Pietarilais­sivusto: Venäläis­turistit piilottavat euroja itärajan metsiin – taustalla on pelko Suomen tullin takavarikoista

Fontanka-uutissivuston mukaan venäläisturistit ovat keksineet ryhtyä hautaamaan euro­seteleitä maastoon Suomen puolelle rajaa. Suomalaiset Neuvostoliiton-kävijät muistavat puolestaan yhä vanhat rupla­jemmat itärajan toiselta puolelta.

Venäläiset turistit ovat keksineet uuden keinon varmistaa, että Suomen tulli ei takavarikoi heiltä käteisiä euroja Venäjälle palattaessa Ukrainan sodan vuoksi säädettyjen pakotteiden nojalla.

Pietarilainen Fontanka-uutissivusto kertoo, että venäläiset ovat ryhtyneet piilottamaan euroseteleitään maastoon Suomen puolelle itärajan tuntumaan. Ajatuksena on jättää rahat odottamaan seuraavaa Suomen-käyntiä.

Fontanka siteeraa pietarilaista Jelizavetaa, joka kertoo käyneensä Suomessa viime sunnuntaina ja lukeneensa uutisia, joiden mukaan Suomen tulli saattaa takavarikoida venäläisten käyttämättä jääneet eurot rajalla paluumatkan aikana.

– Päätimme olla ottamatta riskiä. Hautasimme 300 euroa puun alle paluumatkalla Lappeenrannasta. Käärimme ne sellofaaniin ja laitoimme puolen litran pulloon. Kuvasimme paikan ja otimme koordinaatit muistiin, Jeliaveta kertoo.

” Hautasimme 300 euroa puun alle paluumatkalla Lappeenrannasta. Käärimme ne sellofaaniin ja laitoimme puolen litran pulloon.

– Lokakuun alussa palaamme takaisin. Toivotaan, ettei kukaan löydä niitä ennen meitä, Jelizaveta kertoo Fontankalle.

Suomen-matkoja harrastavien venäläisten keskustelupalstalla arvellaan Fontankan mukaan, että itärajan maastoon ilmestyy vielä uusia ”aarrekätköjä” Suomen puolelle.

Fontankan mukaan Jelizavetan tapaus ei ole ensimmäinen, vaan venäläisten Suomen-kävijöiden chatissa on keskusteltu jo aiemmin vastaavanlaisesta piilotuskikasta. Eräs matkaaja kertoo törmänneensä naiseen, joka oli paljastanut turvautuneensa vastikään rahojen­kätkentään.

– Brusnitshnojen jonossa nainen kertoi, että suomalaiset eivät olleet päästäneet häntä sadan euron kanssa rajan yli. He (naisen seurue) olivat kääntyneet rajalta takaisin, mutta kaikki kaupat olivat olleet jo kiinni. Sitten he olivat keksineet kaivaa aarteen metsään, Fontanka siteeraa keskustelupalstalla ollutta viestiä.

Keskustelupalstan muut jäsenet olivat puolestaan päätelleet, että tällaisia aarrekätköjä syntyy vielä lisää Suomen puolelle rajaa.

Itärajalla on kaivettu rahoja maahan ennenkin, sillä aikanaan tätä samaa kikkaa käyttivät suomalaiset votkaturistit Neuvostoliiton-matkoillaan.

Kun Leningradin-matkalla oli vaihdettu sukkahousuilla ja farkuilla valtavat kasat mustan pörssin ruplia, ne piti yrittää käyttää kaikki matkan aikana. Sääntöjen mukaan ruplia ei saanut viedä ulos Neuvostoliitosta, eikä riskiä voinut ottaa ainakaan pimeästi vaihdettujen ruplien kohdalla. Kun Neuvostoliitossa ei ollut paljon ostettavaa, ruplia jäi usein käyttämättä paksuja tukkuja.

Ahkerimmilla Neuvostoliiton-kävijöillä olikin Karjalan kannaksen levähdyspaikkojen yhteydessä omat ruplajemmansa, jonne he kävivät piilottamassa ruplat säilöön seuraavaa matkaa varten.

Neuvostoliitosta ei saanut sääntöjen mukaan viedä ulos ruplan seteleitä.

Venäläisillä turisteilla on Suomessa nyt käytössään jo useita muitakin konsteja välttää eurojen takavarikointi kotiin palatessa.

Fontanka-uutissivusto on listannut muita niksejä, joita venäläiset käyttävät. Yksi mahdollisuus on vaihtaa Suomessa ollessaan kaikki käyttämättä jäävät eurot vaikkapa Yhdysvaltain dollareiksi tai Britannian punniksi, sillä käteisten rahojen vientikielto Suomesta Venäjälle koskee ainoastaan EU-maiden virallista valuuttaa.

Toinen keino on ostaa Suomesta erilaisia lahjakortteja, kuten esimerkiksi R-kioskeilla ja useissa kauppaketjuissa myytäviä Paygoo Gift -kortteja. Paygoo Mastercard on lahjakortti, joka toimii maksuvälineenä normaalin luottokortin tapaan ja yhdelle kortille voi ladata rahaa maksimissaan 150 euroa. Eri kauppaketjuilla on myös omia lahjakorttejaan.

Ennen matkaansa venäläiset pyrkivät puolestaan hankkimaan itselleen esimerkiksi kiinalaisen UnionPayn maksukorttin, joka käy Fontankan mukaan useimmissa Euroopan maissa toisin kuin venäläiset, lännen pakotteiden alla olevat maksukortit.

Suomen tulli ryhtyi valvomaan tarkemmin Venäjälle vietäviä käteisvaroja elokuun lopulla ja syyskuun alussa.

Venäjää vastaan säädettyjen pakotteiden pääperiaate on, että Venäjälle ei saa viedä EU-maiden virallista valuuttaa seteleinä. Venäjälle matkustava yksityishenkilö ja hänen kanssaan matkustavat perheenjäsenet voivat viedä eurovaluuttaa seteleinä henkilökohtaiseen käyttöön, mutta tullin mukaan ”henkilökohtaisena käyttönä ei voida pitää esimerkiksi Venäjällä asuvan ja kotiinsa palaavan matkustajan käyttämättä jääneiden rahojen vientiä Venäjälle”.

– Kiellolle ei ole säädetty alarajaa. Huomioi siis, että mikä tahansa summa voi olla pakotteiden alainen, vaikka siitä ei tarvitsisi antaa ilmoitusta Tullille, venäläisille suunnatuissa ohjeissa lukee.

Tullin käytännöt ovat herättäneet venäläisten keskuudessa runsaasti huhuja ja epätietoisuutta, sillä jotkut kertovat päässeensä Suomen rajasta läpi takaisin Venäjälle käyttämättä jääneiden eurokäteisvarojensa kanssa ja joiltakin eurot on puolestaan otettu pois Suomen tullin toimesta.

Fontanka-sivusto kertoi vastikään pietarilaisesta Jurista, jolta Suomen tulli oli ottanut pois 1 390 euroa. Mies oli saanut itselleen kuitin ”tavaran pidättämisestä”. Jonkin ajan kuluttua Juri oli palannut takaisin Suomeen, jolloin hän oli saanut koko summan takaisin itselleen rajalla.

Pietarissa asuvien suomalaisten WhatsApp-ryhmässä jaettiin myös vastikään Suomen tullin tarkennettua tulkintaa, jonka mukaan Venäjällä asuva henkilö voi ilmoittaa Suomeen tullessaan rajaviranomaisille mukanaan olevan euromäärän, jonka jälkeen hänellä on oikeus viedä saman verran euroja takaisin Suomesta Venäjälle matkalta palatessaan.

Suomessa asuva henkilö saa puolestaan viedä Venäjälle euroja omaan turismiinsa liittyvään käyttöön, mutta esimerkiksi Venäjällä asuville sukulaisille tai ystäville hän ei saa viedä euroseteleitä.