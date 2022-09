Nöyryyttävät tappiot Ukrainassa ovat alkaneet nostaa soraääniä myös Venäjän eliitin keskuudessa. Venäjä-asiantuntijat arvioivat mahdollisia merkkejä siitä, että Putinin hallinto ja sen sotakoneen uskottavuus alkavat horjua Venäjällä.

Ukraina on saanut käännettyä sodankulun viime päivinä puolelleen.

Venäjä on joutunut vetäytymään Harkovan suunnalla sellaista vauhtia, että aamupalat ovat jääneet pöytään.

Eri arvioiden mukaan venäläiset ovat viimeisten 12 päivän aikana kokeneet suurimmat tappiot sitten toisen maailmansodan.

Lue lisää: Kuin Tampereelta Helsinkiin – näin suuren alueen Ukraina valtasi salama­hyökkäyksellään

Yhdysvaltalaisen tutkimusorganisaation Institute for the Study of Warin (ISW) viimeisimmän raportin mukaan Venäjä myönsi tiistaina kärsineensä tappion Harkovassa. Kyseessä on ensimmäistä kertaa sitten helmikuun lopun hyökkäyksen alkamisen, kun Venäjä myöntää tappion.

Aiemmin Ukrainassa kärsityt tappiot on kuitattu tarkoituksellisena toimintana. Esimerkiksi Kiovan valtausyrityksen epäonnistumista ei myönnetty, vaan poistuminen pääkaupungin lähettyviltä kuitattiin Donbassin alueen priorisoinnilla. Käärmesaaren menetyksen taas väitettiin olevan hyvän tahdon ele Ukrainan suuntaan.

ISW:n mukaan Kreml pyrkii nyt parhaansa mukaan putsaamaan presidentti Vladimir Putin kaikesta vastuusta koskien Harkovan tappiota. Vastuu aiotaan sen sijaan siirtää Putinin piiriin kuuluville sotilaallisneuvonantajille, jotka olisivat Kremlin narratiivin mukaan toimineet liian vähäisen informaation varassa.

Samaan aikaan Kreml yrittää pitää yllä kulisseja, sillä tosiasioiden myöntäminen olisi presidentti Vladimir Putinille ja hänen hallinnolleen valtava nöyryytys.

Merkkejä kulissien horjumisesta kuitenkin näkyy jo. Ilta-Sanomat haastatteli aiheesta asiantuntijoita tiistaina ennen kuin ISW:n viimeisimmät tiedot oli saatu.

Ukrainalainen sotilas tutkii venäläistä tankkia Izjumin lähellä Harkovan alueella. Kuva otettu 11.9.

1. Paikallisjohtajat vaativat Putinin eroa

Joukko Moskovan ja Pietarin kaupunginosien valtuutettuja on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan Venäjän presidentin eroa. Heidän mielestään Vladimir Putinin teot aiheuttavat vahinkoa Venäjälle ja sen kansalaisille, kerrotaan Twitterissä julkaistussa vetoomuksessa. Esimerkiksi Pietarin Smolnan ja Moskovan Lomonosovin kaupunginosien valtuutetut ovat äänestäneet vastaavan vaatimuksen puolesta.

Esimerkiksi Pietarin Smolnan kaupunginosan kaupunginosavaltuusto hyväksyi vetoomuksen, jonka mukaan Putin pitäisi asettaa syytteeseen maanpetoksesta ja erottaa tehtävistään aloittamansa Ukraina-aggression vuoksi.

Valtuutetut huomauttavat, että Putinin määräämä hyökkäys aiheuttaa vahinkoa Venäjän ja sen kansalaisten turvallisuudelle muun muassa siksi, että sodassa kuolee ja invalidisoituu venäläisiä työikäisiä nuoria miehiä. Valtuutetut perustelevat vetoomustaan myös sillä, että Venäjän talous kärsii, ulkomaalaiset yritykset poistuvat maasta ja maasta muuttaa pois paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä.

Lue lisää: Venäjältä leviää tieto: Joukko Moskovan ja Pietarin piirien valtuutettuja vaatii Putinin eroa

Markku Kivinen (vas.), Jussi Lassila ja Vladimir Gelman.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan tämä on selvä merkki siitä, että pinnan alla on paljon piilotettua tyytymättömyyttä ja kuplintaa.

– Se on ehdottoman huomionarvoista, joskaan en vielä pomppaisi tuolilta ylös. Kaupunginosaparlamenteilla on virallinen status, mutta ne ovat vallankäytöltään marginaalisia, Lassila sanoi Ilta-Sanomille aiemmin.

Seuraavat päivät ja viikot osoittavat, kehittyykö Putinin potkuvaatimuksesta lumipalloilmiö.

– Nyt on ilmaantunut kärkijoukko, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä. Jos ajatus saa muutkin rohkaistua mukaan, lumipallo voi lähteä kasvamaan. Jos ilmiö lähtee laajenemaan ylöspäin kaupunginvaltuustoihin, silloin pitäisin sitä merkittävänä. Jos taas tuo ei johda mihinkään isompaan, kuukauden päästä nämä 18 kaupunginosavaltuutettua on vaiettu unohduksiin, Lassila sanoo.

” Nyt on ilmaantunut kärkijoukko, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä. Jos ajatus saa muutkin rohkaistua mukaan, lumipallo voi lähteä kasvamaan.

Venäjä-tutkija, Helsingin yliopiston professori Vladimir Gelman huomauttaa, että kyse on pienestä joukosta, joka on aiemminkin ollut Putin-vastainen.

– Mutta on tämä merkki siitä, että myös sotaa vastustavat nostavat äänensä kuuluviin, Gelman sanoo.

Venäjä-asiantuntija, Aleksanteri-instituutin emeritusprofessori Markku Kivinen arvioi, että kaupunginosavaltuutettujen vetoomuksessa on kyse siitä, että kokeillaan kepillä jäätä.

– Tässä kokeillaan, että pystytäänkö ja uskalletaanko sanoa. Tämä kertoo mielipiteiden kirjosta Venäjällä. Se osoittaa, ettei Venäjällä varmaan ole kauheaa sotaintoa, Kivinen pohtii.

Ukrainan joukkoja etenemässä Harkovan alueella. Ukrainan armeijan 12.9. julkaisema kuva.

2. Venäjän mediassa kuullaan jopa kriittisiä ääniä

Venäjän valtiontelevision keskusteluohjelmat ovat tunnettuja sakeasta sotapropagandastaan. Silti niilläkin on päässyt esiin jopa kriittisiä äänenpainoja. Esimerkiksi sunnuntai-iltana Venäjän valtakunnallisella NTV-televisiokanavalla näytetyssä keskusteluohjelmassa mukana oli myös sotaa vastustanut liberaalipoliitikko Boris Nadezhdin.

– On täysin mahdotonta voittaa Ukrainaa, Nadezhdin sanoi ohjelmassa.

Nadezhdinin mukaan Venäjän kansaa on johdettu harhaan, kun sen on annettu olettaa, että 44 miljoonan asukkaan kansa vain makaisi paikallaan ja luovuttaisi alueensa Venäjälle. Lassila arvioi Ilta-Sanomille, että vastaväittäjä otetaan mukaan Kremlin ennalta kirjoittamaan näytelmään, koska Kreml tietää, että yhteiskunnassa velloo virallisen totuuden vastaisia mielipiteitä ja ne täytyy huomioida.

Tunnettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti arvioi Twitterissä, että Kreml näyttää olevan armeijan tappioista tyrmistynyt, eikä ole keksinyt vielä, miten kääntää asiaa edukseen. Galeottin mukaan valtion media vaikenee, mutta sen on vaikea sivuuttaa tosiasioita ja siksi sen kertomus sodasta alkaa kansan silmissä murentua.

Muutoin Venäjän media toistelee kuuliaisesti puolustusministeriön virallista totuutta. Esimerkiksi viime päivien aluemenetyksistä ja joukkojen pakenemisesta ei ole ollut mediassa sanaakaan.

Lassila sanoo, että Venäjän medialla ei ole vaihtoehtoa.

– Se on sitä neuvostoajoilta periytynyttä virallista puhekieltä, onttoa tiedottamista. Normaali moniäänisyys ei ole sallittu, asioista ei pystytä puhumaan oikeilla nimillä, Lassila sanoo.

Lassila kuitenkin sanoo, että venäläisille on kehittynyt ”äärimmäisen hyvä taito” lukea virallista puhetta rivien välistä.

– Kyllä venäläiset tietävät, mitä tämä tarkoittaa. Ei todellisuutta pystytä enää peittelemään, Lassila painottaa.

Lassilan mielestä Venäjällä aletaan olla taitekohdassa siinä, miten paljon propagandan nimissä kansalle voidaan valehdella.

– Venäjällä on jo iso epäilijöiden joukko, jotka eivät luota venäläiseen propagandaan. He hyvin todennäköisesti tuntevat petoksen maun suussaan. Jatkuva propagandan suoltaminen alkaa kääntyä itseään vastaan. Jos todellisuus väännetään jatkuvasti aivan päinvastaiseksi, voidaan hyvin pian olla merkittävässä murroskohdassa, Lassila sanoo.

” Venäjällä on jo iso epäilijöiden joukko, jotka eivät luota venäläiseen propagandaan. He hyvin todennäköisesti tuntevat petoksen maun suussaan.

Lassila povaa, että Venäjä ottaa kiihkeimmässä propagandassaan nyt hetken aikalisän.

– Siellä varmasti mietitään, miten uuteen käänteeseen pitää reagoida. Yritetään etsiä sellaista ulospääsyä, jotta nähdään perustelluksi jatkaa sotaa.

–Venäjällä varmasti odotetaan myös, mitä Putin sanoo. Se luo askelmerkit, mitä muut voivat sanoa. Nythän Putin on ollut hyvin pitkään hiljaa, ja se on luonut muihinkin epävarmuutta, Lassila pohtii.

Kivisen mukaan venäläiset eivät ylipäätään kauheasti luota viranomaisten puheisiin. Suurvalta-ajattelun mukaan armeijan pitäisi olla voimakas ja pelottava.

– Ei tuo siinä mielessä hyvältä näytä. Aika harva varmaan oikeasti uskoo, että Ukraina on natsien hallussa. Varmaan jotkut muut osat propagandasta menevät paremmin läpi väestössä, kuten se, että Ukraina syrjisi venäläisiä, Kivinen miettii.

Venäjän kommunistisen puolueen johtaja Gennadi Zjuganov.

3. Sodan kannattajat vaativat Putinilta muutoksia

Professori Gelmanin mukaan Venäjän eliitti on todellisuudessa vakavasti pettynyt sodankulkuun. Tiistaina Venäjän kommunistisen puolueen johtaja Gennadi Zjuganov vaati duuman avausistunnossa yleistä liikekannallepanoa vastauksena Venäjän sotilaallisiin tappioihin, Gelman kertoo. Samassa yhteydessä Zjuganov kutsui ”Ukrainan erikoisoperaatiota” rehellisesti sodaksi.

– Juuri nyt ei ole merkkejä siitä, että Putin tällaista päätöstä (yleistä liikekannallepanoa) hyväksyisi. Venäjän sotilaallisessa järjestelmässä ei olla varauduttu yleiseen liikekannallepanoon, eikä tehokasta mekanismia sellaisen käynnistämiseen ole olemassa.

Lue lisää: Duuma kokoontui ensimmäistä kertaa tänä syksynä – yksi edustaja myönsi ”erikois­operaation” sodaksi

Toisaalta Gelman uskoo, että liikekannallepano voisi aiheuttaa yleistä paniikkia ja pettymystä Venäjällä, sillä kovin moni ei ole valmis lähtemään rintamalle.

Kivinen arvioi, että Putin oli oikeasti valmistautunut miehitykseen, eikä sotaan.

– Sen vuoksi venäläisten pasmat ovat olleet alusta asti sekaisin. Siksi sota-sana on kielletty. Askel liikekannallepanoon on sellainen, että silloin saattaisi tulla reaktioita kansan keskuudesta.

Jos sota jatkuu vuosia ja sinne lähetetään yhä enemmän ja enemmän nuoria miehiä kuolemaan, alkaa myös Putin horjua, Kivinen uskoo.

Tshetshenian itsevaltainen johtaja ja Putinin liittolainen Ramzan Kadyrov

Venäläiset nationalistit vaativat viikonloppuna vihaisina Putinia tekemään vaadittavat muutokset voiton varmistamiseksi Ukrainan sodassa, Reuters uutisoi. Esimerkiksi Tshetshenian itsevaltainen johtaja ja Putinin läheinen liittolainen Ramzan Kadyrov myönsi, ettei Venäjän sotaoperaatio ole edennyt suunnitelmien mukaisesti.

– Jos tänään tai huomenna ei tehdä muutoksia erityisoperaation toteuttamiseen, joudun menemään maan johdon luo ja vaatimaan heiltä selitystä tilanteesta, Kadyrov sanoi Telegramissa.

Moskovan vaitonaisuus viime päivien tapahtumista on herättänyt vihaisia reaktioita myös sosiaalisessa mediassa. Entinen FSB-upseeri Igor Girkin vertasi Harkovan rintaman romahtamista vuoden 1905 Mukdenin taisteluun, jossa Venäjä hävisi Japanille katastrofaalisin seurauksin. Sotaa kannattavat nationalistit vaativat lauantaina Moskovan kaupungin päivän juhlallisuuksien perumista sotilaallisen tilanteen vuoksi.

– Venäjän häämöttävä tappio voi myös johtaa vielä isompaan konfliktiin tai jopa ydinaseiden käyttöön. Historia on tässä mielessä arvaamaton, Kivinen muistuttaa.

Venäjän preidentti Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu Moskovassa heinäkuun alussa.

4. Putinin sisäpiirissä asemat horjuvat

Britannian puolustusministeriö kertoi elokuun lopulla, että Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on todennäköisesti siirretty syrjään Ukrainan sodan johdosta. Venäjän puolueettoman median mukaan Ukrainan sodan operatiiviset komentajat raportoivat nyt suoraan presidentti Putinille. Shoigun arvostelu hänen vähäisestä sotilaskokemuksestaan ja tehottomuudestaan on kiihtyi elokuussa, kun Venäjän eteneminen Ukrainassa pysähtyi.

Professori Gelman uskoo, että todellisuudessa tehotonta puolustusministeriä ei vain ole nähty julkisuudessa.

– Putin erottaa lähipiirinsä väkeä hyvin harvoin, vaikka he eivät olisi tehokkaita. En usko, että Putin erottaisi Shoigua juuri nyt.

” Putin erottaa lähipiirinsä väkeä hyvin harvoin, vaikka he eivät olisi tehokkaita.

Emeritusprofessori Kivinen arvioi, että sodankulusta vastuussa olevien johtajien asemat varmasti kulissien takana horjuvat.

– Sotatilanteessa sitä ei näyttävästi uutisoida. Sekin on taito hallita pitkään vallassa ollutta eliittiä.

5. Ukraina: Venäjän sotilaskomentajat lopettivat uusien yksiköiden lähettämisen Ukrainaan

Venäjän sotilaskomentajat ovat lopettaneet uusien yksiköiden lähettämisen Ukrainaan vastahyökkäyksen jälkeen, Ukrainan asevoimien pääesikunta kertoi Facebook-sivuillaan. Sen mukaan suuri joukko vapaaehtoisia on kieltäytynyt kategorisesti osallistumasta taisteluun Venäjän riveissä.

– Olen ymmärtänyt, että Venäjän armeijalla on vain rajallinen määrä joukkoja, joita lähettää rintamalle. On ollut yrityksiä mobilisoida uusia joukkoja ja esimerkiksi vankeja sotaan, mutten usko, että se parantaa Venäjän sotilaallista suorituskykyä, Gelman pohtii.

Gelman uskoo, että jos sota kääntyy Venäjän kannalta vielä pahempaan suuntaan, Putinin on vaikea pitää yllä entistä strategiaansa. Kivinen puolestaan arvioi, että Venäjän on vähintäänkin saatava Donbas haltuunsa, jotta se voi kunnialla vetäytyä Ukrainasta.

– Mutta eivät he vapaaehtoisesti tule vetäytymään myöskään Etelä-Ukrainasta, missä on paljon venäjänkielistä väkeä, Kivinen arvioi.