Videon alussa näytetään, kuinka Gazpromin työntekijä kääntää kaasun paineen putkessa nollille ja kaasuliekki sammuu. Yleisesti uskotaan, että video on Gazpromin tahallista trollausta Euroopalle.

Venäjän sosiaalisessa mediassa leviää vauhdilla video, joka vaikuttaa olevan Kremlin ja kaasuyhtiö Gazpromin tapa muistuttaa Eurooppaa tulossa olevasta kylmästä talvesta.

Videon alussa näytetään, kuinka Gazpromin viralliseen työasuun pukeutunut henkilö napsauttaa kytkimestä ja kaasun paine laskee alas.

Kun nämä kuvat yhdistetään näkymiin eurooppalaisista kaupungeista ja taustalla kuuluvaan lauluun pitkästä ja lumisesta talvesta, vihjaus on selvä. Toisin sanoen: Gazpromilla on valta kytkeä pois kaasu Saksaan menevästä Nord Streamista, jonka jälkeen Eurooppa alkaa jäätyä.

(Alla on Nexta-kanavan twiitti, ja Gazpromin kaasuvaltaa korostava videoklippi näkyy twiitin yhteydessä.)

Videolla näytetään myös kuvia aurinkopaneeleista ja tuulivoimaloista, mikä on viittaus siihen, ettei niistä ole Euroopalle paljon apua talviaikaan. Videolla näytetään myös Euroopan unionin lippuja ja video päättyy kuvaan Gazpromin pääkonttorin ”maissintähkätornista”, joka on noussut Suomenlahden rannalle Pietariin.

– Vain hämärää ja lunta, naisääni laulaa kepeän heleällä äänellä.

Kremlin-mielinen äärikonservatiivinen ja nationalistinen Tsargrad-televisio pitää videota Gazpromin muistutuksena Euroopalle, kuten myös Nexta-kanava.

Tsargradin mukaan videota ei löydy kuitenkaan Gazpromin virallisilta sosiaalisen median kanavilta. Sen sijaan videota levitetään nyt ahkerasti esimerkiksi erilaisilla Kremlin-mielisillä uutissivustoilla ja Venäjän sosiaalisen median kanavilla.

– On mahdollista, että tämä on jonkin tahon vitsi. Mutta se on varsin onnistunut, mikäli asiaa voi päätellä eri alustoilla olevien julkaisujen ja kommenttien perusteella, Tsargrad kirjoittaa.

Tsargrad on siteerannut uutisensa yhteyteen myös venäläisiä sosiaalisen median kommentteja. Videota ylistetään lukijakommenteissa ”korkean tason trollaukseksi” ja kehotetaan eurooppalaisia ajattelemaan, mikäli aivot ovat vielä tallella.

Videolla kuuluva kappale on venäläisille tuttu neuvostotrubaduuri Juri Vizborin laulu A zima budet, joka on peräisin vuodelta 1967.

Vizborin lapsenlapsi Varvara Vizbor on tehnyt laulusta uuden version jo vuosia sitten. Uudella kaasuvideolla kuuluu nimenomaan Varvara Vizborin ääni.

Alkuperäisessä laulun tekstissä kerrotaan syksyn tulosta ja sen väistymisestä ”isoksi talveksi”. Laulussa ”itkee isoisä Arbat ja sininen Venäjä”, kun lehdet putoavat puista. Gazpromin uudella kaasuvideolla ei kuitenkaan kuulla näitä Venäjän talveen viittaavia sanoja lainkaan, vaan tarkoituksena on luoda eurooppalaiselle katsojalle kylmiä väreitä.

Venäjä ilmoitti vastikään suorin sanoin, että Eurooppaan menevä kaasuputki pysyy ainakin toistaiseksi kiinni.

Aluksi Gazprom syytti Nord Streamin huoltoa ja korjausta vaativaa öljyvuotoa siitä, ettei kaasuntuloa voida avata. Vastikään Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti kuitenkin, ettei kaasun toimittamista voida aloittaa ennen kuin Eurooppa luopuu Venäjän vastaisista pakotteistaan, sillä hänen mukaansa pakotteet estävät kaasuputken huoltoa.

Kun Peskovilta kysyttiin, aloittaako Venäjä kaasutoimitukset, jos Venäjän vastaisista pakotteista luovutaan, Peskov vastasi RBK-kanavan mukaan näin:

– Ilman muuta.

Sekä Euroopan unioni että Yhdysvallat ovat ilmoittaneet, että Venäjän vastaiset pakotteet eivät estäisi Venäjää tuomasta kaasua Eurooppaan, mutta Venäjä on itse päättänyt tehdä kaasusta aseen osana Ukrainan vastaista sotaansa ja lännen painostamista.