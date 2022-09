Suomen Ukrainaan lähettämän sotilaallisen avun sisältö ei ole ollut yleisessä tiedossa. Nyt Twitterissä leviää kuva tutun näköisestä panssariajoneuvosta.

Ukrainan sodassa käytössä nähtävästä kalustosta twiittaava Ukraine Weapons Tracker -tili julkaisi torstaina kuvia Ukrainalla oletettavasti käytössä olevasta suomalaisesta panssariajoneuvosta.

Kyseessä on suomalainen Pasi (Panssari-Sisu) XA-180/185 kuljetuspanssariajoneuvo, sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä vahvistaa Ilta-Sanomille.

Suomen Ukrainaan lähettämän sotilaallisen avun sisältö ei ole ollut yleisessä tiedossa. Näyttää siltä, että Panssari-Sisut ovat ainakin kuuluneet apupakettiin. Niitä on valmistettu Suomessa Mäkelän mukaan 80- ja 90-luvulla. Kyseessä on moottoroidun jalkaväen miehistökuljetusvaunu.

– Käytetään meillä jääkäriyksiköiden ja vastaavien kuljetuskalustona, Mäkelä kertoo.

Pasi on Mäkelän mukaan kokoonsa nähden ketterä ja nopea ajoneuvo. Sen virallinen huippunopeus pyörii 85 kilometrin tuntinopeudessa, mutta vielä kovempaakin sillä voi Mäkelän mukaan ajaa.

– Saa sakot valtatiellä kuitenkin ihan sujuvasti.

Kyydissä olijat se suojaa esimerkiksi luodeilta.

– Ei se panssarointi mikään raskas ole, mutta suojaa jalkaväen aseilta ja sirpaleilta.

Suomalaisesta alkuperästä kertovat muun muassa ajoneuvon väritys sekä sisältä löytyvä sammutin. Ajoneuvo on myös perusmallin varustuksessa, eikä siitä löydy lisäyksiä tai muokkauksia, mitä Paseja hankkineet maat ovat omiinsa yllensä tehneet.

Ukrainalle Pasi on kätevä ajoneuvo, sillä siitä löytyy kehälavetti venäläiselle NSVT-ilmatorjuntakonekiväärille.

– Niitä on Ukrainan käytössä valtavia määriä. Se on hyvä, että aseistus on suoraan yhteensopiva Ukrainan nykyisen kaluston kanssa.