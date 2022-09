Ukraina on saanut takaisin haltuunsa valtavan alueen maan koillisosissa ja pakottanut Venäjän joukot vetäytymään. Sen lisäksi Venäjällä näyttäisi olevan huoltovaikeuksia etelässä.

Ukraina on onnistunut tekemään suuria harppauksia maan koillisosissa Harkovan alueella.

Ukrainan joukot aloittivat vastahyökkäyksen alueella syyskuun alussa, ja jo torstaina 8. päivä syyskuuta Ukraina oli saanut yli tuhannen neliökilometrin kokoisen alueen takaisin haltuunsa Venäjältä.

Tämän jälkeen hyökkäys eteni viikonloppua kohti mentäessä. Lauantaina Ukraina onnistui valloittamaan kaksi strategisesti tärkeää kaupunkia: Izjumin ja Kupjanskin, jotka olivat olleet Venäjän hallussa kuukausia.

Viikonlopun eri arvioissa puhuttiin jo 3 000 neliökilometrin kokoisesta takaisin valloitetusta alueesta. Yhdysvaltalaisen, sotaa seuraavan ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan tämä on suurempi alue kuin mitä Venäjä on onnistunut valloittamaan kaikissa operaatioissaan huhtikuun alusta lähtien. Samalla Ukraina on onnistunut saamaan takaisin haltuunsa kymmenittäin kyliä ja kaupunkeja.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Venäjän armeijan johto on käskenyt omia joukkojaan vetäytymään koko Harkovan alueelta. Tästä kertovat ISW sekä Britannian puolustusministeriö.

Kartta näyttää, kuinka Ukraina on puskenut Venäjän joukkoja pois Harkovasta.

Vastatakseen Ukrainan onnistumisiin Venäjä ampui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lukuisia risteilyohjuksia Harkovan alueelle. Ohjusiskut aiheuttivat Ukrainan johtoportaan mukaan miljooniin siviileihin vaikuttaneita laajoja sähkökatkoksia.

Joukkojensa vetäytymisen Venäjä on kuitannut uudelleenryhmittymisellä, ISW kertoo. Ukrainan onnistumisia Harkovassa Venäjä ei ole myöntänyt.

Venäläisohjuksen kerrotaan osuneen sähkövoimalaan Harkovassa.

ISW:n mukaan Venäjän vetäytyminen Harkovasta on ollut kaikkea muuta kuin kontrolloitu, eikä sillä ole lähistöllä joukkoja, joilla hidastaa Ukrainan etenemistä. Venäjä on vienyt joukkojaan Ukrainan eteläosaan, jossa Ukraina aloitti kauan lupaillun vastahyökkäyksen elokuun loppupuolella.

Etelän vastahyökkäys onkin ollut suurin syy sille, miksi Ukraina on onnistunut tekemään niin kovaa jälkeä Harkovassa.

Ukrainan johto puhui pitkin kesää presidentti Volodymyr Zelenskyia myöten siitä, että syksyn lähestyessä maa tulee hyökkäämään etelässä Hersonin alueella saadakseen menettämiään alueita takaisin. Samalla Ukraina keskitti tykistötulensa Dneprjoen ylittäviin siltoihin vaikeuttaakseen Venäjän huoltotoimia alueella.

Lopulta Ukraina myös aloitti vastahyökkäyksen. Tämä kaikki johti siihen, että Venäjä panosti joukkojaan Hersoniin ja Harkova jäi haavoittuvaiseksi. Aiheeseen ovat pureutuneet muun muassa puolustusvoimien yleisesikuntamajuri Mika Mäenpää Twitterissä, sekä brittilehti Guardian.

Etelän vastahyökkäys ei ole kuitenkaan ollut pelkkää silmänlumetta. Britannian puolustusministeriön maanantaisen tiedustelupäivityksen mukaan Venäjä olisi vaikeuksissa myös Hersonin alueella.

Ukraina on tykistötulellaan onnistunut katkaisemaan Dneprjoen ylittäviä huoltoreittejä, eikä siltoja saada kunnostettua Ukrainan jatkaessa joen ylityspaikkojen murjomista.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä on kantautunut huhuja siitä, että Venäjä saattaa joutua tekemään vetäytymistoimia myös Hersonin alueella. Aiheesta twiittasi sotahistorioitsija Emil Kastehelmi.

– Saattaa olla että venäläisten vetäytymistrendi saattaa jatkua myös Kryvyi Rihin suunnalla, Hersonin rintamalla. Tästä tarvitaan tosin vielä enemmän vahvistuksia, mutta nyt liikkuu sen verran viitteitä, että tällainen yleensä enteilee muutosta, Kastehelmi kirjoitti.

Nähtäväksi jää, saako Ukraina pakotettua Venäjän vetäytymään myös etelässä. Venäjän joukkojen ongelmaksi on muodostumassa juuri Dneprjoki, joka siltojen ollessa poissa pelistä eristää joen länsipuolella Hersonin kaupungin ja Kryvyi Rihin välillä olevat joukot huollosta. Jo ennen Ukrainan eteläisen hyökkäyksen alkua oli spekulaatiota siitä, että sen tavoitteena on motittaa Dneprjoen länsipuolella olevat venäläissotilaat.

