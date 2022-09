Ennustus Ukrainasta: Venäjä hajoaa pieniin osiin 2–3 vuodessa – ”Venäläisten sairaus on imperialismi eikä se alkanut Putinista, vaan Zhirinovskista”

Ukrainalainen kansanedustaja Oleg Dunda arvioi IS:lle, että Venäjän hajoaminen on jo käynnissä. Dundan mukaan on kuitenkin väärin ajatella, että Vladimir Putinin poistuminen vallasta riittäisi vielä yksinään parantamaan Venäjän kansan ”sairaudesta nimeltä imperialismi”.

Ukrainan viime päivien sotamenestys on saanut läntiset asiantuntijat pohtimaan entistä vakavammin vaihtoehtoa, että presidentti Vladimir Putinin valtakoneisto häviäisi sodan.

Mutta mitä Venäjällä tapahtuu sen jälkeen – tai mitä Venäjälle tapahtuu sen jälkeen – jos Putin häviää?

IS tapasi vastikään Vilnassa ukrainalaisen kansanedustajan Oleg Dundan, joka edustaa presidentti Volodymyr Zelenskyin Kansan palvelija -puoluetta. Dundan arvio Venäjän tulevaisuudesta on karu: Venäjä itsessään hajoaa osiin ja Venäjän valtapiiri naapurimaissa romahtaa myös samalla.

– Venäjälle syntyy useita tasavaltoja, joiden rajat eivät muodostu valitettavasti kansallisuuksien mukaan, vaan sen mukaan, kuinka vahva paikallinen eliitti on siinä vaiheessa, kun Moskova heikkenee, Dunda sanoi IS:lle Vilnassa pidetyssä Vapaan Venäjän kongressissa syyskuun alussa.

– Esimerkiksi Tatarstanissa ja Burjatiassa on jo nähtävillä tällaista liikehdintää, hän tarkensi.

Ukrainalainen kansanedustaja Oleg Dunda kuvattuna kättelemässä kuulujoitaan Vilnassa pidetyssä Vapaan Venäjän oppositiokongressissa syyskuun alussa.

Dundan mukaan Venäjän hajoaminen olisi tapahtunut muutenkin, mutta Putinin hyökkäys Ukrainaan ja yhä todennäköisemmältä näyttävä Putinin nöyryytys sodassa vauhdittavat tapahtumien kulkua.

Tämän ajatuskulun mukaan Venäjän sisällä alistetussa asemassa olevat kansat ja alueet heräävät tajuamaan, että Moskova on pitänyt heitäkin samalla tavalla vallassaan kuin Putin yrittää nyt saada Ukrainan otteeseensa.

– Venäjän nykyinen valtakoneisto on lopussa, ja se johtaa Venäjän sisäiseen kaaokseen. Aiemmin arvioin, että hajoaminen tapahtuisi 10 vuoden kuluessa, mutta helmikuun hyökkäyksen jälkeen ennustan Venäjän imperiumille enää vain 2-3 vuoden elinaikaa, Dunda sanoi Vilnan kongressissa.

Venäjän imperiumin hajoamiseen viitatessaan Dunda tarkoittaa paitsi Venäjän federaatiota niin myös ”venäläisen maailman ideologiaa” Venäjän naapurimaita kohtaan. Valko-Venäjä on tällä hetkellä selvimmin Moskovan otteessa ja Georgiasta Venäjä on napsinut jo osia valtansa alle, mutta Putin pyrkii koko ajan alistamaan myös esimerkiksi Kazakstania ja Moldovaa.

Dundan mukaan on suuri vaara, että Venäjän hajoaminen tulee maailmalle samanlaisena yllätyksenä kuin tuli aikanaan Neuvostoliiton hajoaminen. Hänen mielestään tähän skenaarioon ja oletettavissa olevan kaaoksen hillitsemiseen pitäisi varautua jo kiireellä.

– Pelkään, että maailma ei ole valmistautunut siihen, että Venäjä hajoaa omine aikoineen. Mitä tapahtuu silloin ydinaseille? Entä kuinka hoidetaan Venäjän yhteiskunta, joka on sairas eikä sitä voi lääkitä sisältä, vaan lääkärin on tultava ulkoa? Dunda kyseli Vilnan kongressissa.

Vladimir Zhirinovski haaveili Neuvostoliiton kaatumisesta alkaen Venäjän imperiumin laajentamisesta muun muassa Ukrainaan, Alaskaan, Suomeen ja Intian valtamerelle. Zhirinovski menehtyi huhtikuussa, mutta joulukuussa 2021 hän ehti ennustaa liki päivälleen Ukrainan sodan alkamisen helmikuussa 2022.

Dundan mukaan lännen pitäisi tajuta myös se, että Venäjän nykyinen politiikka ei johdu Putinista eikä edes turvallisuusneuvoston sihteeristä Nikolai Patrushevista – eikä näiden miesten poistuminen vallasta ratkaisisi vielä mitään.

– Kyse ei ole Putinista eikä Patrushevista, vaan kysymys on siitä, että Venäjän kansa on sairas, se sairastaa imperialistista syndroomaa. Kannattaa muistaa, että jo vuonna 1993 – eli kaksi vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen – Venäjän duuman vaalit voitti Vladimir Zhirinovski, jonka iskulauseet olivat avoimen fasistisia, Dunda sanoi.

Zhirinovski vähätteli jo 1990-luvun alussa aivan avoimesti Ukrainan olemassaoloa. Kun Venäjä miehitti Krimin keväällä 2014, Zhirinovski kiiruhti ylpeilemään, että hän on ajanut Krimin liittämistä Venäjään vuodesta 1991 alkaen.

Zhirinovskilta muistetaan vuodelta 1993 myös iskulause, jonka mukaan venäläisen sotilaan pitää saada huuhdella saappaitaan Intian valtameressä – eli hän flirttaili jo tuolloin avoimesti Venäjän imperiumin laajentamisella.

1993 duumanvaaleissa Zhirinovskin puolue sai 22,9 prosenttia äänistä ja voitti selkeästi sekä Jegor Gaidarin johtamat länsimieliset uudistajat (15,5 %) että Gennadi Zjuganovin kommunistit (12,4 %). Dundan mukaan tämä todistaa siitä, että suuri osa Venäjän kansasta oli avoimen viehättynyt Zhirinovskin fasistis-imperialistisista ajatuksista jo paljon ennen kuin Putin alkoi toteuttaa niitä omassa politiikassaan.

Vladimir Putinin nykyisessä politiikassa on paljon sellaista, minkä puolesta Vladimir Zhirinovski puhui koko poliittisen uransa ajan. Erään teorian mukaan Kreml ja FSB käyttivät Zhirinovskia siihen, että hän ujutti kansalle ajatuksia ja testasi niiden läpimenoa.

Lännessä Zhirinovskin puheet kuitattiin pitkään pelkäksi pelleilyksi, sillä hän haaveili kaiken muun ohessa myös Alaskan ja Suomen palauttamisesta Venäjän yhteyteen.

Vakavammin Zhirinovskiin suhtautuneet muistuttivat jo varhain, että hän vaikuttaa Venäjän turvallisuuspalvelun taitavalta luomukselta. Arveltiin, että turvallisuuspalvelu käyttää Zhirinovskia erilaisten hurjienkin ajatusten syöttämiseen ja testaamiseen Venäjän kansan keskuudessa- – ja samaan aikaan Zhirinovski toimi silti koko ajan Kremlin tukena duuman äänestyksissä. Lännen puolelle loikannut Neuvostoliiton ex-agentti Oleg Kalugin ilmoitti puolestaan 2013 suorin sanoin, että hän tietää Zhirinovskin tehneen palveluksia KGB:lle neuvostoaikana ja jatkaneen sittemmin samalla linjalla FSB:n aikana.

Yksi hyytävimmistä Zhirinovskin ennustuksista oli, kun hän ilmoitti Ukrainan uuden suursodan alkamisen jo joulukuussa 2021 liki päivän tarkkuudella. Zhirinovskin mukaan sota alkaisi 22. helmikuuta 2022 – mutta se alkoi lopulta 24. helmikuuta Venäjän hyökkäyksellä.

Dundan mukaan Venäjän naapurimaat joutuvat elämään jatkuvan uhan alla vielä Putinin poistuttuakin, ellei Ukraina voita sotaa ja ellei Venäjän imperiumin sisäistä hajoamista hoideta taitavasti niin, että uusille diktaattoreille ei synny kasvualustaa.

– Venäjä lakkaa olemasta uhka naapureilleen ja koko maailmalle vasta, kun se ei ole enää imperiumi, vaan sen tilalle syntyy pienempiä omasta kohtalostaan päättäviä valtioita. Nyt on saatettava loppuun Neuvostoliiton hajoaminen Venäjän osalta, hän sanoi.

Dundan mukaan Venäjän hajoaminen saattaa alkaa Tatarstanista ja Burjatiasta.

Tatarstan on Venäjän sisäinen tasavalta, jossa on runsaasti öljyvaroja ja jossa väestön enemmistö on pääosin islaminuskoisia tataareja. Tatarstan haaveili itsenäisyydestä jo Neuvostoliiton hajoamisen aikana 1990-luvun alussa ja sai aluksi rohkaisua jopa presidentti Boris Jeltsiniltä, mutta Putin otti aluejohtajat jälleen tiiviisti Moskovan ohjaukseen ja alueiden itsemääräämishaaveet tukahdutettiin.

Venäjän Kaukoidässä sijaitseva Burjatia on puolestaan tullut tunnetuksi Ukrainan sodan aikana paikkana, josta on lähetetty suhteellisesti ottaen valtava määrä sotilaita toteuttamaan Putinin aloittamaa ”erikoisoperaatiota”. Kun Venäjän sotamenestys on osoittautunut huonoksi ja monet burjaatit ovat kokeneet joutuneensa huijatuiksi sotaan valheellisin lupauksin, tasavallassa on alkanut esiintyä yhä avoimempaa tyytymättömyyttä Moskovaan.

Kolmanneksi mahdolliseksi Venäjän federaatiosta irrottautujaksi Dunda mainitsi Bashkortostanin, jossa on niin ikään omasta takaa öljyvaroja ja paljon teollisuutta.