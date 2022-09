Suomalaismajurin arvio: näin Ukraina harhautti Venäjää – ”Huippuluokan esimerkki”

Ukraina näyttää harhauttaneen Venäjää toden teolla, syöttämällä vastustajalleen väärää tietoa, mahdollistaen onnistumiset Harkovassa.

Ukraina on edennyt huomattavasti aloitettuaan vastahyökkäyksen Harkovan alueella syyskuun alussa.

Yhdysvaltalaisen tutkimusorganisaation Institute of Warin (ISW) mukaan Ukraina on onnistunut vapauttamaan jo 2 500 neliökilometrin kokoisen alueen. Ukrainan johto on kertonut maan ottaneen Venäjältä takaisin haltuunsa ainakin 30 asuinkeskusta.

Lauantaina Ukraina ilmoitti joukkojensa tunkeutuneen strategisesti tärkeään Kupjanskin kaupunkiin. Maan lippu on noussut salkoon Balaklijassa ja viimeisimpien tietojen mukaan Ukrainan joukot ovat päässeet myös Izjumin kaupunkiin, josta venäläiset ovat vahvistaneet vetäytyvänsä.

Mutta kuinka Ukraina on onnistunut yllättämään Venäjän joukot Harkovan suunnalla näin pahasti?

Puolustusvoimien yleisesikuntamajurin Mika Mäenpään mukaan Ukraina pelasi todellisen hämäyksen tehokkaan vastahyökkäyksen toteuttamiseksi.

– Ukrainan vastahyökkäys näyttää olevan huippuluokan esimerkki loistavan tiedustelun, harhautuksen ja informaatiosodankäynnin hyödyntämisestä: Operativisesta älystä, Mäenpää kirjoittaa Twitter-tilillään julkaisemassa ketjussa.

Harhautuksen pihvinä on toiminut Ukrainan kesäinen keskittyminen eteläiseen rintamaan. Samalla tiedotettiin julkisesti presidentti Volodymyr Zelenskyia myöten, että maa valmistautuu iskemään Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella.

– Toki hämäys toimii vain jos jotain oikeasti tapahtuu. Venäjän tiedustelulle syötettiin kokoajan kuvaa, että Hersonin suuntaan tulee joukkoja. Tämä sai Venäjän ilmeisesti heikentämään Harkovan suuntaa kriittisesti. Hyökkäyksen aloittaminen lopulta "vahvisti" narratiivin, Mäenpää selventää.

Hersonin suunnalla aloitettu vastahyökkäys eteni hitaasti, kun Venäjä pani isosti vastaan. Mäenpään mukaan Ukrainan ei tarvinnut kuitenkaan laittaa etelässä kaikkia munia samaan koriin, sillä Hersonin vastahyökkäys näyttää olleen ainakin osittain harhautus.

– Ukrainan tiedustelu oli löytänyt erinomaisesti Venäjän heikon kohdan Harkovasta ja sinne Ukraina iski; aivan kuten kaikki ohjesäännöt neuvovat. Nyt näyttää siltä, että Ukraina on tuonut operatiivisen älyn taistelukentällä ja hyödyntää täysimääräisesti muun muassa ulkomailta saatavaa tiedustelutukea.

– Ei nuolaista ennen kun tipahtaa ja katsotaan nyt operaatio loppuun, mutta täytyy sanoa ”well played” Ukrainan asevoimat, Mäenpää päättää.

Myös St Andrewsin yliopiston strategiaopin professori Phillips P. O’Brien hehkuttaa Ukrainan strategiaa vastahyökkäyksen laatimisessa.

O’Brien on jopa sitä mieltä, että Ukrainan tekemää vedätystä tullaan opiskelemaan vuosikymmenten ajan.

– Se, mikä tekee Ukrainan viime kuukausien strategisesta suunnittelusta niin uskomatonta on se, että he näyttävät ymmärtävän kaikki Venäjän armeijan perustavanalaatuiset heikkoudet ja laatineen sekä toteuttaneen suunnitelman niiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.