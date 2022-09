Miehityksen jäljet: silmittömistä julmuuksista raportoidaan eri puolilta Ukrainaa

”Se oli todella, todella pelottavaa”, kertoo naapurinsa haudannut Zaporizzjan asukas, joka on nyt elänyt ilman sähköä huhtikuusta lähtien.

Venäjän miehittämien ukrainalaiskaupunkien ja kylien puoli vuotta kestäneiden koettelemuksien yksityiskohtia paljastuu nyt, kun Ukrainan vastahyökkäys on ajanut venäläiset pois. Ukrainan viranomaisilla on kova työ selvittää alueilta ilmoitettuja sotarikoksia ja turvata paikallisten elämä räjähdysansojen keskellä.

Harkovan alueella, Balaklijan kaupungissa, miehittäjien väitetään kiduttaneen paikallisia, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Kaupunki vapautettiin 8. syyskuuta yli kuuden kuukauden miehityksen jälkeen.

Balaklijassa asuva mies kertoi BBC:lle, että venäläiset olisivat pitäneet häntä vangittuna yli 40 päivää, jonka aikana häntä kidutettiin sähköiskuin paikallisen poliisilaitoksen sellissä, jota Venäjän joukot pitivät päämajanaan. Hän sanoi BBC:lle kuulleensa huutoja myös viereisistä selleistä.

– He sammuttivat sen [meluisan ilmanvaihtojärjestelmän], jotta kaikki voisivat kuulla sähköiskuista aiheutuneen huudon.

Miehen mukaan hänet vangittiin, kun venäläiset löysivät kuvan hänen veljestään sotilasunivormussa. Myös kertomansa mukaan kolme päivää vangittuna pidetty rehtori sanoi BBC:lle kuulleensa sellinsä kivunhuutoja.

Ukrainan liput koristavat runoilijan ja taiteilijan Taras Shevtshenkon muistomerkkiä Balaklijassa.

Ukrainan poliisin mukaan kahdelle hengelle tarkoitetussa sellissä saatettiin pitää kahdeksaa henkilöä kerralla. Viranomaisten mukaan paikalliset pelkäsivät ohittaa asemaa siinä pelossa, että venäläiset sotilaat veisivät heidät mukanaan.

BBC raportoi kaupungin keskustasta, missä naapurusto oli kaivanut matalan väliaikaishaudan ukrainalaiselle taksikuskille ja hänen tunnistamattomalle asiakkaalleen.

– Hän [Putin] ei vain tappanut lapsiamme, vaan myös meidät äidit, kuljettajan äiti itki BBC:lle.

– Olen kuollut nainen. Tahdon puhua kaikille maailman äideille: kapinoikaa tuota murhaajaa vastaan.

Noin 50 kilometriä Balaklijasta kaakon suuntaan sijaitsee Izjumin kaupunki. Venäläisjoukot vetäytyivät sieltä Ukrainan vastahyökkäyksen myötä ja kaupunki vallattiin takaisin lauantaina 10. päivä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan venäläisten aiheuttamat tuhot Izjumin kaupungissa olivat järkyttäviä. Zelenskyi teki kaupunkiin yllätysvierailun keskiviikkona.

Myös Izjumin asukkaat elivät noin kuuden kuukauden ajan Venäjän miehityksen alla. CNN raportoi nyt kadunvarsilla lojuvan Venäjän tankkeja ja kuorma-autoja, joissa paistaa ”erikoisoperaatiota” edustava Z-symboli. Sortunut silta on peitetty maamiinoista varoittavilla kylteillä.

Izjum oli strategisesti tärkeä paikka Venäjälle, koska sen kautta kulki huoltoreitti Itä-Ukrainaan.

CNN:n mukaan paikallisviranomaiset pyrkivät vangitsemaan kaupungissa vielä piilossa olevia venäläisiä sotilaita ja heitä miehityksen aikana avustaneita. Kaupungissa ei ole tällä hetkellä tietoliikenneyhteyksiä. CNN:n mukaan helpottuneisuuden lisäksi pelko näkyy paikallisten liikkeissä.

– Siellä missä ei ollut ihmisiä, [venäläiset] varastivat kaiken. He elivät kuin siat, paikallinen nainen kertoo CNN:lle.

Hänen mukaansa taistelut kaupungissa alkoivat maaliskuun 4. päivänä. Tuolloin kahdeksan rakettia iskeytyi heidän kotinsa lähelle. Naapurin koti tuhoutui iskuissa, mutta asukkaat jäivät henkiin.

Haastatellun naisen mukaan Izjumin miehittäjille paljastui pian, etteivät he todellisuudessa tulleet vapauttamaan Ukrainaa natseista, kuten Kremlin-propagandassa väitetään.

– [Venäläinen] tykistömies tuli ja sanoi ”me pelastimme sinut natseilta”. Minä sanoin heille, että näyttäkää minulle yksikin.

Paikallinen asukas tutkimassa sotilaallisessa iskussa vaurioitunutta autoa Izjumin kaupungissa tiistaina.

Haupitsia kuljettanut ukrainalaissotilas kertoi CNN:lle, ettei kaupungin uudelleenvaltaus vaatinut kovia taisteluita.

Harkovan alueellisen poliisipäällikön Serhi Bolvinovin mukaan sotarikoksia näytetään tutkittavan jokaisessa kylässä, jota Venäjä miehitti tai miehittää.

Hän kertoo Sky Newsille, että jokaisen ilmoitetun sotarikoksen tapahtumapaikka tutkitaan kuten nyt Zaliznytshnen kylässä, Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Zaporizzjan alueella.

Zaliznytshnen maalaiskylän naapurustossa on nähty paljon kuolemaa puoli vuotta kestäneen miehityksen aikana, kertovat asukkaat Sky Newsille.

83-vuotias kyläläinen kertoo selvinneensä toisen maailmansodan ja nyt helvetillisen kuuden kuukauden miehityksen.

– Olin ennen terve, mutta nyt minulla on ongelmia sydämen kanssa. Vaimoni on liikuntarajoitteinen ja hänellä on diabetes. Meillä ei ollut lääkkeitä.

– En vieläkään voi uskoa, että he ovat lähteneet ja olemme irti tästä kuoleman aikakaudesta.

Izjumin kaupungin läheinen kirkko tuhoutui raunioiksi Venäjän miehityksen aikana.

Mediavierailun aikana kylässä nostettiin tapettujen siviilien ruumiita haudoista.

Zaporizzjan alueella ei ole ollut sähköjä huhtikuun jälkeen. 63-vuotias kyläläisnainen sanoo olevansa huolissaan tulevasta talvesta ja siitä, mahtavatko venäläiset palata. Hän itse kertoo Sky Newsin mukaan löytäneensä naapurinsa ja tämän ystävän makaamassa kuolleena verilammikossa.

– Se oli todella, todella pelottavaa, hän kertoo.

Hän ilmoitti epäillystä sotarikoksesta ja poliisi ohjeisti häntä hautaamaan ruumiit.

Nainen kertoo eläneensä kotona, jossa särkyneiden ikkunoiden tilalle on hakattu lautoja ja myös sisätilat ovat paikoin vaurioituneet räjähdyksistä. Viranomaiset ovat merkanneet kylässä alueita, joilla epäillään olevan maamiinoja tai räjähdeansoja.

Täsmällistä, ajankohtaista tietoa tämän hetken rintamatilanteesta on vaikea saada, mutta Ukrainan viime viikolla aloittama vastahyökkäys on eri arvioiden mukaan työntämässä venäläisjoukot kokonaisuudessaan Harkovan alueen rajojen ulkopuolelle.

Venäjän on arveltu pyrkivän muodostamaan puolustuslinjan Oskil-joen tasalle. Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomon (ISW) tiistai-illan arvion mukaan Venäjällä ei kuitenkaan ole tarpeeksi vahvuuksia estämään Ukrainan etenemistä, jos se päättää jatkaa vastahyökkäystään.

Ukraina on myös saavuttanut menestystä Etelä-Ukrainassa, jossa sen joukot ovat edenneet Hersonin suunnalla.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov on kuitenkin antanut ymmärtää Financial Timesin haastattelussa, ettei Ukraina voi venyttää joukkojensa etenemistä loputtomiin. Nyt vallatut alueet on myös turvattava.