Putin ja Xi Jinping tapasivat – asiantuntijat: Venäjä hakee nyt kaikin keinoin tukea idästä

Venäjä hakemalla hakee Kiinalta tukea tilanteessa, jossa se on eristänyt itsensä kansainvälisessä politiikassa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi torstaina Uzbekistanissa Kiinan johtajan Xi Jinpingin. Kremlin mukaan vanhojen kumppanien tapaamisella on ”erityinen merkitys” geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Nyt Venäjä mitä ilmeisimmin hakemalla hakee Kiinalta selvempää tuen osoitusta, Kiina-asiantuntija, Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin arvioi ennen tapaamista.

– Kiina on yrittänyt näyttää ulospäin neutraalilta, vaikka se osoittaakin Venäjälle retorista tukea. Kiina ei varmasti ole täyttänyt Venäjän odotuksia. Se, miten asiat ovat viime aikoina edenneet (Ukrainassa) ei ainakaan edesauta sitä, että Kiina olisi voimallisemmin ja konkreettisemmin osoittamassa tukea Venäjälle, Mattlin pohtii.

Venäjä on kärsinyt viime päivinä raskaita tappioita Ukrainassa. Alkuviikosta Kreml myönsi ensi kertaa tappionsa Harkovan suunnalla, missä osa venäläisjoukoista on Britannian puolustusministeriön mukaan paennut paniikinomaisesti ja jättänyt taakseen arvokasta kalustoa.

Xi vakuutti tapaamisen jälkeen yhteistyön Venäjän kanssa jatkuvan ja sanoi Kiinan haluavan luoda ”positiivista energiaa” maailmaan. Hänen mukaansa Kiina on valmis panostamaan yhteistyöhön Venäjän kanssa ja kutsui maita ”johtaviksi valtioiksi”.

– Kiina on myös valmis ottamaan johtavan roolin vakauden ja positiivisen energian luomiseksi maailmassa, jota keikuttaa sosiaalinen myllerrys, Xi muotoili tavattuaan Venäjän vastinparinsa.

Putin taas kiitteli tapaamisen jälkeen Kiinan suhtautumista Ukrainan tilanteeseen.

Samalla Putin ilmaisi tukensa Kiinalle Taiwanin saarivaltiota koskevassa kiistassa.

– Omalta osaltamme me pidämme kiinni yhden Kiinan politiikasta. Tuomitsemme Yhdysvaltain ja näiden "satelliittivaltioiden" provokaation Taiwaninsalmella, hän sanoi.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Matti Puranen arvioi STT:lle, että mitään dramaattisia muutoksia Kiinan Venäjään tai Ukrainaan suuntautumisessa ei ole näkyvissä, vaan Kiina pyrkii edelleen tasapainottelemaan tilanteessa. Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa eikä Venäjän tavoin kutsu Ukrainan tapahtumia sodaksi vaan erikoisoperaatioksi.

Sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll kommentoi Ilta-Sanomille aiemmin seuraavansa erityisellä mielenkiinnolla Venäjän presidentin ja Kiinan johtajan tapaamista. Limnéllin mukaan Putin yrittää kaikin keinoin saada uusia liittolaisia ja tukijoita Kiinasta, Intiasta, Pohjois-Koreasta ja Iranista.

– Jos sieltä tulee voimakasta poliittista ja taloudellista apua, se saattaa muuttaa tilannetta. Isot asiat pyörivät ja nopeita käänteitä saattaa olla luvassa, Limnéll sanoi.

Putin tapaa samalla reissulla myös Iranin, Kirgisian, Pakistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin johtajat. Perjantaina Putin tapaa Azerbaidzhanin, Intian ja Turkin johtajat.

– Se, että Venäjällä menisi todella huonosti, ei ole varmaan Kiinallekaan mieluinen tilanne. Varsinkin kun alkuvuodesta Kiina sitoutui julkisesti Venäjä-kumppanuuteen, Mattlin huomauttaa.

Helmikuussa pari viikkoa ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan Venäjän ja Kiinan johtajat julkaisivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan ne muun muassa ”uskovat, että tietyt valtiot, sotilaallis-poliittiset liittokunnat ja koalitiot yrittävät hankkia, suoraan tai epäsuorasti, yksipuolisia sotilaallisia etuja muiden turvallisuuden kustannuksella.”

– Samassa julkilausumassa ilmaistiin, ettei kumppanuudelle ole mitään rajoja. Heti julkilausuman jälkeen Venäjän aloittama sota asetti Kiinan vähän hankalaan asemaan, tutkimusprofessori arvioi.

Juuri Uzbekistanin-tapaamisen alla Kiinan johtaja sanoi Kazakstanissa, että Kiina tukee voimakkaasti maata sen itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolustamisessa.

Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev uhosi taannoin yhteisöpalvelu VK:ssa, että Venäjä valtaa seuraavaksi Kazakstanin ja Georgian. Sitten viesti poistettiin. Kazakstanin presidentti puolestaan asettui julkisesti Venäjän johtajaa vastaan, kun Kassym Jomart-Tokajev sanoi kesäkuussa, ettei maa tunnusta Itä-Ukrainassa sijaitsevia Donetskin ja Luhanskin alueita itsenäisiksi.

– Tässä kontekstissa Kiinan johtajan puheita voidaan tulkita jonkinlaiseksi epäsuoraksi kritiikiksi Venäjän suuntaan, Mattlin sanoo.

Kun Venäjä on omilla toimillaan sulkenut yhteyksiään länteen, sen suhde Kiinaan on vahvistunut.

– Kiina on Venäjää kymmenen kertaa suurempi talous. Nyt suhde on vielä epätasapainoisempi: Venäjä on eri tavoin huomattavasti enemmän riippuvainen Kiinasta kuin Kiina on Venäjästä. Se asetelma vain kärjistyy.

Tutkimusprofessorin mukaan Kiina on hyvin varovainen suhteessaan Venäjään, koska se pelkää joutuvansa toissijaisten sanktioiden kohteeksi. Kaukoidän jättiläinen pystyy nyt neuvottelemaan Venäjän kanssa, jotta se saisi energiaa halvemmalla ja vallattua uusia markkinoita.

– Kiinalaiset yritykset ovat olleet aika varovaisia hyödyntämään Venäjän-yhteyksiä. Käytännössä Venäjä myy Kiinaan öljyä, kaasua ja kivihiiltä ja Kiinasta tulee muita tuotteita Venäjälle. Venäjä on yksi merkittävimpiä energianlähteitä Kiinalle.