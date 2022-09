Mikään ryhmittymä ei vielä maanantaina iltapäivällä ollut ilmoittanut olevansa iskun takana.

Ainakin kuusi ihmistä sai surmansa maanantaina itsemurhaiskussa lähellä Venäjän suurlähetystöä Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa. Kuolleista kaksi oli Venäjän lähetystön työntekijöitä.

Kyseessä oli ensimmäinen ulkomaiseen edustustoon kohdistunut isku sen jälkeen, kun äärijärjestö Taleban palasi takaisin valtaan viime vuoden elokuussa. Mikään ryhmittymä ei vielä maanantaina iltapäivällä ollut ilmoittanut olevansa iskun takana.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan lähetystön turvallisuutta parannettiin välittömästi iskun jälkeen.

Väkivalta Afganistanissa on vähentynyt huomattavasti sen jälkeen kun Taleban palasi valtaan, mutta viime aikoina maassa on tehty useita pommi-iskuja, joiden tekijäksi on ilmoittautunut äärijärjestö Isis.