Pietarilaiset valtuutetut vaativat: ”Putinia on syytettävä maan­petoksesta”

Smolnan kaupunginosaa edustavat kaupunginosavaltuutetut ovat laatineet Venäjän duumalle ehdotuksen, jonka mukaan Vladimir Putin pitäisi asettaa syytteeseen ja erottaa virastaan Ukrainan ”erikoisoperaation” takia.

Pietarilaisen Smolnan kaupunginosan kaupunginosavaltuusto on hyväksynyt vetoomuksen, jonka mukaan Venäjä presidentti Vladimir Putin pitäisi asettaa syytteeseen maanpetoksesta ja erottaa tehtävistään aloittamansa Ukraina-aggression vuoksi.

Asiasta kertovat muun muassa venäjänkieliset mediat The Insider, MR7, Meduza, Moscow Times ja Radio Svoboda.

Valtuutettujen mukaan Putinin määräämä hyökkäys aiheuttaa vahinkoa Venäjän turvallisuudelle ja maan kansalaisten turvallisuudelle muun muassa siksi, että sodassa kuolee ja invalidisoituu venäläisiä työikäisiä nuoria miehiä.

Valtuutetut perustelevat vetoomustaan myös sillä, että Venäjän talous kärsii, ulkomaalaiset yritykset poistuvat maasta ja maasta muuttaa pois paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä.

Valtuutetut kiinnittävät huomiota myös siihen, että Venäjän hyökkäyksen seurauksena Ukraina saa yhä enemmän aseistusta ja Nato laajenee entisestään ottamalla jäsenikseen Suomen ja Ruotsin. Näin ollen operaation toteuma on päinvastainen kuin mitä Putin lähti hyökkäyksellään tavoittelemaan.

Valtuutetut eivät epäile Putinia vieraan vallan hyväksi työskentelystä vaan Venäjän valtion turvallisuuden vaarantamisesta. Juridisin termein ilmaistuna kyse voisi olla siis myös valtiopetoksesta eikä maanpetoksesta.

Valtuutetut ovat osoittaneet pyyntönsä Venäjän duumalle ja he aikovat luovuttaa sen eteenpäin 15. syyskuuta.

Vladimir Putin kuvattuna keskiviikkona Vladivostokissa.

Yksi vetoomuksen allekirjoittajista on pietarilainen valtuutettu Dmitri Paljuga. Hän kertoi Venäjän medialle, että hän ei odota ihmeitä duumalta, mutta hänen mukaansa sodan kritiikki on sanottava silti ääneen.

– Mielestämme Putin aiheuttaa vahinkoa meidän maallemme, ja me olemme valmiit puhumaan siitä avoimesti, Paljuga sanoi.

Paljugan mukaan valtuutetut toivovat omalla esimerkillään kylvävän siemenen, jotta muutkin Venäjän alueelliset valtuutetut uskaltaisivat ilmaista julkisuudessa kantansa.

Vetoomuksesta kertoo myös toinen päätöksen takana oleva valtuutettu Nikita Juferev Twitterissä.

– On tärkeää osoittaa meille itsellemme, että on ihmisiä, jotka eivät hyväksy (erikoisoperaatiota) ja meitä on Venäjän sisällä melko merkittävä määrä, Juferev sanoi.

Kaupunginosavaltuuston istunto pidettiin keskiviikkona ja siihen otti osaa kymmenen valtuutettua kahdestakymmenestä. Seitsemän äänesti vetoomuksen puolesta ja kolme pidättäytyi ilmaisemasta kantaansa. Valtuutettujen mukaan istunto oli päätösvaltainen.

Kun Juferevilta kysyttiin, eikö hän pelkää ilmaista mielipidettään, hän arvioi kaupunginosavaltuuston olevan Putinille liian pieni elin, jotta tämä ryhtyisi toimiin heidän vuokseen.

Smolnan kaupunginosavaltuusto kääntyi Putinin itsensä puoleen jo maaliskuussa ja pyysi tätä lopettamaan ”sotilaallisen erikoisoperaation”. Mitään vastausta ei eivät tuolloin saaneet.

Elokuussa Juferev oli kirjoittanut henkilökohtaisen vetoomuksen Kremliin Putinille. Tuolloin hän oli saanut vastauksen kahdella lauseella.

– Ehdotuksenne on käsitelty. Ilmoitamme, että sotilaallinen erikoisoperaatio on käynnissä demilitarisoinnin ja denatsifikaation vuoksi.

Smolnan kaupunginosa sijaitsee aivan Pietarin historiallisessa keskustassa, missä on paljon kaupungin hallintorakennuksia kuvernöörin virka-asunnosta lähtien. Entinen Smolnan instituutti muistetaan myös siitä, että Venäjän vallankumousjohtajat pitivät sitä tukikohtanaan ja V. I. Lenin antoi siellä puoltavan allekirjoituksensa Suomen itsenäisyydelle joulukuussa 1917.

Smolnan kaupunginosan löytyy kartalta esimerkiksi tästä linkistä.

Lue lisää: Suomen itsenäisyys sinetöitiin täällä – IS kävi Svinhufvudin jalanjäljillä Pietarissa

Venäjällä on jaettu juuri vastikään yksi kuohuttava tuomio maanpetoksesta. Tunnettu puolustusasioihin erikoistunut entinen venäläistoimittaja Ivan Safronov, 32, tuomittiin maanantaina Moskovassa 22 vuodeksi rangaistussiirtolaan maanpetoksesta.

Ihmisoikeusaktivistien ja Safronovin toimittajakollegoiden mukaan tuomio on perusteeton eikä oikeus ole esittänyt todisteita hänen syyllisyydestään. Muun muassa Meduza, Novaja gazeta ja Dozhd ovat julkaisseet vetoomuksen Safronovin puolesta.

Putin otti vastikään Vladivostokissa kantaa toimittajien poistumiseen Venäjältä. Hänen mukaansa poistujat ovat sellaisia, jotka ovat jo aiemmin työskennelleet Venäjää vastaan.

– Vakuutan teille, että he ovat iloisia voidessaan poistua. He ovat koko ajan täällä ollessaan työskennelleet meidän maatamme vastaan, Putin sanoi.

– Ja nyt, sillä varjolla, että heitä täällä joku uhkaa, he ovat mielihyvin lähteneet sinne (ulkomaille) sillä samalla palkalla, jota he saivat täällä, Putin jatkoi.