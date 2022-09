Kommentti: Uusi rautarouva? Liz Trussilla on matkaa idoliinsa

Liz Trussin haasteet ovat heti kättelyssä kovemmat kuin ne, jotka odottivat pääministeri Margaret Thatcheria, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Vanhalla kuningatar Elisabetilla riittää tiistaipäivänä mietittävää Balmoralin linnassa Skotlannissa. Hänen silmissään 47-vuotias Liz Truss on kovin nuori. Truss vierailee Skotlannissa hakemassa kuningattaren siunauksen pääministeriydelleen.

Kirpeät muistot saattavat käväistä Elisabetin mielessä. Hänen välinsä Margaret Thatcheriin olivat tiettävästi viileät.

Legendaarinen pääministeri Thatcher on Trussin valitsema esikuva. Truss matkii rautarouvaa pukeutumissaankin. Se oli avain hänen voitossaan konservatiivien puheenjohtajakisassa.

Truss voi ajatella, että hän kohtaa nyt samat haasteet kuin Thatcherkin. Britanniaa koettelee energiakriisi.

Kun Thatcher nousi pääministeriksi vuonna 1979, takana oli öljykriisi, joka oli syössyt brittitalouden pitkään kaaokseen. Thatcher sai jonkinlaisen järjestyksen aikaan kovin ottein. Poliisit rynnäköivät lakkoilevia hiilikaivostyöläisiä vastaan.

Britannia tukee vahvasti Ukrainaa sen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Se lähettää aseita ja kouluttaa ukrainalaisia sotilaita.

Vuonna 1982 Thatcher lähetti brittilaivaston lyhyeen ja voitokkaaseen sotaan Argentiinaa vastaan. Voitto Falklandin sodassa betonoi hänen aiemmin horjuneen kannatuksensa.

Thatcher näki vihaamansa Neuvostoliiton imperiumin romahduksen.

Pystyykö Truss uusimaan Thatcherin maineteot?

Margaret Thatcherista odotettiin lyhyen kauden pääministeriä. Toisin kävi.

Trussilla on paljon vaikeampaa.

Thatcherin noustessa valtaan maailmanlaajuinen öljykriisi alkoi jo olla selätetty. Sen aiheuttama kaaos antoi oikeuden talouden uudistamiseen kovillakin otteilla.

Thatcherilla on kiistattomat ansionsa brittitalouden nousussa 40 vuotta sitten. Ne eväät on kuitenkin syöty ajat sitten ja Trussin pitäisi löytää uudet. Ja nyt energiakriisi on vasta alkamassa.

Britannia pystyi lyömään Argentiinan pullistelevat kenraalit helposti, vaikka brittiverikin vuosi. Ukrainaan brittijoukkoja ei ole lähetty, koska Venäjä voisi aloittaa ydinsodan. Vastus on paljon isompi ja pahempi kuin Argentiina.

Tästä sodasta ei ole luvassa pikavoittoa Britannian pääministerille. Kova Putin on hankalampi kuin pehmeä Gorbatshov.

Liz Truss voitti konservatiivien jäsenäänestyksessä Rishi Sunakin, jonka talousosaamiseen enemmistö konservatiiviparlamentaarikoista olisi luottanut.

Konservatiivipuolueessa Trussilla on yhä vastustajansa. Enemmistö sen parlamentaarikoista olisi halunnut pääministeriksi talousosaaja Rishi Sunakin.

Osaa konservatiiveistakin huolestuttavat Trussin puheet veroleikkauksista. Ne voisivat olla myrkkyä maassa, jossa inflaatio jo laukkaa. Trussin mielestä kyseessä on ihmelääke joka ongelmaan.

Ympäristöväkeä kauhistuttavat Trussin puheet uusien öljy- ja kaasukenttien avaamisesta Pohjanmerellä energiakriisiä helpottamaan. Ne eivät ehdi avuksi nykytilanteeseen, ja Britanniakin on tähän asti pyrkinyt fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen.

Työväenpuolue johtaa mielipidekyselyissä. Truss ei pääse nauttimaan kuherruskuukaudesta äänestäjien kanssa.

Ei häntä kannata ennakkoon häviäjäksi julistaa. 1980-luvun koittaessa Thatcheristakin ennustettiin yhden kauden pääministeriä.

Kokeneella kuningattarella riittää pohdittavaa Balmoralin linnassa tiistaina.