoisen kysymyksen.

Jos sotatoimia kritisoidaan, onko se myös Putinin kritisoimista?

– Jos tämä pitää paikkansa, niin on, Käihkö sanoo.

– Mutta, ymmärtääkseni siellä on taas komentajaa vaihdettu. On ollut Putinin tapa vaihtaa komentajaa ja toivoa parasta.

Jotakin on joka tapauksessa Venäjän sotasensuurissa räätälöity, sillä maan virallisempikin media uutisoi ensi kertaa Ukrainan sodan tappioista.

Myös Venäjän tärkeiden tv-kanavien niin sanotuissa keskusteluohjelmissa on haukuttu voimakkaasti omia asevoimia. Minuuttinsa ovat saaneet Igor Girkinin kaltaiset tunnetut sotahaukat, jotka ovat julistaneet Venäjän jo hävinneen sodan.

Hän ja kaltaisensa eivät kuitenkaan halua rauhaa – vaan päinvastoin.

– Girkin ei todellakaan ole mikään rauhankyyhky. Hänen tarkoituksensa on kyseenalaistaa asioita, jotta saadaan Venäjä julistamaan sota Ukrainalle, Käihkö perustelee kritiikin lopullista tarkoitusta.

Institute for the Study of War raportoi Harkovan alueen tappioiden vahingoittaneen Putinin suhdetta Venäjän puolustusministeriöön ja asevoimien komentajiin. Suhteet eivät liene aiemminkaan olleet erityisen luottamukselliset – puolin ja toisin.

– On se mahdollista. Armeija on suurin uhka entiselle KGB-miehelle. Armeija kuitenkin pystyy tekemään sotilasvallankaappauksen. Heillä on isoimmat aseet, Käihkö sanoo.

Hän näkee ongelman valtakunnan tasoisena. Siitä todistavat armeijan suorituskyky ja korruption aste.

– On laiminlyöty armeijaa ja keskitytty korkeaan teknologiaan, kuten hypersoonisiin ohjuksiin, joilla ei tässä sodassa ole merkitystä.

– On riittänyt, että asiat näyttävät hyviltä paperilla, mutta korruptio saa rehottaa. Ja tässä on lopputulos.