IS Skotlannissa: Tuhannet ihmiset osoittivat suosiotaan, kun kuningatar saapui viimeisen kerran Edinburghiin – ”Hän oli meidän pomomme”

Valtava joukko ihmisiä kerääntyi sunnuntaina Skotlannin pääkaupungin keskustaan seuraamaan, kun kuningatar Elisabetin arkku saapui Balmoralin linnasta Holyroodin palatsiin.

Edinburgh

On sunnuntain aamupäivä, ja Edinburghin vanhankaupungin kadunvarret alkavat jo täyttyä. Edessä on kuitenkin vielä tuntien odotus, sillä kuningatar Elisabetin arkkua kuljettavaa autosaattuetta odotetaan saapuvaksi kaupunkiin vasta kello 16.

Taivas on synkähkön pilvinen, mutta sadetta on onneksi luvattu vasta myöhemmäksi. Muutaman kilometrin päässä asuva Rona McLaren on tullut paikalle kolmisen tuntia ennen h-hetkeä.

– En tule koskaan enää näkemään mitään tällaista. Ja olen rojalisti, hän perustelee paikalla olemistaan.

Rona McLaren.

McLaren kertoo yllättyneensä hieman kuningattaren kuolemasta, vaikka osasikin odottaa sitä.

– Näin, kuinka hän työskenteli vielä kaksi päivää aiemmin. Oli ikään kuin kuin oma äiti tai isoäiti olisi kuollut. Hän odotti, että saa kaikki velvollisuutensa hoidettua ja meni vasta sitten pois.

Skotlannin tiedetään olleen hyvin lähellä Elisabetin sydäntä, ja hänet tunnettiin myös kansalaisia yhdistävänä voimana. Sitäkin on pohdittu, vaikuttaako rakastetun monarkin poismeno skotlantilaisten ajatuksiin maan itsenäistymisestä tavalla tai toisella.

Tuhannet ihmiset seurasivat sunnuntaina surusaattueen saapumista Edinburghiin. Skotlanti oli rakasta seutua myös kuningatar Elisabetille.

Vaikka 55 prosenttia skotlantilaisista vastusti itsenäistymistä Britanniasta vuoden 2014 kansanäänestyksessä, asiasta puhuminen on jatkunut ja uutta äänestystä on kaavailtu ensi vuoden lokakuulle.

McLaren ei haluaisi oikeastaan kommentoida asiaa lainkaan. Hän kuitenkin huomauttaa, että ei ehdottomasti halua Skotlannin itsenäistyvän.

– Pidän sormet ristissä, että myös kuningas Charles onnistuu yhdistämään maata, hän sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan ole jalkautuneet Edinburghin keskustaan kuningattarelle hyvästejä jättämään. Derik ja Pamela ovat tulleet Glasgow’sta vieraillakseen kaupungin suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluvassa The Edinburgh Dungeon -kauhugalleriassa.

Pamela ja Derik eivät tulleet jättämään jäähyväisiä kuningattarelle. – Mielestäni kuninkaallinen perhe pitäisi lakkauttaa, sanoo Derik.

– Me emme edes tienneet, että täällä tapahtuisi tänään tällaista, Pamela kertoo nauraen.

Derik sanoo heti kättelyssä, että ei ole monarkian ystävä.

– Mielestäni kuninkaallinen perhe pitäisi lakkauttaa. Modernina aikana ei tarvita enää kuninkaallisia. Etenkään hämäräperäisiä, jotka aiheuttavat skandaaleja.

Derik nostaa esille kuningattaren pojan prinssi Andrew’n ystävyyden edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin. Hän muistuttaa, että Andrew’ta hyväksikäytöstä syyttänyt nainen ”maksettiin hiljaiseksi” veronmaksajien rahoilla.

Derik sanoo suoraan toivovansa, että kuningattaren kuolema vauhdittaisi Skotlannin itsenäisyyspyrkimyksiä.

– Skotlannissa me emme saa mitään. Glasgow ei ole sama kuin tämä Edinburgh. Me emme saa rautateitä tai rahaa teihin, ja se on sietämätöntä. Siksi en kannata monarkiaa, hän sanoo.

Saattueen etenemistä seurattiin myös ikkunoista käsin.

Pamelan mielestä edellinen kansanäänestys oli riittävä, ja hän hyväksyy sen tuloksen. Uutta äänestystä ei hänen mukaansa tarvita.

Britannian armeijan pioneereille Stuart McNeillille ja Derik Shannonille oli itsestään selvää, että Elisabetin arkulle tullaan osoittamaan kunnioitusta.

– Hän oli meidän pomomme. Hän oli asevoimien komentaja ja me vannoimme hänelle valan. Lupasimme, että meidän elämämme ovat hänen elämiään. Seisomme siis hänen rinnallaan loppuun saakka, McNeill sanoo.

– Ja nyt siirrymme kuninkaan rinnalle, hän lisää.

Stuart McNeill ja Derik Shannon.

McNeillin mukaan kuninkaan on pärjättävä yhtä hyvin kuin äitinsä, joten tällä on ”isot saappaat täytettävänään”. Hän ei usko itsenäisyyspyrkimysten voimistuvan Skotlannissa kuningattaren poismenon myötä.

McNeill ei toivo itsenäistymistä itse. Hän arvelee, että kuolema yhdistää lopulta kansalaisia.

– Uskon, että monarkialla on edelleen paikkansa nykyhetkessä. Lopulta se ehkä katoaa. Ajat muuttuvat nopeasti ja meidän on oltava siitä tietoisia, hän sanoo hiukan haikeana.

Autosaattueen määränpäänä on Holyroodin palatsi. Edinburghilainen Anna esittelee IS:lle kahta kukkakimppua, jotka aikoo viedä palatsille, kunhan saattue on ajanut perille.

Toinen niistä on osoitettu hänen mukaansa tavallaan kuningattaren lapsenlapsille ja toinen kuningas Charlesille. Mukana on myös runoilla varustetut kortit.

– Valitsin tähän purppuraa, koska se on kuninkaallinen väri ja hän oli aina niin värikkäästi pukeutunut, Anna sanoo.

Edinburghilainen Anna esitteli IS:lle kahta kukkakimppua, jotka aikoo viedä palatsille, kunhan saattue on ajanut perille. Värit oli mietitty tarkkaan.

Hän kuvailee kuningatarta ”todella rakastetuksi” ja kertoo, että hänelle oli erittäin tärkeää tulla paikan päälle.

– Kuningattarella, kuten myös hänen isoisoäidillään Victorialla on erityinen paikka meidän sydämissämme täällä, ja Balmoralilla myös.

Charlesin puheen Anna sanoo olleen ”hyvin liikuttava.” Hän muistelee kuninkaan luvanneen, että tämä yrittäisi pitää kaikki britit tyytyväisinä.

– Hänellä on äiti mahtavana roolimallina. Nuoremman sukupolven yhtenäisyys eilen oli aika liikuttavaa. Tiedäthän, Harry, Meghan, Kate ja William… luulen, että suru tekee tällaista perheille yleensäkin.

Anna kertoo aavistelleensa kuningattaren kuolevan Skotlannissa ja iloitsevansa siitä, että reitin varrelle on saapunut nyt valtava määrä ihmisiä. Yksi kadun varrella seisovista poliiseista arvioi väkimäärän yltävän satoihintuhansiin.

Kuningatar Elisabetin arkku saapui Balmoralista Edinburghiin sunnuntaina iltapäivällä.

Annan mukaan on kiinnostavaa nähdä, mitä Skotlannin itsenäisyyspyrkimyksille tapahtuu nyt.

– Mutta en voi ajatella nyt itsenäisyyttä. Tässä tilanteessa poliittiset näkemykset ovat epärelevantteja. Sitä voi olla itsenäisyyden puolella ja samalla silti rakastaa kuningatarta, hän huomauttaa.

Lopulta koittaa se hetki, kun autosaattue ilmestyy näkyviin. Sen ohi ajaessa ihmiset puhkeavat spontaaneihin aplodeihin. Ja näin käy vielä kerran autojen kadottua jo näkyvistä.

Väkijoukko alkaa hajaantua kaupungille. Taivaalta putoavat ensimmäiset sadepisarat.