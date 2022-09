”Puhe siitä, ettei pakotteilla ole mitään vaikutusta, on täyttä puppua”, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkona Eastern Economic Forum -tapahtumassa Vladivostokissa, miten Venäjä ei ole menettänyt mitään Ukrainassa.

Itäiseksi talousfoorumiksi kutsuttu tapahtuma perustettiin vuonna 2015 Putinin asetuksella. Sen tavoitteena on foorumin verkkosivujen mukaan tukea Venäjän itäosien taloudellista kehitystä ja laajentaa yhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Putinin puheet foorumissa nousivat otsikoihin maailmalla, kun hän vähätteli samalla lännen asettamia pakotteita ja sanoi, että Euroopan sijaan Venäjä voi myydä kaasua ja muita luonnonvarojaan vaikka Aasiaan. Putin otti voimakkaasti kantaa myös Ukrainan tilanteeseen.

Miten Putinin puheet pitää tulkita? Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi Putinin keskiviikkoisia lausuntoja Ilta-Sanomien pyynnöstä.

Jussi Lassilan mukaan Putinin vastaavanlaiset sanomiset on kuultu monta kertaa.

– Venäjä ei aloita sotia, vaan nimenomaan lopettaa niitä. Ajatus on olla aina puolustuskannalla.

Lassila kommentoi, että Putin näkee jostain syystä tarpeelliseksi tai perustelluksi esittää tällaisen näkemyksen.

– Jos katsoo yleistä kansalaisten mukautumista ja syvenevää apatiaa suhteessa Putiniin, silloin voi esittää jotain tällaista.

On venäläisiä, joiden mielestä kaikki mitä valtionjohto sanoo, sen täytyy olla totta tai oikein.

– Kuinka kauan hän pystyy sanomaan tällaista ja kuinka ontoksi puhe käy, on toinen kysymys.

Toistaiseksi Putin vielä puhuu tähän tapaan.

Siinä vaiheessa kun hänen suunnaltaan alkaa kuulua jotain sellaista, että hän arvioi uudelleen Ukrainan-operaatiota ja sen päämääriä, silloin kannattaa Lassilan mielestä säpsähtää.

Putinin mukaan Venäjällä ei ole ongelmia energiavarantojensa myymisessä pakotteista huolimatta. Ulkopoliittisen instituutin Jussi Lassilan mukaan pakotteet tuovat haittoja Venäjälle.

Vladimir Putin: Venäjää ja kehittyviä maita huijataan viljakauppasopimuksella, ukrainalainen vilja ei ole päätynyt maailman köyhimpiin maihin.

Lassilan mielestä väite on esimerkki siitä, miten mustasta saadaan valkoista. Putin ei halua tunnistaa koko ajatusta, että Venäjä olisi mitään vallannut.

– Pohjimmiltaan logiikka on se, että Ukraina on Venäjän elinpiiriä ja tässä mielessä Ukrainan vilja kuuluu Venäjälle.

Kun kansainvälisen järjestelmän ja kansainvälisten pelisääntöjen pohjalta Venäjän toimintaa on lännessä mahdotonta hyväksyä, Venäjän johto vääntää perusasetelman.

Venäläisessä retoriikassa länsi hankaloittaa Venäjän pyrkimyksiä ja esittää kaikenlaisia turhia vaatimuksia, sanoo Lassila.

Vladimir Putin: Venäjällä ei ole ongelmia energiavarantojensa myymisessä pakotteista huolimatta, idea kaasulle asetettavasta hintakatosta on typerä, johtaa hintojen nousuun ja venäläisen energian kysynnän kasvamiseen maailmalla

Jussi Lassila sanoo, että tällaista Putinin puhetta on kuultu monta kertaa.

Koko puhe on Lassilan mukaan tarkoitettu Venäjän sisäiselle yleisölle, ja puheen avulla Putin haluaa pitää yllä varmuutta ja ihmisten kestävyyttä ja sietokykyä.

– Puhutaan, miten länsi tässä toimii älyttömällä tavalla ja aiheuttaa itselleen hallaa.

Lassila on huomannut, että venäläisillä on kahdenlaista retoriikkaa pakotteista ja energiakaupassa.

– On tällainen Putinin puhe, että on aivan sama, pistäkää vain kaasu pois, meiltä kyllä löytyy asiakkaita muualta ja onpa hyvä, että vapaudutaan tällaisista epäluotettavista läntisistä toimijoista.

– Tai on toinen puoli, joka on vähän paljastavampi pakotteiden suhteen, että länsi tässä ampuu omaan polveensa.

Putin on Lassilan mukaan tuonut aina eri yhteyksissä esille, miten pidemmän päälle länsi ei voi olla ilman venäläistä energiaa.

Lassila muistuttaa, että pakotteet tuottavat haittaa Venäjällekin.

– Puhe siitä, ettei pakotteilla ole mitään vaikutusta, on täyttä puppua. Yleensä asian esiin nostaminen kertoo siitä, että jollain tasolla alkaa tuntua.

Itäinen talousfoorumi on perustettu Putinin asetuksella. Putin puhui Vladivostokissa järjestetyssä tilaisuudessa keskiviikkona.

Vladimir Putin: Jos hintakatot tulevat kaasuun, Venäjä lopettaa kaasun, öljyn ja hiilen viennin. Kuten venäläisessä sadussa sanotaan, länsi jäätyy kuin suden häntä.

– Jonkin verran tunnen venäläistä perinnettä ja folklorea, se on jonkinlainen venäläinen sanonta, Jussi Lassila sanoo Putinin viittaamasta sadusta.

Lassila arvelee, että Putinin väite on yhteydessä venäläisen kaasuyhtiön Gazpromin julkaisemaan mainosvideoon Euroopan jäätymisestä.

– Se on tietenkin toivekuva ja Venäjän sisäisessä ilmapiirissä hyvin voimaannuttava kuva siitä, että näin tulee käymään. On tärkeää kertoa myös kotiyleisölle, miten tulee käymään. Vahvistetaan kuvaa Venäjän ylivertaisuudesta, mutta tämä on suoraan sanoen aika toiveajattelua.

Retoriikkaa voidaan Lassilan mielestä käyttää moneen suuntaan. On yhtäältä ajatus, että energiatoimitukset voidaan pistää tyystin poikki, tai toisaalta voidaan luoda valikoivuutta.

– Se mitä Venäjä rakastaa on, että erotetaan jyvät akanoista ja yritetään luoda eripuraa lännen kollektiiviseen rintamaan ja EU:n sisälle, jossa voidaan luoda hyviä diilejä sellaisille toimijoille, jotka eivät lähde (kollektiiviseen rintamaan). Kiikarissa ovat erityisesti Unkari ja muut EU:n ongelmatapaukset.

Yhteenvetona Lassila sanoo, että Putinin Vladivostokin puhe oli ”perussettiä” ja kohdistettu kotimaan yleisölle.

Venäjällä alkaa näkyä hintojen voimakasta nousua, sotaväsymystä ja syvenevää apatiaa. Kansalaisten keskuudessa vahvistuu huoli omasta arjesta.

– Perinteinen tapa Venäjän kaltaisessa systeemissä on kompensoida sitä. Olemme mahtavia, emme tule kaatumaan, meillä ei ole hätää, Eurooppa palelee, mutta meillä riittää lämpöä.

Lassilan mielestä näkee, että pakotteet purevat. Tietyillä aloilla tilanne alkaa olla kriittinen. Venäjällä on jouduttu turvautumaan kannibalisointiin eli olemassa olevien tuotteiden purkamiseen varaosien vuoksi.

– Mikä on irvokasta, niin viitteet siitä, että haalitaan ammuksia jostain Pohjois-Koreasta, Iranista ja jostain hylkiövaltioista. Venäjä on kuitenkin pyrkinyt profiloitumaan maailman yhtenä suurena sotilasmahtina.

