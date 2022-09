Ukrainan vasta­hyökkäystä on kiitelty taitavaksi harhautukseksi, tästä on kyse

Ukraina kertoi sunnuntaina, että sen vastahyökkäys on edennyt edelleen nopeasti Harkovan alueella Ukrainan itäosassa.

Venäjä on joutunut vetäytymään Ukrainassa useilta alueilta, joita se on hallinnut keväästä asti.

Ukraina on kertonut onnistuneensa valtaamaan viimeisen viiden päivän aikana takaisin ainakin 3 000 neliökilometrin kokoisen alueen Harkovan suunnalla maan itäosassa.

Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä on isompi alue kuin mitä Venäjä on onnistunut valloittamaan Ukrainassa yli neljässä kuukaudessa, huomauttaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sunnuntaisessa sotatilannekatsauksessaan. ISW arvioi Ukrainan joukkojen tunkeutuneen yli 70 kilometriä Venäjän linjan syvyyteen.

Venäjän parhaat joukot ovat kuitenkin parhaillaan sijoitettuina Etelä-Ukrainaan Hersonin alueelle, josta on useiden satojen kilometrien matka Harkovaan.

Ukrainan sotilasjohto ilmoitti 29. elokuuta, että kauan odotettu Ukrainan vastahyökkäys on aloitettu Hersonin alueella. Parin viikon aikana taistelut olivat kuitenkin vähäisiä ja ukrainalaisjoukot valtasivat lähinnä muutamia kyliä, vaikka etenivätkin hyökkäyksessään.

Sitten tällä viikolla alkoi tulla tietoja taisteluista pohjoisessa Harkovan suunnalla ja pian ilmeni, että kyseessä onkin Ukrainan varsinainen päähyökkäys.

Lue lisää: Näin Ukrainan erikois­joukot harhautti Venäjää – ”He eivät odottaneet sitä ollenkaan”

Ukrainan erikoisjoukot ovatkin Guardianin mukaan kertoneet, että Ukraina harhautti venäläisjoukkoja esittämällä aikovansa edetä etelässä Hersonin alueella, mutta siirsikin hyökkäyksen Harkovan alueelle koilliseen.

– Se oli suuri disinformaatio-operaatio. Venäjä luuli sen tapahtuvan etelässä ja siirsi kalustoaan. Sitten hyökkäys tapahtui, missä he eivät odottaneet sitä ollenkaan, ja he joutuivat pakokauhun valtaan ja pakenivat, sanoi erikoisjoukkojen tiedottaja Taras Berezovets.

– Tämä oli Ukrainalta hyvin taitavasti toteutettu operaatio, jossa harhautettiin venäläisiä ja kaikkia muitakin sillä, että hyökätään Hersonissa, huomauttaa kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Lue lisää: Ukraina valtaa alueita takaisin ennen­­näkemättömällä vauhdilla – Pekka Toveri: ”Paniikki näyttää leviävän”

Sotahistorioitsija Emil Kastehelmen mukaan ei voida vielä varmasti sanoa, oliko kyseessä harhautus vai kaksi erillistä operaatiota.

– Hersonissa venäläiset saivat hillittyä ukrainalaisten etenemistä paremmin, mutta ei samalla tavalla Harkovan alueella. Harkovassa yksinkertaisesti tulppa lähti irti, rintama murtui.

Venäjän romahdus on Kastehelmen mukaan ollut niin käsittämätön, ettei hän pysty sanomaan, missä ukrainalaisten etulinja tarkalleen ottaen menee.

– Käsittääkseni tämä on toisen maailmansodan jälkeen todennäköisesti suurin tappio, minkä venäläiset ovat taistelukentällä kokeneet.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi sunnuntaina Harkovan menestyksen olevan mahdollinen läpimurto Ukrainalle yli puoli vuotta jatkuneessa sodassa.

Zelenskyi lupasi, että Ukraina valtaa alkavan talven mittaan takaisin alueitaan, jos lännen asetoimitukset toteutuvat.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Ukraina yllätti Venäjän housut kintuissa – nähdäänkö sodassa toivottu käännekohta, joka ajaa Putinin nurkkaan?