WHO:n pää­johtaja: Korona­pandemian ”loppu on näkö­piirissä”

Maailman terveysjärjestön mukaan maiden tulee kuitenkin varautua siihen, että vielä joskus tulevaisuudessa voi tulla uusia tautiaaltoja.

Maailma ei ole koskaan ollut paremmassa asemassa lopettaa koronaviruspandemiaa, Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi keskiviikkona ja kannusti maita pitämään yllä taistelua virusta vastaan.

– Me emme ole siellä vielä. Mutta loppu on näköpiirissä, pääjohtaja sanoi.

Kommentti on optimistisin sen jälkeen, kun uusi koronavirus julistettiin pandemiaksi maaliskuussa 2020.

WHO:n mukaan rokotteiden jakaminen ja lääkehoitojen kehittyminen ovat auttaneet vähentämään koronaviruksen aiheuttamaa vakavaa tautia. Viime viikolla koronakuolemia oli vähiten sitten maaliskuun 2020.

WHO on kuitenkin varoittanut, että koronavirus saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa vielä tautiaaltoja ja mailla tulee olla riittävästi tarvikkeita ja henkilökuntaa. Myös riskiryhmien rokottamista on suositeltu ja, että viruksen varalta testataan vielä.