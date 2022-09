Tämä on Ukrainan uusi ihmease – tieteis­­elokuvien mieli­kuvitus­asetta muistuttava ”dronen­tappaja” on pelastanut jo suuren määrän ihmis­henkiä

Sky Wiper -dronen­lamautin on liettualainen keksintö, jolle naureskelivat aluksi monet. Ei siihen uskonut myöskään Grek – Ukrainan sankarin arvonimen ansainnut vapaaehtoinen taistelija – ennen kuin kokeili itse.

Vilna, Liettua

Liettualaisen puhelinverkko- ja tietotekniikkayhtiön toimistossa Vilnassa on käynnissä kuumeinen pakkausurakka.

Toimiston lattialle on asetettu vieri viereen kymmeniä mustia laitteita, joista ei ensi silmäyksellä osaa sanoa, mitä ne ovat.

Sekin on vähän epäselvää, pitäisikö futuristisen näköisiä ”käsikanuunoita” pelätä vai olisiko huvittunut hymähtely sittenkin oikeampi suhtautumistapa.

– Nämä laitteet ovat kaikki lähdössä Ukrainaan. Niitä odotetaan jo kovasti rintamalla ukrainalaisten sotilaiden avuksi, keksinnön kehitysprojektin johtaja Peisahas Kačerginskis esittelee ja nappaa yhden antidrone-aseen käteensä.

Peisahas Kačerginskis esittelee Sky Wiperiä, jonka kehitysprojektia hän johtaa.

Laite painaa hieman alle kuusi kiloa ja tuntuu käteen erikoisen ”muoviselta”. Aivan kuin tieteiselokuvien mielikuvitusase tai pelkkä lasten lelu, joku saattaisi erehtyä luulemaan.

Epäuskoiset reaktiot ovat tuttuja Kačerginskisille. Kun NT Service -yhtiö alkoi esitellä Sky Wiperiksi – Taivaanpyyhkijäksi – ristittyä häirintälaitettaan turvallisuusalan messuilla, monet säikähtivät laitteen ulkonäköä.

Vaikka laite on vain ”dronen­tappaja” tai pikemminkin dronen­sieppaaja, mustanpuhuva kiväärimäinen ulkonäkö johtaa ajatukset helposti harhaan.

Ja kun ihmisille paljastuu, että kyseessä onkin radioelektroniikkaan perustuva häirintälaite, jonka luvataan lamaannuttavan ja pudottavan dronet jopa kilometrien etäisyydeltä, reaktiona on usein epäuskoinen naureskelu.

Ihmisten epäluulot eivät lannista Kačerginskisia, sillä hän tietää laitteen toimivan.

NT Servicen toimiston lattia Vilnassa on täynnä dronenlamauttimia. Kuvan laitteet ovat lähdössä kiireellä Ukrainaan.

Yksi konkreettisista todisteista on se, että SkyWiper (EDM4S) on listattu virallisesti yhdeksi osaksi Naton aseistusta – mutta vielä tärkeämpi todiste ovat ukrainalaisten taistelijoiden lahjoittamat sotasaaliit. Kunniapaikalla on esillä muun muassa pieni valkoinen venäläis­drone, joka pudotettiin Liettuan lahjoittamalla Sky Wiperilla Itä-Ukrainan rintamalla jo ennen nykyisen suursodan alkua.

Työhuoneessa komeilee myös yksi häirintälaite, joka on maalattu kirkkaan vaaleanpunaiseksi ja sen kyljessä on valkeita päivänkakkaroita.

– Maalasimme yhden laitteen pinkiksi juuri sen vuoksi, että voimme ottaa sen näyttelyihin mukaan, Kačerginskis esittelee.

– Tämäkin laite on aivan toimiva, mutta sen ulkonäön on tarkoitus viestittää, että sitä ei tarvitse pelätä eikä se ole tappava.

Kuvan lamautin on niin kutsuttu ”naisten versio”, jota laitteen valmistaja käyttää mm messuilla osoittamaan, että ase ei ole ihmisiä tappava.

Kaksinkertaista Ukrainan sankarin arvonimeä kantava vapaaehtoinen taistelija Grek on yksi ensimmäisistä ukrainalaissotilaista, joka sai ottaa muutama vuosi sitten käsiinsä Sky Wiperin.

Grek haluaa esiintyä tässä artikkelissa pelkällä taistelijanimellään, vaikka hänet tunnetaan Ukrainassa laajasti. Kun Venäjä valtasi Krimin keväällä 2014 ja käynnisti jo samana kesänä Itä-Ukrainassa venäläismieliseksi separatistiliikkeeksi naamioidun valloitussodan, Grek hylkäsi geologin ammattinsa ja ryhtyi vapaaehtoiseksi soturiksi.

– Olen ollut mukana puolustamassa Ukrainaa koko ajan Maidanista alkaen, sillä siellä Kiovan kaduilla tajusin ensi kertaa Venäjän pahuuden, hän kertoo.

– Olin siihen asti ollut kuten suurin osa muistakin ukrainalaisista: en seurannut politiikkaa enkä ymmärtänyt kunnolla itsenäisyytemme arvoa, Grek kuvailee vilnalaisessa katukahvilassa.

Grek on Liettuassa harvinaisella vierailulla yhdessä kolmen muun ukrainalaistaistelijan kanssa, sillä sodan keskeltä ei noin vain lähdetä käymään ulkomailla. Nelikko on saanut matkalleen luvan maansa korkeimmalta johdolta, sillä heidän on tarkoitus sopia liettualaisten kanssa uusista aseavustuksista.

Ukrainalaiset vapaaehtoistaistelijat kuvattuna Vilnassa 30.8. Kuvassa vasemmalla istuu taistelija nimeltä Grek.

Ukrainalainen vapaaehtoistaistelija Grek kuvattuna Ukrainan rintamalla liettualaisen ”dronentappajan” kanssa.

Liettualaisia dronen­lamauttajia Grek ei väsy kehumasta, sillä hänen mukaansa ne ovat pelastaneet jo ”uskomattoman määrän” ukrainalaisten sotilaiden ja siviileiden henkiä. Numeroarviota säästetyistä ihmishengistä hän ei ryhdy tekemään, mutta kuvailee laitteiden tärkeyttä näin:

– Vielä muutama vuosi sitten me olimme aivan hätää kärsimässä, kun Venäjä lähetti tiedustelulennokkeja meidän asemiemme ylle ja heti sen jälkeen niskaamme alkoi sataa tykkitulta. Mutta nyt me pystymme pudottamaan useimmat dronet jo kaukaa, ennen kuin ne ehtivät osoittaa tykistölle maaleja.

Ukrainalla on ollut liettualaisten vapaaehtoisten lahjoittamia Sky Wipereitä koekäytössä muutaman vuoden, ja viime vuonna Ukraina teki niistä jo virallisen tilauksen armeijalleen. Kauppa oli kuitenkin jumissa reilun vuoden verran, sillä Saksa jarrutti sitä viimeiseen asti muutaman muun Nato-maan kanssa.

Syyksi jarruttelulle selitettiin sitä, että ei haluta provosoida Venäjää toimittamalla Ukrainalle aseistusta, joka voisi johtaa konfliktin kärjistymiseen. Joissakin selityksissä dronen­lamauttajat luokiteltiin jopa ”tappaviksi aseiksi” – vaikka ne nimenomaan estävät Venäjää tappamasta omien tiedustelu- ja räjähde­drooniensa avustuksella ukrainalaisia.

Sky Wiperin joihinkin malleihin kuuluu myös sotilaan vasemmassa kädessä näkyvä radiosignaalien skanneri.

Dronenlamautin työssään Ukrainan rintamalla.

Kun Venäjä käynnisti hyökkäyssotansa 24. helmikuuta, loputkin esteet dronen lamauttajien toimittamiselta Ukrainaan poistuivat. Liettualaisten avustuksella Ukrainaan on lähetetty jo satoja laitteita, ja NT Service on tullut vastaan myös hinnoittelussa.

– Perusmallin hinta on 17 000–18 000 euroa, mutta ukrainalaisia varten meillä on tietenkin aivan toisenlaiset hinnat, Kačerginskis sanoo.

Kačerginskis ja Grek muistelevat kumpikin huvittuneena tilannetta, kun ukrainalaistaistelija sai ensi kertaa kokeilla Sky Wiperia. Kokeilu suoritettiin Vilnan lähellä sijaitsevalla yksityisellä harjoitusalueella.

– Kun näin laitteen ensimmäistä kertaa, ajattelin, että älkää te liettualaiset opettako minua sotimaan. Mutta sitten sain nähdä omin silmin, että drone putosi puolentoista kilometrin päässä laitteesta, Grek muistelee.

Ukrainalaiset sotilaat esittelevät pudottamiaan ja tuhoamiaan venäläisiä droneja.

Siepatuista lennokeista saadaan myös arvokasta tietoa Venäjän sodankäynnistä.

Grek oli näkemästään niin sanaton, että oli hiljaa puolisen tuntia.

– Sitten sanoin, että en suostu lähtemään pois Liettuasta ennen kuin lahjoitatte minulle yhden tällaisen, hän kertaa.

Kun Grek vei laitteen Ukrainaan ja käytti sitä ensimmäistä päivää, alas putosi viisi venäläis­dronea. Ukrainan tiedustelu sieppasi tuolloin venäläisten keskinäistä viestinvaihtoa, mikä paljasti heidän täydellisen hämmästyksensä.

– Ukrainalaiset tarkka-ampujat ampuivat meidän dronemme alas, venäläiset päättelivät viesteissään, kun eivät muuta selitystä keksineet.

Näin toimii Sky Wiper

Yhdysvalloilla ja Venäjällä on myös omat antidrone-aseensa, mutta liettualaisen Sky Wiperin eduksi mainitaan pitkä toimintasäde ja suhteellisesti edullinen hinta.

Sky Wiper vaikuttaa miehittämättömiin ilma-aluksiin kolmella eri tavalla. Se häiritsee Gps- tai Glonass-signaaleihin perustuvaa dronen navigaatiota, se estää ohjauslaitteen lähettämän signaalin välittymisen dronelle ja se blokkaa dronen ottaman videokuvan välittymisen ohjaajalle.

Häirintälaite lähettää voimakkaan valheellisen ohjaussignaalin, joka saa dronen joko pörräämään paikallaan akkunsa loppuun tai putoamaan nopeasti maahan.

Teho ulottuu jopa 5–7 kilometrin päähän, mutta vähintään 1–3 kilometrin päähän. Osa kehittyneimmistä droneista palaa häirintää kohdattuaan takaisin lähtöpaikkaansa, mutta laite voi silti estää niitä suorittamasta alkuperäistä aiottua tehtäväänsä.

Häirintälaite perustuu sähkömagneettiseen pulssiin ja radioaaltoihin. Mittausten mukaan laitteen käyttäjään ei kohdistu vahingollista määrää säteilyä, NT Service kertoo.

Liettuassa Sky Wiperiä käytetään pudottamaan maan rajoilla salakuljettajien droneja. Laitteella suojattiin myös paavi Franciscusin vierailua Liettuaan jo vuonna 2018