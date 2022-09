Biden painotti ensimmäisessä puhelussaan Trussin kanssa Pohjois-Irlannin rauhan säilyttämistä

Päättäjät keskustelivat puhelussaan myös Natosta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Britannian tuore pääministeri Liz Truss jakavat ajatuksen Pohjois-Irlannin rauhan säilyttämisen tärkeydestä. Päättäjät puhuivat puhelimessa tiistaina pian sen jälkeen, kun Trussista tuli Britannian uusi johtaja.

Irlantilaistaustainen Biden on ollut kriittinen Britannian aiemman pääministerin Boris Johnsonin brexit-politiikasta. Britanniaan kuuluva Pohjois-Irlanti on ollut Euroopan unionin ja Britannian brexit-neuvottelujen keskiössä, mikä on kiristänyt Britannian välejä EU:n, Irlannin ja Yhdysvaltain kanssa. Pohjois-Irlannilla on maaraja EU-maa Irlannin kanssa.

Truss toimi ennen pääministeriyttään Britannian ulkoministerinä. Hän on ollut ajamassa Britannian yksipuolista muutosta EU:n kanssa solmittuun brexit-kauppasopimukseen. EU ilmoitti kesäkuussa, että pöytäkirjan sisällöstä ei voi yksipuolisesti päättää poiketa.

Kauppasopimukseen liittyvät vaikeudet juontavat juurensa Britannian EU-eroa pidemmälle eli Pohjois-Irlannin riitaisaan historiaan ja 30 vuotta kestäneeseen veriseen sisällissotaan. Sota irlantilaismielisten katolisten ja brittimielisten protestanttien välillä päättyi monimutkaiseen rauhansopimukseen vasta vuonna 1998.

Johnsonin hallitus perusteli sooloilua sillä, että se katsoo Britannian ja Pohjois-Irlannin välille sovittujen tullitarkastusten rikkovan vuoden 1998 rauhansopimusta. Vielä brexit-väännön loppusuoralla joulukuussa 2020 Johnson hyväksyi itse juuri samat sopimusehdot, joista hän on myöhemmin halunnut eroon.

Tuoreessa puhelussa Truss sanoi odottavansa läheistä työskentelyä Yhdysvaltain kanssa, kertoi pääministerin kanslian tiedottaja.

Truss odottaa, että maat tulevat käsittelemään yhteisiä haasteita. Sellaisiin kuuluvat myös Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan mukanaan tuomat taloudelliset haasteet.

Tiedottajan mukaan Biden ja Truss olivat yhtä mieltä siitä, että maiden tulisi edistää syvää sotilaallista yhteistyötä sotilasliitto Naton ja Aukusin kautta. Aukus on Australian, Britannian ja Yhdysvaltain välinen sotilaallinen yhteistyösopimus, joka solmittiin viime vuonna.