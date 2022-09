Pitäisikö suomalaisten panna pystyyn joukko­rahoitus­kampanja dronen­häirintä­laitteiden hankkimiseksi Ukrainan avuksi, Ilta-Sanomien erikois­toimittaja Arja Paananen kysyy.

Vilna, Liettua

Ukrainalainen sankaritaistelija Grek tietää, mitä on tappaminen. Hän on tappanut ja hänet itsensä on liki tapettu. Kerran jopa niin kirjaimellisesti, että lääkärit uskoivat hänen menehtyvän ”99,9 prosentin varmuudella”.

Grek ehti olla 17 minuuttia kliinisesti kuolleena ennen kuin hänet onnistuttiin pelastamaan verisuonikirurgian ja verensiirtojen avulla. Silloinkin hänen pelättiin jäävän ”vihannekseksi” ja menettävän toisen jalkansa.

Mutta siinä hän nyt istuu vilnalaisen kahvilan pöydässä, terävänä ja jalat toimien. Grek on yksi Ukrainan arvostetuimpia vapaaehtoistaistelijoita – hänellä on suorat yhteydet niin presidentti Volodymyr Zelenskyiin kuin asevoimien komentajaan kenraaliluutnantti Valeri Zaluzhnyiin.

Grek antoi Vilnassa useita haastatteluja.

Grekia kuunnellessa tulee selväksi, että hänen mielipiteensä Venäjästä ja presidentti Vladimir Putinista ovat osin painokelvottomia. Mutta vieläkin selvemmäksi käy hänen halunsa puolustaa elämää.

Takana on johtoajatus siitä, että Grek haluaa auttaa ukrainalaisia säästämään henkensä, jotta mahdollisimman moni heistä pääsisi jonain päivänä nauttimaan oikeasta vapaudesta ja itsenäisyydestä.

– Venäläiset eivät sääli edes omia sotilaitaan. Puhumattakaan niistä julmuuksista, mitä he ovat tehneet meidän naisillemme, lapsillemme ja siviileillemme, Grek sanoo.

– Minun tärkein tehtäväni on nyt jäädä eloon ja auttaa meidän kansaamme jäämään eloon.

Moni liettualainen perhe pysähtyi Vilnan kaduilla spontaanisti kannustamaan ja kiittämään ukrainalaistaistelijoita.

Vapaaehtoistaistelija Grek ja Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi poseeraavat liettualaisten dronenlamauttimien kanssa.

Ukrainalaisten drone­sotureiden Bayraktar-videot venäläisten panssarivaunujen räjäyttämisestä ovat jo tuttuja, mutta vähemmän tiedetään sodan anti­drone­ulottuvuudesta.

Antidrone-aseet ovat kaikkineen niin uutta, että edes suomen kielessä ei ole vakiintunutta termiä niille.

Ukraina on kehitellyt vauhdilla jo omaa dronen­lamautintaan, mutta tähän mennessä eniten on ollut apua liettualaisesta laitteesta, Grek sanoo. Myös Venäjällä on omia tehokkaita kiinteitä sähkömagneettisia häirintälaitteitaan, mutta kannettavien dronen­lamauttimien kanssa heillä on yhä se sama vanha neuvosto-ongelma kuin oli niillä kuuluisilla suristimilla, jotka eivät surisseet eivätkä mahtuneet.

Grek herkistyy, kun hän kiittää vilnalaisen kahvilan pöydässä liettualaisia auttajiaan, joiden ansiosta Ukraina sai ensimmäiset dronen­lamauttajansa.

– Te ette edes ymmärrä, kuinka paljon te olette meitä auttaneet. Ennen näitä laitteita me kuolimme avuttomina. Venäläisten dronet näkivät kaiken, mutta me emme nähneet niitä emmekä voineet niille mitään, hän sanoo.

Kuusikiloista dronenhäirintälaitetta voidaan käyttää myös jalustan avulla.

Liettualaisen NT Servicen valmistamia lamauttimia pakattiin elokuun lopulla Vilnassa lähtemään Ukrainan rintamalle.

Liettualaiset vapaaehtoiset ja jopa paikallisen tv-kanavan toimittaja Andrus Tapinas ovat keränneet Ukrainalle jo satoja dronen­häirintä­laitteita lahjoitukseksi, mutta lisää tarvittaisiin.

Voisi kuvitella, että laite sopisi hyvin myös kenen tahansa länsimaisen pasifistin moraaliin: lamautin kun ei tapa ketään, vaan se estää ainoastaan Venäjää tappamasta ukrainalaisia.

Suuri osa venäläisten käyttämistä droneista voidaan pudottaa tai lamauttaa ennen kuin ne ehtivät tehdä tuhojaan – eli ohjaamaan tykki- tai rakettitulta ukrainalaisten asemiin tai kuljettamaan räjähteitä kohteeseen.

Miten olisi, pitäisikö Suomessa panna pystyyn tavallisten kansalaisten joukkorahoituskampanja vaikkapa liettualaisten Sky Wipereiden hankkimiseksi Ukrainaan?