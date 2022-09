Ukrainan väitetään vallanneen muutamassa päivässä alueen, joka Suomen kartalle asetettuna ulottuisi Tampereelta Lahteen ja Helsinkiin.

Ukrainan viime viikolla aloittama vastahyökkäys on työntänyt venäläisjoukot jo lähes kokonaisuudessaan Harkovan alueen rajojen ulkopuolelle.

Ukraina on muutamassa päivässä onnistunut valloittamaan maan koillisosassa alueen, jonka koosta on esitetty erilaisia arvioita.

Tilanne on muuttunut niin nopeasti että sotaa seuraavien rintamakartat eivät ole pysyneet perässä.

Ukraina on saanut salamahyökkäyksessä runsaasti hylättyä kalustoa, kuten tämän venäläisten taistelupanssarivaunun. Ukrainan muutamassa päivässä valtaama alue on valtava.

Ukraina kertoi vielä sunnuntaina, että vallattu alue on kooltaan yli 3 000 neliökilometriä. Tämä on mitä todennäköisimmin rutkasti alakanttiin, sillä maanantaina rintamakarttoja piirrettiin jo Koillis-Ukrainassa pohjoisesta etelään kulkevan Oskil-joen tasalle, ja paikoin sen ylikin.

Esimerkiksi ajatushautomo Institute for the Study of War julkaisi maanantaina kartan, johon on hahmoteltu Ukrainan vastahyökkäyksen alaa Harkovan oblastissa.

ISW korostaa, että kartta perustuu osin väitteisiin ja havaintoihin, joita ei ole vahvistettu.

Sosiaalisessa mediassa vallatun alueen kooksi on arvioitu jopa yli 8 000 neliökilometriä.

Millainen alue on kyseessä?

Se selviää oheisesta IS:n laatimasta esityksestä, jossa arvioitu vallattu alue on asetettu mittakaavaan Etelä-Suomen päälle.

Käytännössä voi kuvitella, että hyökkäävät ukrainalaisjoukot ovat muutamassa päivässä työntäneet pakenevia venäläisiä edellään alueella, joka ulottuu Tampereelta Helsinkiin ja idempänä Lahden liepeille.

Lisäksi on laskeskeltu, että kun mukaan ynnätään Ukrainan joukkojen eteneminen eteläisellä Hersonin alueella, vallatut alueet on jo kokonaisuudessaan yli 11 000 neliökilometriä.

Epäselvää on, millä tahdilla hyökkäys vielä jatkuu.

Venäjän on arveltu pyrkivän muodostamaan puolustuslinjan nimenomaan Oskil-joen tasalle. Joki yhtyy etelämpänä Siverskyi Donets-jokeen, joka on aiemmissa taisteluissa ollut keskeinen puolustuslinja.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov on jo antanut ymmärtää Financial Timesin haastattelussa, että Ukraina ei voi venyttää joukkojensa etenemistä loputtomiin, vaan vallatut alueet on myös turvattava.

Muuten vaarana on, että Venäjän joukot onnistuisivat tekemään vastaiskun ja ukrainalaisjoukot saattaisivat joutua satimeen.

