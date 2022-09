Päätös Yhdysvaltain entisen presidentin asettamisesta syytteeseen lähenee, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kartanosta löytyi vieraan valtion ydinasekyvyistä kertova asiakirja, raportoi Washington Post keskiviikkona. Asiakirja on lehden mukaan luokiteltu niin salaiseksi, että vain muutaman kymmenen ihmisen turvaluokitus antaa luvan sen lukemiseen – ja silloinkin vain need to know -periaatteella. Eli tarve saada tieto asiakirjan sisällöstä pitäisi olla selkeä esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Washington Post on saanut tiedot ydinasepapereista nimettömistä, tutkintaa lähellä olevista lähteistä. Kyse on siis Trumpille potentiaalisesti erittäin vahingollisesta tietovuodosta.

Voi hyvin kysyä, onko itärannikon liberaalin median ja oikeusministeriössä olevien Trumpin vastustajien tarkoitus tuhota tällä tavalla entisen presidentin kelpoisuus asettua ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Kysymys on oikeutettu. Poliittinen taistelu vallasta on äärimmäisen kovaa, ja se kovenee koko ajan.

Donald Trump ei ole vielä ilmoittanut virallisesti, pyrkiikö hän presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

Liittovaltion poliisi FBI teki 8. elokuuta tuomarin hyväksymän kotietsinnän Mar-a-Lagoon. Kartanosta löytyneen aineiston tutkinta on kiihkeässä vaiheessa juuri samaan aikaan, kun Yhdysvaltain välivaalien kampanjointi on kesän jälkeen pääsemässä täyteen vauhtiin. Loppupeleissä kyse on vuoden 2024 presidentinvaaleista.

Trump ja hänen lakitiiminsä onnistuivat hidastamaan asiakirjojen tutkintaa ja mahdollista syyteharkintaa saamalla läpi vaatimuksen riippumattoman niin sanotun special masterin asettamista asiakirjoja tarkastamaan. Special masteria ei ole vielä nimitetty.

Päätöksen special masterin käyttämisestä teki Trumpin nimittämä liittovaltion piirituomari Floridassa. Trumpin hallinnon oikeusministerinä toiminut ja ex-presidentin vastustajaksi kääntynyt William Barr kehotti CNN:n haastattelussa oikeusministeriötä valittamaan päätöksestä.

Juristien vääntö siitä, kuka saa tutkia ja mitä, on kaikesta huolimatta sivuseikka.

Keskeinen kysymys on se, miksi Trump ylipäätään on säilyttänyt turvaluokiteltua aineistoa Mar-a-Lagossa vielä puolitoista vuotta sen jälkeen, kun hän lähti Valkoisesta talosta.

Barrilta kysyttiin aiemmin Fox Newsin lähetyksessä, onko asiakirjojen olemassaololle Mar-a-Lagossa mitään legitiimiä perustetta ja olisiko Trump vielä presidenttinä toimiessaan voinut purkaa aineiston turvaluokituksen.

– Ei. En pysty ajattelemaan yhtään legitiimiä syytä siihen, miksi ne olisi pitänyt siirtää pois hallinnosta – hallinnon säilytyksestä – jos ne olivat turvaluokiteltuja, Barr sanoi.

Niin, miksi? Tähän kysymykseen Trump ja hänen lakitiiminsä eivät ole antaneet kunnon vastausta.

Jos Washington Postin tieto vieraan valtion ydinasekykyjä analysoivasta asiakirjasta vahvistuu, uutinen on Trumpin näppejä eniten polttava paljastus tähän saakka.

Lehden tietolähde ei paljastanut, mistä maasta asiakirja kertoo.

Hypoteettinen esimerkki voisi olla Iran.

Tiedot Yhdysvaltain näkemyksestä Iranin ydinaseohjelmasta olisivat äärimmäisen kiinnostavia esimerkiksi Israelille tai Saudi-Arabialle. Nämä maat ovat Iranin alueellisia arkkivihollisia ja Yhdysvaltain strategisia liittolaisia Lähi-idässä ja Persianlahdella.

Tällaiset analyysit ja tiedustelutiedot ovat kuumaa kauppatavaraa. Tiedustelupalvelut vaihtavat niitä keskenään saadakseen vastineeksi tietoa, jota niillä ei itsellä ole.

Miksi Trump olisi vienyt tätä ja muuta huippusalaista tietoa Valkoisesta talosta kotiinsa? Aikoiko hän myydä tietoja tai käyttää niitä vaihtokaupan välineenä? Onko joku tilannut Trumpilta asiakirjoja?

Mahdotonta sanoa. Toistaiseksi.

Joka tapauksessa alkaa näyttää yhä selvemmältä, että oikeusministeriön on pakko nostaa syytteitä Trumpia vastaan.

Trumpin lämmin tukija, republikaanipuolueen senaattori Lindsey Graham, esiintyi hiljattain BBC:n Hard Talk -ohjelmassa.

Graham otti haastattelussa toistuvasti esille ex-ulkoministeri Hillary Clintonin, joka käytti yksityistä palvelinta virkatehtäviinsä liittyvään sähköpostiliikenteeseen.

FBI:n tutkinnassa kävi ilmi, että Clintonin noin 30 000 sähköpostiviestin joukossa oli 110 viestiä, jotka sisälsivät turvaluokiteltua tietoa. Viesteistä kahdeksassa oli top secret -tason tietoja. Oikeusministeriö päätti vuonna 2018, ettei Clintonia vastaan nosteta syytteitä.

Trumpin keskeinen väite kiistassa Mar-a-Lagon kotietsinnästä on se, että FBI kohtelee häntä poliittisista syistä eri tavalla kuin Clintonia. Ja niin sanoo myös Graham.

Grahamin mukaan Trumpin asettaminen syytteeseen johtaisi siihen, että amerikkalaiset lähtisivät kadulle osoittamaan mieltään. Ei ”puoluepoliittisista syistä”, vaan kokemansa epäoikeudenmukaisuuden vuoksi.

Toisin sanoen Graham povaa, että valtataistelu voi kääntyä politiikasta kohti mellakointia ja väkivaltaa. Se on kova uhkaus maassa, jonka demokraattisen järjestelmän perustukset ovat vaarassa murtua.

Joe Bidenin hallinnon oikeusministeri Merrick Garlandin tehtävänä on nyt valvoa, että Trump-tutkinnasta tulee mahdollisimman huolellinen, läpinäkyvä ja riippumaton. Sen johtopäätösten on oltava hyvin selkeästi perusteltuja ja maallikolle ymmärrettäviä. Silti vaarana on, ettei perusteita mahdollisia syytteisiin ymmärretä tai haluta ymmärtää.

Garlandilla on vaativa tehtävä. Pelissä on paljon muutakin kuin vain Trumpin kohtalo.