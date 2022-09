Emil Kastehelmen mukaan näin suuria liikkeitä sodassa ei olla nähty kuukausiin, mutta suureen läpimurtoon on asiantuntijoiden mukaan silti vielä matkaa.

Suomalaisasiantuntijat pitävät Ukrainan uutta hyökkäystä Harkovan suunnalla merkittävänä koko sodan kannalta.

– Näin suuria liikkeitä sodassa ei ole nähty kuukausiin, twiittasi sotahistorioitsija ja Ukrainan sodan tilannekarttapalvelun ylläpitäjä Emil Kastehelmi tiistaina.

Kyse on Ukrainan aloittamasta "rinnakkaisesta” vastahyökkäyksestä Itä-, Koillis- ja Etelä-Ukrainassa.

Ukrainan vastahyökkäys on käynnissä nyt Koillis-Ukrainassa maan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan suunnalla.

Pitkään huhuttu Ukrainan vastahyökkäyksen laajeneminen Harkovan alueella näyttää käyneen nyt toteen Izjumin kaupungin pohjoispuolella Balaklijassa.

Emil Kastehelmen mukaan näyttää siltä, että Ukraina olisi päässyt iskemään ”hyvinkin syvyyteen” venäläisiä vastaan.

– Ukraina on päässyt jopa 30 kilometriä syvään läpimurtoon Balaklijan suunnalla, Harkovan oblastissa. Venäläisten puolustus alueella on ilmeisesti hyvin heikkoa, ja joukot vetäytyvät eri suunnissa räjäyttäen siltoja takanaan. Näin suuria liikkeitä sodassa ei ole nähty kuukausiin, Kastehelmi totesi twiitissään keskiviikkona.

Myös ajatushautomo Institute for the Study of War kertoo Ukrainan ajaneen Venäjän joukkoja etäämmälle Balaklijasta.

Harkovan uuden hyökkäyksen lisäksi Ukrainan kerrotaan saavuttaneen uusia maa-alueita myös Hersonissa. Ukrainan presidentin vanhemman neuvonantajan Oleksi Arestovitshin mukaan maan joukot etenevät nyt "koko etulinjaa pitkin".

Kastehelmen arvion mukaan Venäjällä on nyt suuria vaikeuksia vahvistaa jo ennestään repaleisia joukkojaan.

– Ilmeisesti Venäjältä puuttuu jalkaväkeä, osastot ovat joko vajaavahvuisia tai siten niitä on liian vähän. Venäläisillä vaikuttaa olevan todella ohut miehitys etulinjassa monessa paikassa, Kastehelmi summaa tilannetta Ilta-Sanomille.

Pahoissa vaikeuksissa oleva Venäjä on joutunut siirtämään lisää joukkojaan Hersoniin, mikä on avannut Ukrainalle mahdollisuuden iskeä Harkovaan.

– En osannut odottaa, että operaatio lähtisi siellä näin menestyksekkäästi liikkeelle, vaikka siitä onkin liikkunut runsaasti huhuja.

Kastehelmi pitää Ukrainan vastahyökkäyksen vahvistumista merkittävänä liikkeenä, sillä se paljastaa karun tosiasian Venäjän asevoimien nykytilanteesta.

– Tämä kertoo Venäjän armeijan alennustilasta, ainakin alueellisesti. Joukot ovat kokeneet kovia tappioita eikä niillä ole kykyä pitää hallussa vallattuja alueita kokonaisuudessaan.

Sodan dynamiikka on nyt muuttunut, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvailee muuttunutta tilannetta.

– Etelässä Hersonin suunnalla Ukraina on selkeästi etenemässä. Taistelut ovat raskaita, mutta aloite ei ole enää Venäjällä. Jatkuessaan sotilaallisen momentumin menetys tulee näkymään Venäjän neuvottomuutena, haikailuina neuvottelupöytään, twiittasi Aaltola tiistaiaamuna.

Aaltolan mukaan kokonaistilanne on nyt Ukrainan puolella.

– Se on suuri käänne sodassa, hän sanoo Ilta-Sanomille.

– Venäjä pyrkii tietysti saamaan dynamiikan haltuunsa, mutta kykeneekö se siihen, se on iso kysymysmerkki, Aaltola jatkaa.

Aaltolan mukaan Venäjällä olisi mahdollisuus aloittaa suurempikin liikekannallepano, mutta aseet ovat vähissä. Venäjä pyrkii nyt saamaan tulivoimaa Pohjois-Koreasta ja Iranista.

– Kaikki mitä irti saadaan, sen Venäjä haluaa. Se kielii Venäjän heikkoudesta.

Venäjään kohdistuu tällä hetkellä kovaa painetta – muuallakin kuin taistelurintamalla.

– Venäjän energiatulot ovat ehtymässä maan suljettua itse kaasutoimitukset Euroopalta. Tuleva talvi on melkoista venäläistä rulettia.

Erityisen kova kolaus Ukrainan läpilyönti Harkovassa on Venäjän suurvaltakuvalle.

– Sota ei mene hyvin. Se kertoo muille, että Venäjä on heikko toteuttamaan ison sotilaallisen operaation lähialueillaan.

Ukrainan vahvoista esityksistä huolimatta, mistään todellisesta läpimurrosta ei voida kuitenkaan puhua. Rintamalla Ukraina on edennyt, kuten tätäkin ennen, pääasiassa kylä kylältä.

– Siihen, että Ukraina saisi vapautettua esimerkiksi koko Harkovan oblastin, on vielä pitkä matka. Siellä on tärkeitä alueita, joita venäläiset haluavat puolustaa tiukasti, Kastehelmi tuumaa.

Kastehelmi uskoo Ukrainan pyrkivänkin jatkossa vaikuttamaan Harkovan suunnalla tuhoamalla Venäjälle tärkeitä huoltoreittejä ja logistisia keskuksia.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri muistuttaa myös, että Venäjällä on maassaan reservissä vielä uusia taistelijoita.

– En usko, että tästä vielä mitään suurta hyökkäystä tulee Ukrainalle.

Tärkeimpänä saavutuksena vastahyökkäyksessä Kastehelmi ja Toveri pitävät kaiken kaikkiaan sitä, että Ukraina saa puskettua Venäjän joukkoja entistä etäämmälle.

– Tämä asettaa vakavaa painetta venäläisille. Heidän on nyt vastattava Ukrainan vastahyökkäyksiin, mikä taas heikentää muualla olevia hyökkäysoperaatioita, sillä joukkoja on rajallinen määrä, Kastehelmi sanoo.

Lue lisää: Näin Putin yrittää horjuttaa Eurooppaa seka­sortoon – asian­tuntija: ”Venäjä on laittanut kaikki korttinsa pöytään”

Lue lisää: Ukraina ilmoitti olleensa Krimin lento­kenttä­iskujen takana