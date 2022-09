Saiko Putin Zaporizzjan-raportilla jalkansa oven väliin? ISW huolissaan

ISW:n mukaan Venäjä voi murentaa Ukrainan suvereniteettia, kun se on kirjattu eräänlaiseksi osapuoleksi Zaporizzjan ydinvoimalalla IAEA:n raportissa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin mukaan Vladimir Putin voi käyttää IAEA:n tuoretta raporttia Zaporizzjan ydinvoimalasta kierosti hyväkseen.

YK:n alainen kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on raportissaan joutunut nimeämään Venäjän eräänlaiseksi osapuoleksi Zaporizzjan ydinvoimalalla.

Taistelut voimalan lähellä ovat aiheuttaneet huolta lähes hyökkäyssodan alkumetreiltä. Venäjä miehitti voimalan 4. maaliskuuta. Taistelut voimalan lähettyvillä ovat olleet raskaita, mikä on herättänyt pelkoa ydinonnettomuuden mahdollisuudesta. Ukraina ja Venäjä syyttävät toisiaan iskuista.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi puhui medialle Zaporizzjassa.

IAEA:n asiantuntijat vierailivat syyskuun alussa voimalalla. Sen jälkeen järjestö julkaisi raportin ydinvoimalasta.

Venäjä on raportin mukaan muun muassa sijoittanut sotilaallista kalustoa estäen pääsyn olennaisiin laitteisiin ja asettanut henkilöstöä valvomaan laitoksen toimintaa niin, että se vaikeuttaa toimintaa ydinhätätilanteessa. Raportin mukaan (ukrainalaisella) käyttöhenkilökunnalla ei ollut rajoittamatonta pääsyä joillekin alueille eivätkä he päässeet muun muassa hätäkeskukseen.

Putin voi ISW:n mukaan pakottaa IAEA:n ja kansainvälisen yhteisön tunnustamaan Venäjän oikeuden osallistua Zaporizzjan ydinvoimalan toimintaan. Sen Putin voisi yrittää esittää eräänlaisena tunnustuksena sille, että Venäjä olisi miehittänyt Etelä-Ukrainan.

Raporttiin on kirjattu, että Ukraina on Zaporizzjan voimalan toiminnanharjoittaja.

ISW kirjoittaa raportissaan, että kun Minskin sopimuksissa (2014 ja 2015) Venäjää pidettiin puolueettomana osapuolena eikä osallistujana Itä-Ukrainan sotaan, hyväksyttiin hiljaisesti Putinin väite siitä, että Ukraina on sisällissodassa eikä Venäjän hyökkäyksen uhri.

Ajatushautomon mukaan Venäjä voi pyrkiä käyttämään hiljaa tunnustettua asemaansa Zaporizzjassa laajemmillakin alueilla Ukrainassa.

Zaporizzja sijaitsee Etelä-Ukrainassa Donetskin länsipuolella. Ydinvoimala on kooltaan Euroopan suurin ja se sijaitsee Dneprin rannalla noin 50 kilometriä Zaporizzjan kaupungin eteläpuolella.