Taivas on auki Ukrainan vastahyökkäyksen joukoille, kun maa otti ilmeisen onnistuneesti käyttöön uuden tutkantuhoajan.

Ukraina vahvisti viime viikolla sen, mitä sotilasasiantuntijat olivat jo jonkin aikaa uumoilleet.

Maa on onnistuneesti ottanut käyttöön tehokkaita ilmasta-maahan-täsmäohjuksia, joita Yhdysvallat on toimittanut sille aseapuna heinä-elokuussa.

AGM-88 HARM -ohjus (High-speed Anti-Radiation Missile) on tarkoitettu vihollisen ilmatorjunnan tutkien tuhoamiseen.

Ukrainan arvellaan uusien ohjusten avulla onnistuneen häiritsemään Venäjän ilmatorjuntaa ja samalla pitämään taivaiden hallinnan osaksi itsellään. Tämä on keskeistä etenkin meneillään olevan vastahyökkäyksen menestymisen kannalta.

AGM-88 HARM -ohjuksia kiinnitettiin Yhdysvaltain Hornet-hävittäjään Persianlahdella vuonna 2001. Raytheonin kehittämästä tutkantuhoajaohjuksesta on useita versioita ja on uumoiltu, että Ukrainalle olisi annettu jo käytöstä poistettuja ohjuksia.

Tiedot hyökkäysrintamilta ovat vahvistamattomia, mutta julkaistun kuvamateriaalin perusteella ukrainalaisjoukot olisivat pystyneet paikoin etenemään ilman merkittävää uhkaa Venäjän ilmavoimilta.

Ukrainan omat ilmavoimat sekä pelätyt Bayraktar-lennokit ovat tiettävästi pystyneet taas toimimaan vapaammin, kun Venäjä ei ole kyennyt käyttämään ilmatorjuntaansa rintaman läheisyydessä.

Tapa, jolla Ukraina on HARM-ohjukset ottanut käyttöön, on aiheuttanut myös hämmästelyä. Vaikka Ukrainalla ei ole länsikoneita ohjusten laukaisuun, se keksi keinon hyödyntää vanhaa kalustoaan.

MiG-29:n siivissä

AGM-88 HARM on Persianlahden sodasta lähtien kuulunut Yhdysvaltain ilmavoimien vakiokalustoon. Tietoja ohjusten antamisesta Ukrainalle ei alun perin kerrottu julkisuuteen.

Se paljastui venäläisten kautta, kun sotaa seuraavilla Telegram-kanavilla alkoi elokuun alussa levitä kuvia Venäjän valtaamilta alueilta löytyneistä ohjuksen kappaleista.

Tämä käynnisti aluksi huhumyllyn, sillä HARM-ohjuksia pystyy laukaisemaan vain ilmasta. Hurjimpien epäilyjen mukaan Yhdysvallat olisi tehnyt kyseisen iskun omilla hävittäjillään. HARM-ohjuksia tiedetään istutetun aiemmin tyypillisesti vain amerikkalaisen F-16-hävittäjän siipiin.

Elokuun lopulla The Drive -tekniikkasivusto kertoi saaneensa Yhdysvaltain puolustusministeriöltä vahvistuksen, että HARM-ohjuksia oli todellakin toimitettu Ukrainalle.

Nimettömänä esiintynyt lähde paljasti, että iskut oli tehty Ukrainan MiG-hävittäjillä.

– He ovat onnistuneesti sovittaneet järjestelmät yhteen. Me päättelimme, että se olisi teknisesti mahdollista, ja siihen perustuen tarjosimme tätä kykyä, amerikkalaisviranomainen sanoi.

Viime viikolla Ukrainan ilmavoimat raotti salaisuuden verhoa ja vahvisti väitteen useissa sosiaalisen median kanavissa julkaistulla videolla.

Puolitoistaminuuttisella videolla näytettiin selvästi, kuinka HARM-ohjukset oli kiinnitetty Ukrainan ilmavoimien yleisimpään koneeseen, neuvostovalmisteiseen MiG-29-ilmataisteluhävittäjään. Videolla ohjuksia laukaistiin jopa pareittain.

Videon voi katsoa alla olevasta Ukrainan ilmavoimien twiitistä. HARM-ohjusten laukaisuja näkyy videolla kohdasta 0.25 eteenpäin.

Samassa yhteydessä kunnioitettiin myös yhtä sodan alkuvaiheen ukrainalaissankaria, 28-vuotiaana MiG-29-hävittäjän ohjaimissa kuollutta Jevhen Lysenkoa. Hän sai surmansa viime maaliskuussa Venäjän ilmatorjunnan osuttua koneeseen kesken ilmataisteluun.

Lysenkon tarina on kerrottu tässä IS:n aiemmassa jutussa.

Ukrainalle annettujen ohjusten määrää ei ole paljastettu, mutta niitä on saapunut maahan ainakin kahdessa erässä.

Yhden ohjuksen hinnaksi on arvioitu noin 280 000 euroa.

HARM-ohjusta on jo luonnehdittu yhdeksi edistyksellisimmistä nykyaseista, joita Ukraina on saanut HIMARS-raketinheittimien ohella.

Se voidaan laukaista jopa sokkona taistelualueelle, jossa se hakeutuu itsenäisesti tutkasäteilyn kohteeseen ja tuhoaa sen.

Jos tutka on pimeänä, Venäjän ilmatorjunnan ohjukset seisovat tyhjän panttina.

HARM-ohjuksia voidaan käyttää myös vastatykistötutkia vastaan, jolloin Venäjän kyky paikantaa Ukrainan tykistöasemia heikkenee.

Ukrainan ilmavoimat voimissaan

Ukrainan julkaisemalta videolta on päätelty, että myös maan ilmavoimien selkärankana tunnetut MiG-29-hävittäjät kykenevät yhä toimimaan tehokkaasti.

Jäljellä olevien hävittäjien määrä on salaisuus, mutta Ukrainalla oli koneita ennen sotaa noin 50, ja todistetusti 11 niistä on tuhottu.

Slovakian ilmavoimien MiG-29-hävittäjä laskeutui Malackyn lentotukikohtaan elokuun lopussa.

Ukrainan ilmavoimat on kuitenkin saanut muista Itä-Euroopan maista varaosia niin että sillä saattaa hyvinkin olla useita kymmeniä toimintakykyisiä koneita.

Slovakia on lisäksi äskettäin sopinut ilmatilansa valvonnasta naapurimaiden kesken, jolloin sen ilmavoimien 11 MiG-29-hävittäjää voidaan periaatteessa vapauttaa annettavaksi Ukrainalle.

Ukraina on myös vuosien saatossa kehittänyt MiG-29-hävittäjästä oman versionsa, jolla on parempi kyky iskeä maassa oleviin kohteisiin. Toistaiseksi on epäselvää, millaiseen MiG-29-versioon HARM-ohjukset on istutettu.

The Drive -julkaisun haastatteleman ukrainalaispilotin mukaan HARM-ohjus on ”ilmavoimien edistynein ase ja äärimmäisen tehokas”. Hän kuitenkin toppuutteli odotuksia Ukrainan ilmavoimien laajemmalle suorituskyvylle.

– Kyseessä on vain hyvin pieni osa operaatioistamme, Juice-koodinimeä käyttänyt pilotti sanoi.