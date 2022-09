Pakistanin suurin järvi saattaa tulvia pian holtittomasti

Pakistan kärsii tällä hetkellä historiansa pahimmista tulvista.

Kesäkuussa alkaneiden tulvien uhriluku on kasvanut Pakistanissa yli 1 300 ihmiseen.

Pakistanin suurin järvi, Manchar, on tulvimisen partaalla viranomaisten epäonnistuttua sen hallitussa tyhjentämisessä, paikallinen korkea virkamies varoitti. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.

Viimeisenä keinonaan viranomaiset vuodattivat sunnuntaina Manchar-järveä lähialueelle myöntäen, että päätös saattaisi pakottaa jopa 100 000 ihmistä siirtymään kodeistaan. Toisaalta onnistuessaan se olisi pelastanut tiheämmin asuttuja alueita tulvilta.

Manchar-järvi sijaitsee Sindhin maakunnassa, joka tuottaa tavallisesti puolet Pakistanin ruoasta. Tulvat ovat kuitenkin tuhonneet 90 prosenttia alueen sadosta.

Maanantaina Sindhin keinokastelusta vastaava ministeri Jam Khan Shoro tiedotti, etteivät ponnistelut olleet tuottaneet tulosta, eikä järven vedenpinta ollut laskenut.

Monsuunisateet ja maan pohjoisosan sulavat jäätiköt ovat aiheuttaneet Pakistanin historian pahimmat tulvat, jotka peittivät Euroopan avaruusjärjestön satelliittikuvien perusteella laajimmillaan kolmanneksen Pakistanin pinta-alasta, CNN kertoi aiemmin.

Kesäkuussa alkaneiden tulvien uhriluku on kasvanut yli 1 300 ihmiseen. Lähes kolmasosa kuolleista on lapsia. Noin 1,6 miljoonaa kotia on kärsinyt vahinkoja tulvien vuoksi.

Pakistanin hallitus on arvioinut tulvien aiheuttaneen tähän mennessä noin 10 miljardin euron vahingot.