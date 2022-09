Laskematta on enää 19:n vaalipiirin äänet.

Ruotsin viime sunnuntaisten valtiopäivävaalien tulos on selvinnyt. Porvaripuolueiden blokki, johon kuuluvat maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit ja lisäksi vielä oikeistolainen ruotsidemokraatit, on saamassa vaaleissa enemmistön. Kun suurin osa äänistä on laskettu, blokki on saamassa valtiopäivillä 176 paikkaa.

Tosin maltilliselle kokoomukselle vaalitulos oli pettymys, sillä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puolue ei ole Ruotsin toiseksi suurin puolue – edelle kiilasi ruotsidemokraatit.

Sosiaalidemokraattien johtama punavihreä blokki on jäämässä niukasti enemmistöstä. Koalitiolle jäi valtiopäivillä 173 paikkaa.

Pääministeri Magdalena Anderssonin on kerrottu pitävän tiedotustilaisuus kello 20.20 Suomen aikaa. Voit seurata tiedotustilaisuuden suorana alla olevalta videolta.

Laskematta on enää 19:n vaalipiirin äänet.

Juttu päivittyy.