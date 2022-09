Venäjä sinnittelee puolustuksessaan ja odottaa talven tuloa, arvioi kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Venäjällä on tällä hetkellä täysi työ yrittäessään pysäyttää vastapuolen joukkojen etenemistä itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa.

Ukraina on kertonut onnistuneensa valtaamaan viimeisen viiden päivän aikana takaisin ainakin 3 000 neliökilometrin kokoisen alueen Harkovan alueella maan itäosassa.

Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä on isompi alue kuin mitä Venäjä on onnistunut valloittamaan Ukrainassa yli neljässä kuukaudessa, huomauttaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sunnuntaisessa sotatilannekatsauksessaan. ISW arvioi Ukrainan joukkojen tunkeutuneen yli 70 kilometriä Venäjän linjan syvyyteen.

– Aloite on täysin Ukrainalla ja Venäjä joutuu raapimaan reservejä kasaan ukrainalaisten pysäyttämiseksi. Tilannetta pahentaa se, että paniikki näyttää leviävän laajalle alueelle Venäjän joukoissa, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kirjoitti lauantaina Twitter-tilillään.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime päivinä runsaasti valokuvia venäläisestä sotakalustosta, jota joukot ovat hylänneet paetessaan maan itäosissa. Kuvissa näkyy muun muassa panssarivaunuja ja isoja kasoja ampumatarvikkeita.

– Kymmenittäin raskaita kalustoja on jätetty ukrainalaisille, kun on tullut niin kiire lähteä pois, ettei niitä ole kyetty evakuoimaan, Toveri kertoi sunnuntaina Ilta-Sanomille.

Toverin mukaan näyttää siltä, että venäläisten paniikki olisi levinnyt myös niiden alueiden ulkopuolelle, joilla Ukraina on saavuttanut läpimurtoja.

Venäläisjoukkojen hylkäämää sotakalustoa Itä-Ukrainassa.

Hylättyjä aselaatikoita Balaklijan kaupungissa Harkovan alueella. Ukraina ilmoitti lauantaina saaneen kaupungin täysin haltuunsa sen jälkeen, kun Venäjä oli kertonut vetävänsä kaupungista joukkonsa.

Panssariajoneuvoihin on maalattu venäläisten käyttämiä Z-symboleja.

Ukrainan joukot työntävät venäläisjoukkoja kohti pohjoista rajaa samalla, kun etenevät kohti Etelä- ja Itä-Ukrainaa.

Ukrainan asevoimien komentajan mukaan maan joukot olivat sunnuntaina vain 50 kilometrin päässä Venäjän rajasta Harkovan pohjoispuolella.

Venäjän parhaat joukot ovat kuitenkin parhaillaan sijoitettuina Etelä-Ukrainaan Hersonin alueelle, josta on useiden satojen kilometrien matka Harkovaan.

Asetelma on Toverin mukaan seurausta Ukrainan taitavasta harhautuksesta, jonka myötä Venäjä siirsi Harkovan alueelta useita kymmeniä taisteluosastoja etelään ja jätti alueen heikolle miehitykselle.

– Tämä oli Ukrainalta hyvin taitavasti toteutettu operaatio, jossa harhautettiin venäläisiä ja kaikkia muitakin sillä, että hyökätään Hersonissa. Samaan aikaan on kuitenkin selkeästi valmisteltu hyökkäystä Harkovan suunnassa.

Toveri uskoo Venäjän keskittyvän tällä hetkellä kaikin voimin siihen, ettei alueita menetettäisi Ukrainalle yhtään enempää. Vastahyökkäyksiin sillä ei Toverin mukaan ole enää minkäänlaista kykyä.

– Venäjä pyrkii pitämään hallussaan valtaamansa alueet ja toivoo, että ukrainalaisten voima hiipuisi, kun talvi tulee, sateet alkavat ja maasto muuttuu pehmeäksi.

– Kyllä Venäjän puolustusrintamassa on tällä hetkellä iso repeämä.

Harkovan seudun lisäksi Ukraina etenee myös maan eteläosassa jatkuvasti, vaikkakin hitaammalla tahdilla.

Toverin mukaan Ukrainalla ei ole mitään tarvetta uhrata joukkojaan etelässä yhtään nykyistä nopeammalla hyökkäyksellä.

– Ukraina on pystynyt pitämään sillat huonolla tolalla, jonka vuoksi venäläisten huoltotilanne Hersonin alueella on aika heikko.

– Parin viikon sisään siellä tulee olemaan vaikeuksia, kuten pula ampumatarvikkeista ja polttoaineesta. Todennäköisesti Venäjä myös joutuu siirtämään joukkojaan Harkovan suuntaan pysäyttääkseen Ukrainan vastahyökkäystä.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ei usko, että Ukraina pystyy syyskuun aikana valtaamaan takaisin kaikkia sodassa menettämiään alueita.

Toveri näkee Ukrainalla olevan hyvät mahdollisuudet saada vapautettua Herson ja lisää alueita Harkovan seudulla sekä mahdollisesti myös Luhanskissa.

– Tulevan viikon aikana selviää, kuinka pitkälle Ukraina pääsee.

Ukrainan on silti jatkuvasti tarkkailtava, miten Venäjä siirtelee joukkojaan, huomauttaa Toveri.

– Se on hyökkäyksen tasapainottelua. Miten pitkälle voidaan mennä niin, että turvataan huolto eikä altisteta itseä vastatoimille?

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on väitetty antaneen joukoilleen käskyn saattaa Donbassin alueen valtaaminen päätökseen 15. syyskuuta eli ensi torstaihin mennessä.

Toverin mukaan edellytykset tähän on jo menetetty.

– Luulen, että kyllä siinä ainakin muutama kenraalipaikka Venäjän armeijassa vapautuu. Sodanjohtoa tuskin kiitellään Kremlissä siitä, että on tällä tavalla jouduttu yllätetyksi.

Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi kuvasi lauantaina IS:lle sodan uusinta käännettä venäläisten romahdukseksi.

– Käsittääkseni tämä on toisen maailmansodan jälkeen todennäköisesti suurin tappio, minkä venäläiset ovat taistelukentällä kokeneet, Kastehelmi sanoi.

Kastehelmi arvoi venäläisten joukkojen moraalin olevan varmasti alhainen näiden huomattua, ettei Ukrainan vastahyökkäystä pystytä pysäyttämään. Lisäksi venäläisten taisteilykyky on alentunut merkittävästi, kun kalustoa on jouduttu hylkäämään.

– Näin yhden videon, jossa oli lähdetty jonkinnäköisestä majoituspaikasta niin, että oli jätetty makuupussit ja aamupalat pöytään ja lähdetty menemään.