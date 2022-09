Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll uskoo, että Putinin on vaikeaa katkaista kierrettä, joka on saanut alkunsa Venäjän kolossaalisista tappiosta Ukrainassa.

Jo sodan ensimmäisinä kuukausina pieni, mutta kasvava osa Kremlin sisäpiiristä alkoi pitää hyökkäystä Ukrainaan valtavana virheenä, jolla on Venäjälle kauaskantoisia seurauksia.

Nyt kuusi kuukautta sodan alkamisen jälkeen Ukrainan onnistunut vastahyökkäys on käynnistänyt lumipalloefektin Venäjällä, arvioi sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll.

– Huonot asiat ruokkivat toisiaan ja sitä kierrettä Putinin voi olla vaikeata katkaista. Nyt on silti hyvä pitää jäitä hatussa ja lähdekriittisyys mielessä ihan jokaisen, joka tätä seuraa. Mutta elämme minun mielestäni poikkeuksellista ja ehkä jopa historiallista aikaa.

Sotatieteiden tohtori huomauttaa, että Venäjä on pitkään pohjustanut ajatusta siitä, että se pyrkii palauttamaan Suur-Venäjän rajat. Samalla se on rakentanut narratiivia, jonka mukaan Valko-Venäjä, Ukraina ja Venäjä ovat yksi kansa ja kokonaisuus. Mutta nyt Venäjän presidentti Vladimir Putinin imperialistinen haave alkaa sortua, asiantuntija arvioi.

Venäjän sotilaita on arvioiden mukaan kaatunut Ukrainassa puolessa vuodessa enemmän kuin Afganistanin sodassa kymmenessä vuodessa: Limnéllin mukaan Venäjän miestappiot Ukrainan sodassa alkavat lähennellä jo 100 000 kaatunutta.

Limnéll pohti Ilta-Sanomien pyynnöstä mahdollisia skenaarioita siitä, mitä Venäjällä ja sen lähialueilla voisi tapahtua seuraavaksi.

Tuhottua venäläistä sotilaskalustoa Izjumissa Harkovan alueella. Ukrainan armeijan 14.9. julkaisema kuva.

Skenaario 1. Valko-Venäjällä, Moldovassa ja Georgiassa käynnistyy ketjureaktio

Venäjän tappio Ukrainassa käynnistää ketjureaktion ja demokratisoitumisprosessin Valko-Venäjällä, Moldovassa ja Georgiassa.

– Näyttää siltä, että Putinin suunnitelmat Suur-Venäjän palauttamisesta ovat menossa toiseen suuntaan. Ehkä tässä historiallisesti ajatellen tämä saattaa johtaa siihen, että Neuvostoliiton hajoamisprosessi viedään Ukrainan sodan jälkeen lopullisesti päätökseen, Limnéll pohtii.

Skenaario 2. Venäjä hajoaa osiin

Ukrainalainen kansanedustaja Oleg Dunda arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä hajoaa osiin ja samalla romahtaa Venäjän valtapiiri naapurimaissa. Dundan mukaan Venäjälle syntyy useita tasavaltoja. Hänen mukaan tällaista liikehdintää on nähtävissä jo Tatarstanissa ja Burjatiassa, mistä on lähetetty suhteellisesti ottaen valtava määrä sotilaita Putinin riveihin Ukrainaan. Siellä on alkanut esiintyä yhä avoimempaa tyytymättömyyttä Moskovaan, kun Venäjän sotamenestys on ollut huonoa ja monet burjaatit ovat kokeneet joutuneensa huijatuksi sotaan valheellisin lupauksin.

– Tässä tilanteessa kannattaa pitää mieli avoinna ja miettiä hyvinkin erilaisia skenaarioita. Mutta ehkä ennen kuin alkaa miettiä sitä, että Venäjä hajoaa pieniin osiin, niin tässä hetkessä uskon, että Putin ja Kreml pyrkivät palauttamaan järjestystä, hiljentämään kritiikkiä ja ottamaan tiukemman otteen vallasta. Se tarkoittaa myös ihmisten eliminoimista. Ikkunat saattavat olla jatkossakin vaarallisia paikkoja Venäjällä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan johtaja Xi Jinping tapasivat Pekingissä helmikuun alussa.

Skenaario 3. Putin yrittää kääntää sodan suuntaa uusien tukijoiden avulla

Jarno Limnéll arvioi, että Putin tekee kaikkensa saadakseen aloitteen Ukrainassa takaisin itselleen. Hän uskoo, että Venäjä pyrkii kaikin keinoin saamaan uusia liittolaisia ja tukijoita esimerkiksi Kiinasta, Intiasta, Pohjois-Koreasta ja Iranista. Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin torstaina Uzbekistanissa.

– Jos sieltä tulee voimakasta poliittista ja taloudellista apua, se saattaa muuttaa tilannetta. Isot asiat pyörivät ja nopeita käänteitä saattaa olla luvassa.

Kiihtyykö valtataistelu Kremlissä?

Skenaario 4. Valtataistelu Kremlissä kiihtyy

Kun sisäinen kritiikki ja levottomuudet Venäjällä lisääntyvät, valtataistelu Putinin ympärillä kiihtyy.

– Kyllä herra Putin tämän tietää ja tulee tekemään kaikkensa, etteivät vallantavoittelijat hänen tuolilleen istu.

Skenaario 5. Valtaan nousee vielä vaarallisempi johtaja

Vallan vaihtuminen Kremlissä ei välttämättä ratkaise tilannetta pahempaan päin, vaan Putinin paikalle voi nousta vielä häntäkin vaarallisempi ja sotaisampi johtaja.

– Jos ajatellaan sitä keinovalikoimaa, mitä Venäjä on käyttänyt: käynyt brutaalia sotaa ja suorittanut joukkomurhaa Ukrainassa, käyttänyt energia-asetta Eurooppaa kohtaa, keinovalikoimassa ei enää kovin montaa kohtaa ole. Pahimpiin skenaarioihin liittyy ydin-etuliite, joka voi tarkoittaa ydinvoimalaa tai ydinasetta. En pidä sitä kovin todennäköisenä, mutta esimerkiksi taktisten ydinaseiden käyttöä ei voida sulkea pois.

Venäjän presidentti Vladimir Putin talousfoorumissa Vladivostokissa 7. syyskuuta.

Skenaario 6. Venäläiset alkavat osoittaa mieltään

Kun huonot uutiset lisääntyvät, ihmisten tiedonjano kasvaa. Internetin kautta Kremlin informaatiokupla voi puhjeta. Silloin isot massat ihmisiä voivat alkaa vaatia kovaan ääneen mielenosoituksissa Putinin eroa.

– Tämäkin kehityskulku on mahdollinen. Putin varmasti tämän ymmärtää ja hän haluaa pysäyttää sen mahdollisimman nopeasti. Se tarkoittaa sitä, että hänen on saatava aikaan jonkinlaisia voittoja ja aloite itselleen. Hänen on hiljennettävä kriittiset äänet kovalla otteella.

Skenaario 7. Ihmisvirtoja alkaa saapua Venäjän länsirajoille

Suomi on ottanut huomioon mahdollisena hybridivaikuttamisen uhkana sen, että Venäjä voi tuottaa ihmisvirtoja Suomen itärajalle. Limnéllin mukaan uhka voi konkretisoitua ja siihen pitää olla valmiina.

– Mutta täytyy tässä hetkessä muistaa, että Kremlissä huomio on muualla kuin Suomen suunnalla. Heille on tärkeämpää ehkäistä kritiikkiä kotona, yrittää ottaa aloitetta takaisin itselleen Ukrainassa ja etsiä tukea ulkomailta.

Toisaalta jos Venäjän yhteiskunta alkaa rapautua sisältäpäin ja siellä aletaan suorittaa vainoja hallinnon kriitikoita kohtaan, voi olla, että osa väestöstä lähtee maanpakoon.

– Tämä on ihan mahdollinen ajatuksenjuoksu ja skenaario.

Venäläissotilaita Kaliningradissa elokuussa 2018.

Skenaario 8. Epätoivoinen Venäjä pyrkii tekemään provokaatioita Euroopassa

Asiantuntijan mukaan on mahdollista, että Venäjä tekee piiloteltuja provokaatioita muuallakin kuin Ukrainassa. Hänen mukaansa erityisesti Venäjälle kuuluvaa Kaliningradia kannattaa seurata. Liettuan ja Puolan välisessä taskussa Itämeren rannalla sijaitsevassa Kaliningradissa on Venäjän joukkoja ja aseistusta.

– Se on yksi strateginen alue, jota he pystyvät tarvittaessa hyväksikäyttämään. Venäjä on omassa propagandassaan puhunut yllätyksistä Euroopassa ja muista strategioista, joilla se pyrkii epävakauttamaan Eurooppaa. Epätoivon vallassa Venäjä voi tehdä iskuja myös Ukrainan ulkopuolelle, Limnéll sanoo.

Venäjä saattaa yrittää tehdä provokaatioita myös kybermaailmassa, vaikka toistaiseksi sen taidot kybersodassa eivät ole vakuuttaneet asiantuntijaa.

– Erilaisiin yllätyksiin on syytä varautua. Jotkut hybridivaikuttamisen muodoista voivat olla sellaisia, joita ei pystytä ennakoimaan.

Skenaario 9. Venäjällä alkaa aito demokratisoitumiskehitys

Sotatieteiden tohtori uskoo, että ennemmin tai myöhemmin sota Ukrainassa tulee päättymään. Venäjä on pitänyt aloitetta pitkään omissa käsissään, mutta viimeisen viikon aikana Venäjä on menettänyt aloitteen sekä Ukrainalle että lännelle.

– Kun lännellä ja Ukrainalla on aloite käsissään, sitä ei saa päästää lipsumaan. Nyt jos koskaan Ukrainaa on tuettava vielä vahvemmin antamalla sinne raskasta aseistusta. On pidettävä huoli, ettei energiarahaa virtaa Venäjälle ja pakotteita on entisestään tiivistettävä.

Asiantuntijan mukaan ei voida sulkea pois sitä, että Putinin nöyryyttävä tappio Ukrainassa johtaa parhaimmillaan uuden, valoisamman ajan alkuun itänaapurissa. Silloin järjestetään rehelliset vaalit ja aidosti demokraattiset voimat pääsevät valtaan.