Kommunistipuolueen puheenjohtaja väläytti duuman syyskokouksessa liikekannallepanoa, mutta pian puolueen lehdistösihteeri puuttui lausuntoon.

Venäjän valtionduuman ensimmäisessä syyskauden kokouksessa edustajat ilmaisivat julkisesti Venäjän asevoimien olevan tukalassa tilanteessa Ukrainassa. Asiasta kertoo tiistai-illan raportissaan yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW).

Kommunistipuolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov luopui duuman syyskauden avauksessa Kremlin propagandatermistä.

Duuman kokouksessa kommunistipuolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov totesi, että presidentti Vladimir Putinin ”erikoisoperaatio” on todellisuudessa sota.

Zjuganov sanoi, että erikoisoperaation voisi lopettaa milloin vain, mutta vain sota loppuu voittoon tai häviöön. Venäjällä ei hänen sanojensa mukaan ole ”oikeutta hävitä” tätä sotaa. Hän vaati puhujanpöntöllä, että Putinin on julistettava yleinen liikekannallepano.

Kommunistipuolueen lehdistösihteeri otti takapakkia lausunnosta kokouksen jälkeen, kertoo Washington Post. Hänen mukaansa Zjuganov tarkoitti, että maan ”taloudellinen ja poliittinen järjestelmä” tulisi mobilisoida ja vihjaili lehden mukaan, että alkuperäisen väitteen uutisoijat tulisi teloittaa.

Liikekannallepanoa kannatti kokouksessa myös Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen puheenjohtaja Sergei Mironov. Hän ei kuitenkaan kannattanut laajamittaista liikekannallepanoa vaan tavanvenäläisiä sotaan enemmän sitouttavaa ”yhteisöllistä liikekannallepanoa”.

– Ei ole mahdollista, että meillä sota on käynnissä ja samalla koko maa tanssii ja pitää hauskaa. Nyt riittää! Vain totuus sekä rehellinen arvio siitä, mitä tapahtuu, auttavat meitä voittamaan, Washington Post kertoo Mironovin julistaneen kokouksessa.

Liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Leonid Slutski lausui kokouksessa, että Venäjä on jatkettava geopoliittista taistelua länttä vastaan.

Duumassa on tekeillä uusi laki, joka helpottaa armeijaan värväytymistä. Lain odotetaan menevän läpi joulukuussa.

Mikään lakiehdotuksessa ei kuitenkaan enteile sitä, että Putin olisi valmistautumissa liikekannallepanon ilmoittamiseen, eikä ole selvää, kävisikö liikekannallepanon tekeminen nopeasti.

Hiljattain myös Kremlin edustajat ja sen sanomaa toistava valtionmedia ovat avoimesti tunnustaneet Venäjän tappion Harkovassa. Ukrainan vastahyökkäys on tähän asti ollut menestyksekäs. Seudulla on raportoitu Venäjän joukkojen vetäytyneen hätäisesti, päätellen muun muassa vapautetuilla alueille jääneestä sotakalustosta.

ISW:n arvion mukaan Kreml pyrkii nyt parhaansa mukaan siirtämään vastuun Harkovan seudun tappiosta Putinin harteilta.

Aiemmin Ukrainassa kärsityt tappiot on kuitattu tarkoituksellisena toimintana. Esimerkiksi Kiovan valtausyrityksen epäonnistumista ei myönnetty, vaan vetäytyminen pääkaupungin lähettyviltä kuitattiin Donbasin alueen priorisoinnilla. Käärmesaaren menetyksen taas väitettiin olevan hyvän tahdon ele Ukrainan suuntaan.

