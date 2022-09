Ukrainan tilannetta puitiin Venäjän tv:ssä – keskustelija heitti vertauksen Suomen sotiin

Elokuvaohjaaja kertoi Venäjän valtiollisen televisiokanavan lähetyksessä myös, miten ”ukrainalaiskysymys” ratkeaisi.

Elokuvaohjaaja Karen Shahnazarovin mukaan Ukrainan sodassa on yhtäläisyyksiä Suomen ja Neuvostoliiton välisiin sotiin.

Venäjän valtiollisien tv-kanavien lähetyksissä on poikkeuksellisen paljon päässyt ääneen Ukrainan sotaa koskevaa kritiikkiä. Kritiikkiä on lausuttu sen jälkeen, kun Ukrainan vastahyökkäys on jatkanut vyörymistään Harkovan seudulla.

Valtiollisen Rossija 1-televisiokanavan keskusteluohjelmassa kuultiin maanantaina elokuvaohjaaja Karen Shahnazarovin analyysia Ukrainan sodan tilanteesta. Hän ei turhaan silotellut tai mairitellut Venäjän eturintaman tilannetta.

– Kehotan kaikkia välttämään paniikkia Harkovan tappiosta, mutta samalla rohkaisen tunnustamaan sen. Tappiolla on tarkoituksensa silloin, kun sen tunnustaa ja tekee sen pohjalta uusia johtopäätöksiä. Muutoin kohtaa uuden tappion, ohjaaja lausui kuudelle muulle keskustelijalle.

– Tämä on hyvin vaikea tilanne. Meidän on tunnustettava, että taistelemme erittäin voimakasta vastustajaa vastaan.

Shahnazarovin mukaan sota ei ole Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, Venäjän presidentti Vladimir Putinin tai lännen lopetettavissa.

– Tämä sota voi päättyä vain yhden osapuolen tappioon. Meille tämä tappio voi osoittautua kohtalokkaaksi. Meidän pitäisi ymmärtää, että se voi johtaa maan hajoamiseen.

Analyysissa nyökättiin tämän kommentin jälkeen Suomen suuntaan.

– Tämä sota, ja mielestäni tässä todella on kyse sodasta, muistuttaa minua Suomen ja Neuvostoliiton välisestä sodasta, ohjaaja sanoi.

Myöhemmin keskusteluohjelmassa Shahnazarov esittää ratkaisuksi ”poliittiseen ukrainalaiskysymykseen” sitä, että Venäjällä pitäisi tunnustaa ukrainalaisten olemassaolo. Hän ei kannattanut liikekannallepanoa.

– Vapautetuilla [Venäjän miehittämillä] alueilla meidän pitäisi tarjota ukrainalaisille vaihtoehtoinen versio Ukrainasta. Sellaisesta valtiosta, joka on ystävällinen venäläisille, ohjaaja sanoi.

Shahnazarovin esiintymisestä keskusteluohjelmassa kertoi Twitter-tilillään DailyBeast-verkkolehden kolumnisti Julia Davis. Voit katsoa englanniksi tekstitetyn elokuvaohjaajan kommentin upotuksesta.

Shahnazarov esiintyi sodan alkuaikoina keskusteluohjelmassa ”erikoisoperaation” kriitikkona.

VENÄJÄN poliittisen retoriikan ja viestinnän asiantuntija, vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi aiemmin IS:lle, että Venäjällä aletaan olla taitekohdassa siinä, miten paljon propagandan nimissä kansalle voidaan valehdella.

Lassila painotti haastattelussa, että hänen näkemyksensä mukaan Venäjällä esitetyt "keskusteluohjelmat" ovat etukäteen käsikirjoitettuja. Niiden tarkoituksena on paitsi vahvistaa nykyistä propagandaa niin myös näytellä, että moniäänisyyttäkin löytyisi.

Lassilan mukaan merkkejä virallisen totuuden murenemisesta ja kulissien rapistumisesta on jo. Hänen mukaansa Venäjä on ottanut kiihkeimmässä propagandassaan nyt hetken aikalisän.