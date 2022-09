Venäjä on pakkosiirtänyt sodan aikana eri arvioiden mukaan 0,9–1,6 miljoonaa ukrainalaista Venäjälle.

Yhdysvallat sanoo Venäjän syyllistyvän sotarikoksiin suorittamalla ukrainalaisten pakkosiirtoja Venäjälle, uutistoimisto Reuters kertoo.

Yhdysvaltojen mukaan sillä on tietoa, että niin kutsuttuja suodatusoperaatioita toteutetaan Venäjän viranomaisten valvonnassa. YK on vahvistanut väitteet ”suodatuksesta”.

– Näillä operaatioilla pyritään tunnistamaan henkilöt, joita Venäjä ei pidä riittävän tottelevaisina tai mukautuvina valvontaansa, Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoi YK:n turvallisuusneuvostolle.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui keskiviikkona Yhdysvaltain ja Albanian edustajien kutsusta. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa ukrainalaissiviilien pakkosiirroista.

Thomas-Greenfield sanoi, että useista lähteistä, mukaan lukien Moskovasta, saadut arviot osoittavat, että Venäjän viranomaiset ovat ”kuulustelleet, pidättäneet ja pakkosiirtäneet” sodan aikana 0,9–1,6 miljoonaa ukrainalaista Venäjälle.

Yhdysvaltain mukaan pelkästään heinäkuun aikana siirrettiin yli 1 800 lasta Venäjän miehittämiltä alueilta Venäjälle. YK:n mukaan Venäjän viranomaiset ovat muun muassa ottaneet käyttöön yksinkertaistetun menettelyn Venäjän kansalaisuuden myöntämiseksi ilman huoltajuutta oleville lapsille.

– Suojeltujen henkilöiden pakkosiirto tai karkottaminen miehitetyltä alueelta miehittäjän alueelle... on sotarikos. Joten miksi he tekevät näin? ... valmistautuakseen liittämisyritykseen, Thomas-Greenfield totesi.

Britannian puolustusministeriö kertoi elokuussa Venäjän suunnittelevan kansanäänestystä Donetskin separatistialueen liittämisestä Venäjään. Keväällä puolustusministeriö arvioi, että Venäjä suunnittelisi Etelä-Ukrainan Hersoniin lavastettua kansanäänestystä.

Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzja kuvaili turvallisuusneuvoston kokousta ”ajanhukaksi” ja ”uudeksi virstanpylvääksi Ukrainan ja sen läntisten tukijoiden käynnistämässä disinformaatio­kampanjassa”.

Nebenzjan mukaan Venäjälle matkustavat ukrainalaiset ”käyvät läpi rekisteröinnin suodatuksen sijaan”.

Nebenzja pyysi neuvostoa kokoontumaan torstaina uudelleen keskustelemaan ”todellisista uhista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle”, jotka hänen mukaansa aiheutuvat ulkomaisista ase- ja sotatarviketoimituksista Ukrainaan.

YK:n poliittisten asioiden päällikkö Rosemary DiCarlo sanoi, että karkotus- ja suodattamissyytökset olivat ”erittäin häiritseviä”, ja että tällaiset raportit on tutkittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Britannian YK-suurlähettiläs Barbara Woodward kertoi maansa olevan huolissaan siitä, että Venäjä saattaa yrittää muuttaa pakkosiirroilla tiettyjen Ukrainan osien väestörakennetta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin syyttänyt Venäjää ”ilmeisen kansanmurhapolitiikan” toteuttamisesta Itä-Ukrainan Donbasin alueella viitaten muun muassa pakkosiirtoihin.

YK:n ihmisoikeus­apulaispääsihteerin Ilze Brands Kehrisin mukaan YK:n ihmisoikeus­valtuutetun toimiston (OHCHR) tiedossa on tapauksia, joissa "miehiä ja naisia, joiden on katsottu omaavan siteitä Ukrainan asevoimiin tai valtion instituutioihin tai joilla on Ukraina-myönteisiä tai Venäjän vastaisia näkemyksiä", on kidutettu, pidätetty mielivaltaisesti tai pakkosiirretty.

Brands Kehrisin mukaan myös ukrainalaislasten pakkosiirroista on esitetty ”uskottavia syytöksiä”.