Venäjän paikallishallinnossa orastava presidentti Vladimir Putinin vastainen mielenilmausliike levisi kuluneella viikolla Pietarin Smolnan kaupunginosasta jo Moskovaan Lomonosovin kaupunginosaan.

Ryhmä pietarilaisia kaupunginosavaltuutettuja vaati kuluneella viikolla, että presidentti Vladimir Putin pitäisi asettaa syytteeseen maanpetoksesta ja erottaa virastaan.

Asialla olivat oppositiomieliset valtuutetut Smolnan kaupunginosasta. Vetoomuksen puolesta äänestäneet valtuutetut suunnittelivat toimittavansa asiakirjan Venäjän valtionduumalle myöhemmin syyskuussa.

Venäjän median mukaan poliisi kiinnostui välittömästi valtuutettujen toimista. Heistä seitsemän kutsuttiin tekstiviestillä kuultaviksi pietarilaiselle poliisiasemalle.

Uutissivusto Fontankan mukaan valtuutetuista viisi sai poliisiasemalta käteensä niin kutsutun hallinnollisen protokollan, jossa heitä epäillään Venäjän asevoimien halventamisesta.

Smolnan kaupunginosa on Pietarissa siitä harvinainen, että vuoden 2019 vaaleissa Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä jäi siellä vähemmistöön kaupunginosavaltuustossa. Vaaleissa meni läpi kymmenen itsenäistä ehdokasta, seitsemän Jabloko-puolueen ehdokasta, yksi kommunisti ja kaksi Yhtenäisen Venäjän edustajaa.

Kaupunginosahallinto on siitä lähtien ollut kriisitilassa. Aluehallinnossa puheenjohtajan paikkansa säilyttänyt Yhtenäisen Venäjän edustaja Grigori Rankov ei ole suostunut viime aikoina kutsumaan valtuutettuja edes koolle väittäen heidän tekevän laittomia päätöksiä. Keskiviikkona pidetty valtuutettujen kokous oli niin ikään kutsuttu koolle ilman Rankovia eikä sitä pidetty normaalissa kokoushuoneessa, sillä sinne ei valtuutettuja päästetä. Rankovin mukaan valtuutettujen vetoomus Putinin erottamiseksi ja syyttämiseksi oli provokaatio.

Venäjällä voimassa olevien erikoisoperaatiolakien mukaan ensimmäistä kertaa armeijan kunniaa halventava voi saata 50 000 ruplan sakot. Hallinnollisilla sakoilla voi selvitä vielä toisenkin kerran, mutta kolmannesta kerrasta käynnistetään jo rikosprosessi.

Myös hallinnolliset sakot käsitellään oikeudessa. Pietarilaisvaltuutettujen oikeudenkäynnin päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Pietarilaisten valtuutettujen protesti sai kuluneella viikolla jatkoa Moskovassa, kun ryhmä Lomonosovin kaupunginosavaltuuston jäseniä hyväksyi Putinille osoitetun vetoomuksen ja erokehotuksen.

Kaupunginosavaltuustosta oli paikalla äänestyksessä vain viisi henkilöä, joista kolme äänesti vetoomuksen puolesta ja kaksi pidättäytyi ilmaisemasta kantaansa.

– Vesi hioo kiveä, joten meidän esimerkkimme antaa joillekin ihmisille voimaa ja osoittaa, että Venäjällä on monia, jotka eivät ole tyytyväisiä nykyiseen politiikkaan, selitti Putinin erokehotuksen puolesta äänestänyt Timofei Nikolajev Novaja gazeta Europan mukaan.

Vetoomuksessa esitetään Putinille seuraavaa:

– Pyydämme teitä vapauttamaan itsenne tehtävästänne sen vuoksi, että teidän näkökantanne ja teidän tapanne hallita on vanhentunut, ja se estää Venäjän kehittymistä sekä ihmisten potentiaalin hyödyntämistä.

Moskovalaisten valtuutettujen mukaan Putinin käyttämä retoriikka on aggressiivista ja se on johtanut siihen, että Venäjä on jälleen heitetty kylmän sodan aikaan.

– Venäjää on jälleen alettu pelätä ja vihata, ja me uhkaamme jälleen maailmaa ydinaseilla, valtuutetut kirjoittavat vetoomuksessaan.

Moskovassa käydään tänä viikonloppuna paikallisvaalit, joten myös Lomonosovin kaupunginosavaltuuston kokoonpanoon tulee muutoksia.