Ukrainalaiset tykkimiehet keksivät poikkeuksellisen tavan kunnioittaa kuningatar Elisabetin muistoa

Twitterissä jaetuista kuvista näkyy, miten tykistöammuksiin on kirjoitettu muun muassa kuningatar Elisabetin nimi.

Tykistöammuksilla on haluttu kunnioittaa Kuningatar Elisabetin muistoa.

Kuningatar Elisabet vaikutti historian aikana moniin kansoihin ympäri maailman.

Nyt ukrainalainen tykkimies on jakanut Twitter-tilillään kuvia sotilaiden poikkeuksellisesta keksinnöstä kunnioittaa torstaina menehtyneen kuningattaren muistoa.

Kuvissa on tykistöammuksia, joihin on kirjoitettu muun muassa ”Lepää rauhassa kuningatar Elisabet” ja ”Keep calm and carry on” eli ”Pysykää rauhallisina ja jatkakaa”.

Ikoninen lause on peräisin toisen maailmansodan ajalta. Vuonna 1939 Britannian silloinen hallitus tilasi propagandajulisteen, jonka tarkoitus oli kohottaa kansalaisten mielialoja. Nykyään lauseen sanotaan kuvaavan brittiläisen kansanluonteen myönteistä piirrettä, kykyä pysyä tyynenä vastoinkäymisten edessä.

– Ukrainan tykistömiesten vilpitön kiitollisuuden ​​ja kunnioituksen osoitus ​​mahtavan kansan merkittävälle johtajalle, tykkimies kirjoittaa kuvien saatteeksi.

Kyseisiä tykistöammuksia tullaan luultavasti vielä käyttämään venäläisjoukkoja vastaan.

Ukrainalainen kenraali Oleksi Hromov kertoi eilen, että Ukraina olisi onnistunut valtaamaan takaisin itselleen jopa 700 neliökilometrin kokoisen alueen Harkovasta.

Tätä aiemmin uutisoitiin Hromovin kertoneen, että Ukraina on onnistunut pääsemään jopa 50 kilometriä Venäjän rintamalinjan taakse ja vallanneen takaisin yli 20 kylää.

Kuningatar Elisabet oli hyvin kiinnostunut maailman asioista.

Muun muassa kuningattaren kanssa tämän viimeisen viikonlopun viettäneen pastori Iain Greenshields’in mukaan kuningatar keskusteli hänen kanssaan myös Ukrainan tilanteesta ja kertoi, kuinka surullinen oli siellä tapahtuvista asioista.