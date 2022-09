Eliittiarmeija, jota ei enää ole – tällainen on Kiovan ja Harkovan rintamalla jo kahdesti lyöty venäläis­joukko

Britannian mukaan Venäjän arvostetuimpiin kuuluva 1. kaartin panssariarmeija on kärsinyt niin pahoja tappioita, että sen uudelleenrakentaminen kestää vuosia.

Venäjän armeijan Ukrainassa kokemat tappiot ovat murentamassa maan puolustuskykyä laajemminkin kuin vain meneillään olevassa ”erikoisoperaatiossa”.

Erityisen kovaa on moukaroitu maan eliittijoukkoja, joita Venäjän asevoimat on sodan kuluessa heittänyt hyökkäysten kärkeen tai vahvistamaan tärkeiden alueiden asemia.

Britannian puolustusministeriön tuore päivittäinen katsaus analysoi yhtä tällaista sotatoimiyksikköä. Katsauksen mukaan 1. kaartin panssariarmeija on kärsinyt niin pahoja tappioita, että sen taistelukyvyn palauttaminen kestää vuosia.

– Natoa vastaan tarkoitetut Venäjän tavanomaisen armeijan joukot ovat vakavasti heikentyneet, puolustusministeriön katsauksessa todetaan.

Vaikka brittiviranomaisten lausunnot voidaan tulkita osaksi lännen ja Venäjän välistä informaatiosotaa, myös muut tiedot tukevat käsitystä eliittijoukon kovasta kohtalosta.

1. kaartin panssariarmeija on ollut jo aiemmin läntisten tarkkailijoiden syynissä, koska sitä pidetään ehkä kaikkein arvostetuimpana venäläisarmeijana.

Venäläisjoukkojen hylkäämä tankki Izjumin lähellä. Useasta tankista alueella on löytynyt 1. kaartin panssariarmeijan tunnuksia.

Sillä on ollut asevoimien parasta kalustoa, ja siihen kuuluminen on ollut tavoitelluimpia tehtäviä miehistölle ja päällystölle, koska sen asemapaikka on sijainnut Moskovan lähellä.

Nyt monet tiedot viittaavat siihen, että se on hajalla ja menettänyt valtavasti miehistöään ja kalustoaan.

Natoa vastaan

Kaarti-nimitys annetaan Venäjän armeijassa vain ansioituneille joukko-osastoille. Armeija-nimitys tarkoittaa tässä tapauksessa asevoimien itsenäiseen sotatoimintaan kykenevää yksikköä, johon kuuluu kaikkia tarvittavia aselajeja.

1. kaartin panssariarmeijan historia ulottuu toiseen maailmansotaan, mutta nykymuodossaan se perustettiin uudelleen Ukrainan sotatoimien alkamisen jälkeen vuonna 2014 osana Venäjän armeijan laajentamista.

Armeija kuuluu Venäjän läntiseen sotilaspiiriin, ja sen tarkoitus on nimenomaan toimia keihäänkärkenä mahdollisessa konfliktissa sotilasliitto Natoa vastaan.

Sotaharjoitustensa perusteella 1. kaartin panssariarmeija on suunnattu käytännössä Baltian maita vastaan.

Räjähdyksessä irti lentänyt tankin torni Balaklijassa.

Sen maineikkaimpia yksiköitä ovat Tamanskaja-nimellä tunnettu 2. kaartin moottoroitu jalkaväkidivisioona sekä Kantemirovskaja-niminen 4. kaartin panssaridivisioona. Nimet juontuvat toisen maailmansodan tapahtumista.

Näiden lisäksi 1. kaartin panssariarmeija koostuu erillisestä panssariprikaatista sekä erillisestä moottoroidusta jalkaväkiprikaatista. Hyökkäysjoukkojen tukena on esimerkiksi Iskander-ohjuksin varustettu ohjusprikaati, Buk-ilmatorjuntajärjestelmin varustetut ilmatorjuntajoukot sekä tykistöprikaati.

Amerikkalaisen Jamestown Foundation -ajatushautomon vuodelta 2016 peräisin olevan raportin mukaan armeijan kalustona on 500–800 tankkia, 600–800 rynnäkköpanssarivaunua ja 300–400 tykkiä, osa niistä teloilla liikkuvia. Miehistöä kerrotaan olevan 35 000–50 000.

1. kaartin panssariarmeija on saanut käyttöönsä uudistettuja T-80U-mallin taistelupanssarivaunuja, joita on verrattu suorituskyvyssä jopa länsikalustoon. Lisäksi kalustona on vanhemman T-72-mallin päivitettyjä B3-versioita ja BMP-2-rynnäkkövaunuja, jotka soveltuvat vesistöjen ylitykseen.

Tankit jäivät Ukrainalle

Maineestaan ja kalustostaan huolimatta 1. kaartin panssariarmeijalla ei ole mennyt Ukrainassa hyvin.

Ensimmäiset merkit saatiin maaliskuussa, kun Kiovaa kohti idästä päin rynnineiden venäläisjoukkojen kalustoa alkoi päätyä tuhottuna tai hylättynä valokuviin.

Useasta tankista löytyi punainen numero 4, joka tulkittiin 4. kaartin panssaridivisioonan eli Kantemirovskajan tunnukseksi.

Myöhemmin laskettiin, että peräti 45 panssariarmeijan yhden rykmentin T-72-tankkia olisi tuhoutunut suureellisessa yrityksessä vallata Kiova. Mikäli luku pitää paikkansa, se oli ollut noin puolet rykmentin käytössä olleista T-72-tankeista.

Lisäksi jälkeen jäi kymmeniä T-80U-tankkeja ja tiettävästi jopa joitakin uusimpia T-90-vaunuja. Kaikki yksiköt mukaan lukien menetettyjen tankkien määrän on arveltu olleen yli sata.

Alla olevassa twiitissä kuva hylätystä T-80U-vaunusta maaliskuussa.

Huhtikuussa 1. kaartin panssariarmeija vedettiin muiden venäläisjoukkojen tapaan takaisin Venäjän puolelle uudelleensijoitusta varten.

Tiedot sen tappiosta perustuvat Ukrainan tiedustelun väitteisiin, joita asiantuntijat ovat kuitenkin pitäneet oikeansuuntaisina.

Miehistöä arvellaan kaatuneen, haavoittuneen tai joutuneen vangiksi Kiovan rintamalla yli 400 pelkästään ensimmäisen kolmen viikon aikana. Niin ison määrän korvaaminen osaavilla taistelijoilla on Venäjällekin haaste, joten joukon on arveltu olleen pahasti vajaakykyinen.

Ukrainan tiedustelu on esittänyt myös väitteen, että joukkojen kalustoa olisi jouduttu korvaamaan puutteellisilla vanhemmilla vaunuilla, joista toimi kunnolla vain joka kymmenes. Yhden rykmentin komentajan on väitetty ampuneen itsensä tiedon saatuaan, mutta tätä väitettä ei ole kyetty vahvistamaan.

Joukon uusi sijoituspaikka oli nyt saatujen tietojen mukaan Harkovan rintama. Brittitiedustelun mukaan 1. kaartin panssariarmeijan joukkoja pakeni Ukrainan joukkojen edellä viime viikolla alkaneessa vastahyökkäyksessä. Osa jäi vangeiksi.

Jälleen kyseessä oli 4. kaartin panssaridivisioonan osia, joiden jäljiltä löytyi lukuisia hylättyjä vaunuja.

Tämä tarkoittaa, että Ukraina on nyt kahdesti lyönyt 1. kaartin panssariarmeijan – ja saanut sen kalustosta itselleen arvokasta täydennystä.

Alla olevan twiitin videolla näkyy rykelmä hylättyjä tankkeja Izjumin lähellä.

Myös Hersonin rintamalta on raportoitu tietoja, että sieltä oli tavattu osia 1. kaartin panssariarmeijasta.

Mikäli tämä tieto pitää paikkansa, yksi selitys voi olla se, että joukkoja oli siirretty vahvistamaan Hersonin puolustusta – ja näin Harkovan alueelle jäi riittämätön joukko vastaamaan ukrainalaisten hyökkäykseen.

Joka tapauksessa pidetään todennäköisenä, että panssarijoukko ei enää ole toimintakykyinen alkuperäisessä tarkoituksessaan. Brittitiedustelu puhui siitä jo menneessä aikamuodossa.

– 1. kaartin panssariarmeija oli arvostetuimpia Venäjän joukoista, se oli asetettu puolustamaan Moskovaa ja tarkoitettu johtamaan vastahyökkäyksiä mahdollisessa sodassa Natoa vastaan.